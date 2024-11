9 hydraterende handcrèmes van Belgische bodem

In de herfst en winter zijn droge handen niet zo uitzonderlijk. Wind, kou, water en agressieve ingrediënten in was- en poetsproducten zijn vaak de boosdoeners die de beschermlaag van je huid doen uitdrogen. Smeren om je handen soepel te houden is de boodschap – met een puur Belgische handcrème, natuurlijk!

Hoe breng je handcrème aan?

Handcrème aanbrengen is uiteraard niet moeilijk en vraagt ook geen oefening. Wel kunnen deze tips je helpen naar het beste resultaat:

Breng je handcrème eerst aan op de rug van de handen en wrijf die vervolgens over elkaar. Draai pas daarna je handen om, om je handpalmen in te smeren. Op die manier vermijd je te veel crème op je handpalmen, waardoor ze plakkerig kunnen aanvoelen.

Gebruik telkens maar een klein nootje en neem indien nodig bij.

Smeer je handen regelmatig in, zo'n 2-3 keer per dag. Zeker na het handen wassen, als je last hebt van droge handen.

Hele droge handen kun je 's nachts goed verzorgen door een dikke laag handcrème aan te brengen met daarover eventueel een paar katoenen handschoenen. Zo kunnen de voedende stoffen optimaal intrekken en hun werk doen.

Last van droge voeten? Ook daarvoor kun je jouw handcrème gebruiken.

Heb je kloven op je handen, vermijd dan vooral geparfumeerde handcrèmes en gebruik een parfumvrije, herstellende (hand)crème die het genezingsproces bevordert.

Belgische handcrèmes

Je handen verzorgen en tegelijk mooie, Belgische beautymerken steunen? Natuurlijk kan dat, met deze zalige handcrèmes van Belgische makelij. Superhydraterend en herstellend, met liefde gemaakt en mooi voor in de badkamer: deze exemplaren verdienen van ons een dikke 10/10!

Hand Cream Hand Cream € 29 – Likami Dit mooie glazen potje is gevuld met een intens voedende en hydraterende handcrème, speciaal ontwikkeld voor de droge en gebarsten huid van de handen. Op de ingrediëntenlijst: karitéboter, jojoba-olie en nog veel meer voedende stofjes. Shop het hier.

Exceptional Hand & Nail Cream Exceptional Hand & Nail Cream € 23,95 – RainPharma Deze handcrème heeft z’n naam niet gestolen. Hij zit boordevol exceptionele ingrediënten die je huid onmiddellijk en intens voeden en verzorgen. Een mix van zuivere essentiële oliën zorgt voor een citrusfrisse geur met kruidige ondertoon. Shop het hier.

For Your Hands Only For Your Hands Only € 14,95 – CÎME Deze lichte handcrème is verrijkt met abrikozenpitolie en aloë-extract. Hij voedt en beschermt je handen tegelijk tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Extra mooi: voor elk verkocht product schenkt CÎME een deel van de opbrengst aan het Little Doctors scholenproject in de Nepalese Himalaya. Shop het hier.

Honey Velvet Honey Velvet € 7,90 – Bee Nature Honing werkt hydraterend, kalmerend en helend – en deze handcrème zit er vol van. Hij is romig en zacht en voedt je handen, terwijl hij een fris parfum nalaat. Shop het hier.

Hand Cream Hand Cream € 12 – Ray De ingrediënten in deze puur Belgische handcrème, zoals glycerine, karitéboter en natuurlijke oliën, hydrateren en voeden je huid intens. Ze bevatten antioxiderende vitamines en stimuleren de aanmaak van collageen. Shop het hier.

Hand Balm Well-Aging Hand Balm Well-Aging € 14,45 – Mylène Deze fijne handbalsem zit tjokvol hydraterende glycerine, karitéboter en uv-filters om je handen te beschermen tegen schadelijke zonnestralen. Op die manier voorkom je vroegtijdige tekenen van huidveroudering, zoals pigmentvlekjes. Shop het hier.

Handcrème met kokos- en hennepolie Handcrème met kokos- en hennepolie € 16 – MakeSenz Het natuurlijke merk MakeSenz ontwikkelde deze handcrème met hennepolie, kokosolie en essentiële oliën van geranium, ylang ylang en wortel als steringrediënten. Hij hydrateert en herstelt intensief, trekt snel in en laat de handen zijdezacht achter zonder een vet gevoel. Shop het hier.

Hydraterende handbalsem Hydraterende handbalsem € 18 – Maison Éole Maison Éole heeft heel wat producten waarin werkzame stoffen uit wijnranken worden verwerkt. Deze handbalsem voedt de huid en trekt snel in, zodat je meteen effect ziet: je handen zijn soepel en voelen aangenaam aan. Shop het hier.

Vochtinbrengende handcrème Vochtinbrengende handcrème € 21,90 – Bubbles At Home Het Brugse Bubbles At Home verrijkte deze handcrème met aloë vera-extract, avocado- en kokosolie. Hij verzorgt en verzacht de huid én trekt snel in, zonder vet aan te voelen. Shop het hier.

