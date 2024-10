Veganistisch koken: 20 makkelijke vegan recepten

Een veganistische levensstijl spreekt steeds meer mensen aan. En hoewel het voor fervente vlees- en viseters haast een onmogelijke opdracht lijkt, is het heus niet zo moeilijk om lekkere veganistische gerechten op tafel te toveren. Met onze vegan recepten helpen we je alvast op weg!

Veganisten kiezen er bewust voor om geen dierlijke producten te eten, en ook geen andere voedingswaren die van dieren afkomstig zijn. Dat is dus een stapje verder dan vegetariërs, die enkel vlees en vis schrappen uit hun menu.

In de veganistische keuken zul je onder andere ook geen zuivelproducten aantreffen. In het begin lijkt dat misschien moeilijk, maar eens je de klik hebt gemaakt, wordt veganistisch koken vrij makkelijk én een pak gevarieerder dan de traditionele keuken.

Try Vegan in november

In navolging van het succes vorig jaar organiseert de Belgische initiatiefnemer BE Vegan dit jaar opnieuw Try Vegan, een online challenge waarin alle Belgen worden uitgedaagd om vegan recepten te proberen, liefst zo vaak mogelijk.

Om je daarbij te helpen, hebben ze een gratis online coachingsprogramma opgesteld dat 4 weken loopt. Je krijgt daarbij een digitaal starterspakket, bestaande uit 3 mailtjes per week met een weekmenu, recepten, extra info en tips, én leuke winacties. Lees er hier meer over.

Veganistisch koken

Het belangrijkste om te onthouden, is dat vegan en vegetarisch koken doorgaans niet werkt volgens de heilige drievuldigheid van ‘vlees/vis + groenten + koolhydraten zoals aardappelen en pasta’. In plaats daarvan worden vlees en vis vervangen door meer groenten, noten, peulvruchten en granen, wat het op slag een heel gezonde keuken maakt.

Enkele tips om lekkere vegan gerechten op tafel te toveren:

Zorg voor lekkere kruiden en pasta’s, zoals de smaakmakers van Ottolenghi.

Laat je inspireren door internationale keukens, zoals de Midden-Oosterse en Aziatische. Daar ligt de focus veel minder op vlees en vis.

Laat je niet afschrikken door de term ‘veganistisch’, want vaak kook je al vegan zonder het goed te beseffen.

Vegetarische en vegan vleesvervangers zijn een optie, maar absoluut geen noodzaak. Maak zelf veggieburgers of voeg extra groenten toe.

Op Try Vegan vind je heel wat nuttige tips & tricks!

Laat je alvast inspireren door deze 20 vegan recepten!

