10 stijlvolle kapsels voor vijftigplussers

Door de jaren heen veranderen je haren niet enkel van kleur, maar ook van textuur. Ze worden vaak droger en dunner, waardoor een aangepaste verzorging en een nieuwe snit weer leven in je kapsel kan blazen. Laat je inspireren door deze kapsels voor vijftigplussers!

Een kapsel dat bij je past

Lang, halflang of kort haar: hoe lang je lokken ook zijn, er is een geschikt kapsel voor iédereen. Kies voor een kapsel dat bij je persoonlijkheid en je haarstructuur past. De juiste snit accentueert je kaaklijn en laat je jukbeenderen mooi uitkomen, wat voor een fris effect zorgt.

Is je haar lang, en wil je dat het liefst zo houden? Lange lokken voor vijftigplussers zijn mooi als er veel volume, golven of krullen in zitten. Is je haar net heel dun geworden? Ga dan voor een halflange of korte snit voor meer volume en pit. Laat je inspireren door de volgende kapsels voor vijftigplussers, voor lang, halflang en kort haar:

Lange kapsels

1. Curtain bangs

Ze zijn en blijven ontzettend populair, de curtain bangs: een pony die iétsje langer is en je gezicht ‘als een gordijn’ omlijst. Ze geven je kapsel een moderne, stijlvolle afwerking, en zien er ook bijzonder leuk uit met een paardenstaart of knot.

2. Laagjes

Laagjes zorgen voor lekker veel volume en schwung in je kapsel. Ze maken je haar minder zwaar en geven je gezicht een zachte uitdrukking. Heel geschikt voor dik haar, maar ook voor dun en fijn haar: laagjes zorgen ervoor dat je lokken dan niet te plat op je hoofd liggen.

3. Lang en sluik

Vooral vrouwen met een ovaal gezicht komen perfect weg met een supersluik kapsel. Laat je lokken op één lengte knippen, verdeel je haar in een zij- of middenscheiding en ga er eventueel lichtjes met de steiltang door. Vergeet wel geen hittebeschermend product aan te brengen als je een stylingtool gebruikt.

Tip: verdeel een drupje haarolie over de lengtes van je lokken om ze verzorgen en extra glans te geven.

Halflange kapsels

4. De shag

Het ‘shag’-kapsel staat voor zachte laagjes op verschillende lengtes waarmee je heel wat kanten uit kunt. Dit kapsel, geïnspireerd op de jaren ’70, is een tikje warrig, heeft véél textuur, véél volume aan je kruin en is mooi glanzend aan de punten.

5. De lob

‘Lob’ staat voor ‘lange bob‘. Deze stijlvolle variant is een fris en jeugdig kapsel voor vrouwen van elke leeftijd. Verstuif eventueel wat textuur- of volumespray aan je kruin om je lokken wat meer ‘body’ te geven.

6. Volumineus met een zijscheiding

Ga aan de slag met je haardroger, een ronde föhnborstel en stylingproducten die je lokken textuur geven. Kies eens voor een zijscheiding: die geeft je volumineuze kapsel een boost.

Korte kapsels

7. Het pixie kapsel

De pixie blijft een topper onder de korte kapsels. En dat is niet zonder reden, want dit kapsel kun je op heel wat manieren in model brengen: warrig of netjes, ultrakort of ietsje langer…

8. Stijlvol naar achteren

Ligt je haar meestal naar voren? Gooi het dan eens over een andere boeg. Je lokken naar achteren stylen is niet alleen makkelijk, maar ook erg stijlvol. Zorg voor een nette afwerking: met een fixerende haarspray hou je uitspringende haartjes netjes in toom.

Tip: mis je wat volume aan je kruin? Spray dan een beetje volumespray in je haren, of ga aan de slag met een volumepoeder. Verdeel een klein beetje in je handpalmen en kneed zachtjes in je haren.

9. Viva volume

Laat je haren kortwieken, maar hou ze bovenaan nog vrij lang om extra veel volume te creëren. Vernevel wat volume- of textuurspray in je lokken en ga er flink met je vingers door tijdens het stylen.

10. Lekker in de war

Mag het voor jou wel wat pittiger? Kies dan voor een kort, maar warrig kapsel, met plukjes die je nauwkeurig opzij en naar boven stylet. Stylingproducten zoals haarmousse, volumespray en haarspray zijn hierbij je beste vriend.

Ook over je haar:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!