Kalkoengebraad, perfect voor de feestdagen

Staat er tijdens de feestdagen kalkoengebraad op het menu? Met deze recepten – klassiek of net iets anders – maak je er een echte feestvogel van.

Kalkoen en de eindejaarsfeesten: het is een onafscheidelijk duo. De traditie is nochtans nog niet zo oud. De Amerikaanse en Canadese geallieerden brachten het gebruik mee tijdens de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk kennen we de feestdis met roast turkey uit films en series. Maar kalkoengebraad tijdens de feesten is intussen ook bij ons stevig ingeburgerd geraakt.

Lees ook: Kerstmenu: de best tips en recepten

Het is dan ook een makkelijke feestmaaltijd en het is vooral de voorbereiding die tijd vraagt. Een kalkoengebraad van anderhalve kilo zet je (na het dichtschroeien) een uurtje in de oven terwijl je iets anders gaat doen – taakjes genoeg tijdens de feestdagen. Geen oven? Je kunt het gebraad ook onder een deksel in de pan verder laten garen.

En het hoeft niet bij de typische kalkoen te blijven. Van de klassieker met peertjes over gelakt gebraad met een oosterse twist tot overheerlijke notenvulling: deze recepten bewijzen hoe veelzijdig de feestvogel is.

10x feestelijk kalkoengebraad

Misschien vind je dit ook interessant?