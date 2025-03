Goeie vraag: kun je gespleten haarpunten herstellen?

Regelmatig naar de kapper gaan om je haar te laten bijknippen, voorkomt dat de puntjes splitsen en afbreken. Maar kun je gespleten haarpunten ook herstellen?

Hoe ontstaan gespleten haarpunten?

Gespleten haarpunten herken je aan meerdere kleine puntjes aan het uiteinde van één haar. Ze ontstaan door een beschadiging van de buitenste laag van je lokken, waardoor de binnenste laag niet langer beschermd is en uitdroogt, met gespleten puntjes als gevolg. Dit gebeurt dikwijls door warmte, haarkleuringen, haarproducten, te dikwijls borstelen en wrijving met stoffen zoals handdoeken en lakens. Ze zijn zo goed als onvermijdelijk, dus.

Kun je gespleten haarpunten herstellen?

Eens de puntjes van je haar gespleten zijn, bestaat er geen enkel middel om ze volledig te herstellen. Het enige wat je kunt doen, is met een schone lei beginnen en een bezoekje bij de kapper inplannen. Die zal de kapotte uiteinden, ongeveer 1 à 2 cm, van je haar knippen. Wacht hier liefst niet te lang mee, want je haar kan verder naar boven splitsen waardoor er uiteindelijk méér moet worden afgeknipt om het weer gezond te krijgen.

Laat je niet vangen…

Let op met producten (shampoos, maskers, serums …) die je puntjes weer aan elkaar ‘lijmen’. Die zijn vaak op siliconenbasis en doen dikwijls meer kwaad dan goed. Het haar ziet er misschien gezonder uit, maar het effect is slechts tijdelijk en je kunt het product beter niet bij iedere wasbeurt herhalen. Siliconen leggen namelijk een soort film over je haar, waardoor het sneller zwaar, dof en moeilijk doorkambaar wordt.

Er bestaan verschillende soorten, waardoor ze niet altijd even gemakkelijk terug te vinden zijn in de ingrediëntenlijst. Ingrediënten in shampoo die je best kunt vermijden, check je hier.

Gespleten haarpunten voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Deze tips helpen je alvast op weg om gespleten puntjes te vermijden:

Was je haar maximum 3 keer per week en vermijd warmtebronnen zoals de haardroger, stijl- en krultang. Warmte droogt je haar uit, waardoor het sneller zal splitsen. Een gekleurd kapsel is hier extra gevoelig voor. Gebruik je toch graag een stylingtool? Zet de temperatuur niet te hoog en spray een hittebeschermer door je haren. Die zorgt voor een beschermlaagje. Kies voor een hydraterende shampoo die je zachtjes met je vingertoppen inmasseert. Focus vooral op het opschuimen aan je hoofdhuid: tijdens het uitspoelen maakt de rest van de shampoo je lengtes schoon. Gebruik op de lengtes altijd een conditioner of haarmasker na het wassen om je haren extra te verzorgen en de haarschubben te sluiten. Dep je haar droog in plaats van hevig te wrijven. Als je haar nat is, is het extra gevoelig. Borstel je haar voorzichtig als het nat is en trek niet aan je lokken: borstel het van onder naar boven, zodat je alle knopen er makkelijker uitkrijgt. Een kam met brede tanden kan hierbij helpen. Gebruik eventueel een haarserum om je lokken te voeden en te beschermen. Let op met elastiekjes: een elastiek met een ijzeren stukje kan je haar beschadigen. En dan nog de belangrijkste tip: ga om de 6 à 8 weken naar de kapper om je puntjes te laten bijknippen.

