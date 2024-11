Op zoek naar een goede handcrème? Op de Libelle-redactie worden er heel wat getest en al dan niet goedgekeurd. En natuurlijk delen wij onze favorieten én tips graag met jou.

1 Waarom zou je handcrème gebruiken?

Je handen bevatten van nature minder talgklieren en worden veel blootgesteld aan externe factoren. Denk aan was- en poetsproducten, maar ook barre weersomstandigheden. Zeker tijdens de wintermaanden zijn ze hierdoor kwetsbaar voor uitdroging of zelfs pijnlijke kloven. Handcrème voorkomt uitdroging en houdt het vochtgehalte van je huid op peil.

2 Wat zit er in een goede handcrème?

Een goede handcrème bevat idealiter:

• SPF of zonnebescherming. Je handen worden – net als je gezicht – veelvuldig blootgesteld aan uv-straling en zijn dus kwetsbaar voor zonneschade. Een handcrème met SPF beschermt ze hiertegen, mits je voldoende smeert.

• Beschermende stoffen. Die leggen als het ware een laagje over je huid, waardoor die minder snel uitdroogt. Denk aan paraffine, squalane, dimetichone en plantaardige oliën.

• Hydraterende stoffen, zoals hyaluronzuur, glycerine, ceramiden, urea en panthenol.

• Heb je een gevoelige huid of kloofjes? Vermijd dan parfum en geurstoffen.

3 Volstaat een gewone bodylotion als handcrème?

In principe wel, mits hij dezelfde stoffen bevat als hierboven beschreven. Al is zo’n grote tube bodylotion niet erg handig in je handtas of naast je bed. Handcrèmes hebben doorgaans bovendien een wat rijkere textuur én bevatten extra ingrediënten gericht op het verzorgen en beschermen van je handen. Denk aan zonnebescherming of stoffen tegen pigmentatie.

4 Is het goed om je handen te scrubben?

Naast handcrèmes bestaan er ook speciale (hand)scrubs om ruwe velletjes van je handen te verwijderen. Maar die zijn soms te agressief voor de al droge en kwetsbare huid van je handen. Een tip van onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie dr. Jetske Ultee is om een exfoliant te gebruiken als alternatief. Daarmee stimuleer je de huidvernieuwing én pak je pigmentvlekjes aan. Gebruik hiervoor gerust je gezichtsproduct. Peelings met glycol- of salicylzuur zijn ideaal. Laat ze eerst tien minuutjes intrekken en breng dan je handcrème aan.

5 Hoe breng je handcrème best aan?

Niets vervelender dan een plakkerig gevoel nadat je je handcrème hebt aangebracht. Zo voorkom je dat:

• Doe een nootje handcrème ter grootte van een erwt op de rug van je ene hand.

• Masseer het met de rug van je andere hand in en neem ook je vingers mee.

• Pas daarna verdeel je de rest van de crème in je handpalmen. Zo verminder je de kans op een plakkerig gevoel.

• Goede momenten om je handcrème te smeren: na het handen wassen, voor je buitengaat en voor het slapengaan.

Maak er een wellnessmoment van

Last van gewrichtspijnen in je vingers? Geef jezelf een massage bij het aanbrengen van je handcrème. Niet enkel stimuleer je zo de doorbloeding, je gewrichten worden soepeler én het werkt ontspannend.

• Verdeel wat handcrème over je handen.

• Masseer elke vinger.

• Masseer met cirkelvormige bewegingen van je duim de rug en de palm van je hand.

Dit zijn de favoriete handcrèmes van de redactie

Tegen pigmentvlekken Tegen pigmentvlekken € 27,90 – Nuxe Shop het hier. Voor onderweg Voor onderweg € 11,90 – Rituals Shop het hier. Met zonnefactor Met zonnefactor € 9,90 – Nivea Shop het hier. Budgettopper Budgettopper € 7,49 – Kneipp Shop het hier. Ook voor sterke nagels Ook voor sterke nagels € 9,90 – Caudalie Shop het hier. Luxegevoel Luxegevoel € 28,00 – Clarins Shop het hier.

