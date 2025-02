Zoete aardappel: 20 heerlijke recepten en gezonde weetjes

De zoete aardappel is tegenwoordig niet meer weg te slaan uit de keuken. En terecht! Het is niet alleen superlekker, maar ook erg gezond. Wij zetten een aantal weetjes en heerlijke recepten voor je op een rijtje.

Wat is het eigenlijk?

De zoete aardappel of ook wel bataat is een knolvormige wortel die oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika komt. Hij is rijk aan suikers en zetmeel. Het is, hoewel hij erop lijkt, geen echte aardappel, maar een groente uit de windefamilie. De vorm van de knol kan variëren van langwerpig tot rond en de kleur van lichtgeel tot purperrood. De smaak is zoet, maar ook een beetje kruidig. Door die kruidige smaak past zoete aardappel zowel in hartige als zoete gerechten.

Recepten met zoete aardappel

Waarom is zoete aardappel gezond?

Deze aardappel bevat veel vezels, daarom is het een bekend product bij fitnessfanaten. Door de vele vezels geven ze je sneller en langer een vol gevoel waardoor je minder zin hebt om te snacken en snoepen. Daarbij zorgen de vezels ook voor een goede darmwerking.

De bataat is ook rijk aan verschillende vitamines zoals vitamine A, C en B6. De aardappel bevat weinig vetten en is vrij van cholesterol. Een ander voordeel is dat de knol een antioxidant bevat dat je huid beschermt tegen UV- stralen en huidveroudering tegengaat.

Als je de oranje knol gaat kopen, kies dan voor de kleinere of middelgrote exemplaren. Ook moeten ze stevig en niet zacht zijn. Als de schil verkleurd is of als er uitlopers zijn dan is de groente niet meer vers. Je kunt ze het best bewaren op een koele en donkere plek. Daar kan je ze minstens een week houden, en vaak veel langer.

Laat je ook inspireren door deze groenten:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!