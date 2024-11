Zelfzorg: 8 tips voor een heerlijke wellness in je eigen badkamer

Het najaar met z’n dikwijls barre temperaturen vraagt om wat welverdiende verwennerij. Zo creëer je een rustgevende spa in je badkamer, en voel je je zááálig zen…

1. De juiste sfeer

Met een aantal kleine extraatjes maak je van de badkamer een rustgevende plek:

Dim de verlichting en steek een aantal kaarsen aan voor meer sfeer.

aan voor meer sfeer. Brand eventueel een geurkaars of gebruik een kamerspray die je badkamer vult met een ontspannende geur , van lavendel en sandelhout, bijvoorbeeld.

, van lavendel en sandelhout, bijvoorbeeld. Zorg voor zachte, rustige muziek op de achtergrond. Er zijn heel wat playlists, op Spotify bijvoorbeeld, die geschikt zijn. Zoek eens op ‘zen muziek’ of ‘akoestische muziek’.

op de achtergrond. Er zijn heel wat playlists, op Spotify bijvoorbeeld, die geschikt zijn. Zoek eens op ‘zen muziek’ of ‘akoestische muziek’. Leg een fris gewassen pyjama of badjas klaar voor na het douchen of baden.

Deze geurkaars uit Rituals’ wintercollectie heeft de warme, huiselijke geur van kaneel, amber en orchidee (Rituals, € 29,90).

2. Wellnessbad

Dompel jezelf onder in een warm schuimbad, compleet met lekker geurende badproducten die je zinnen prikkelen en een verzorgend laagje nalaten op je huid. Producten met lavendel, roos of kamille werken extra kalmerend. Leg je handdoek op de verwarming om je nadien meteen te kunnen wikkelen in een warme handdoek.

Dit rijkelijk schuimende badschuim met lavendel maakt je huid soepel, terwijl het zachtjes reinigt en een subtiele geur nalaat (L’Occitane, € 30).

3. Luxe in de douche

Ook tussen vier douchemuren kun je je eigen kuuroord maken, met een verzorgende douche-olie of verwikkend schuim waar je uitgebreid van kunt genieten terwijl je onder de warme waterstraal staat. Richt de straal op je kruin, een zone met veel zenuwuiteinden, onderaan je nek en tussen je schouderbladen. Adem rustig in en uit en laat spanningen van je afglijden. Hoe strammer je spieren, hoe krachtiger en warmer de straal mag zijn. Beeld je in dat alles wat je stress geeft, wegspoelt met het water.

De warme en kruidige geur met roze peper en zonneroosje heeft een aromatherapeutische werking op je gemoedstoestand en gevoel. 100% plantaardige ingrediënten reinigen, verzorgen en verzachten je huid (Weleda, € 6,99).

4. Scrub, scrub, scrub

Verwen je lichaam met een scrub: het verwijdert dode huidcellen en stimuleert de celvernieuwing, waardoor je huid steviger, gladder en zachter zal aanvoelen. Bovendien zullen bodylotion en andere verzorgingsproducten na zo’n scrubbeurt beter opgenomen worden.

Kies voor een milde scrub en ga zachtjes te werk, zodat je je huid niet beschadigt. Scrub altijd op een natte huid en maak cirkelvormige bewegingen, zonder te veel druk uit te oefenen. Zo’n halve minuut per zone is voldoende.

Deze lichaamsscrub exfolieert en zuivert je huid en laat een subtiele geur achter met ylang-ylang en tiarébloemnoten (Douglas, € 14,99).

5. Heerlijke hydratatie

Na het baden, douchen en scrubben? Hydrateren! Smeer je lichaam uitgebreid in om je huid van voldoende vocht te voorzien. Kies een bodylotion, -crème of droge olie waarmee je je huid voedt en lekker zacht maakt. Verwen jezelf tegelijkertijd met een deugddoende massage – of misschien is er wel iemand in de buurt die dat voor jou wil doen?

Deze ultraverzachtende, voedende body cream werd verrijkt met honing en plantaardige oliën, om je huid intensief en langdurig te verzorgen (Nuxe, € 19,78 i.p.v. € 30,90 bij Farmaline).

6. Verwennerij voor je haar

Maak van de gelegenheid gebruik om je haar extra te voeden met een verzorgend haarmasker. Breng het gerust eens aan vóór je je haar wast: je haar werkt namelijk als een spons en zal het eerste vocht waarmee het in aanraking komt opnemen. Is je haar al nat, dan dringen de voedende eigenschappen van het product minder goed door. Breng het dus een keertje aan op droog haar en was je haar achteraf pas met shampoo.

Trakteer je hoofdhuid tijdens het wassen op een korte massage: dat is niet alleen ontspannend, maar het stimuleert ook de bloedcirculatie naar de haarzakjes, wat je haarwortels zal versterken.

Verwen je haar met een hydraterend masker: intens voedend, zonder je lokken te verzwaren (Phyto, € 23,85 i.p.v. € 26,50 bij Farmaline).

7. Stralend gelaat

Een gezichtsmasker geeft je huid een echte oppepper. Lekker ontspannend en je houdt er een stralende gloed aan over.

Kies voor een masker dat geschikt is voor je huidtype. Op de verpakking staat steeds vermeld waarvoor de werkzame ingrediënten nuttig zijn. Reinig je huid goed vooraleer je het masker aanbrengt. Verwen je huid achteraf met een toner (om de poriën te sluiten), een verzorgend serum en een oog- en vochtinbrengende crème, net zoals in het schoonheidsinstituut.

Dit gezichtsmasker reinigt, verwijdert overtollig talg en hersluit de poriën, ideaal voor een frisse en stralende teint (Caudalie, € 25,70).

8. Verzorgende mani- en pedicure

Leg je nagels uitgebreid in de watten met een fijne manicure, en neem je tijd om je nagelriemen, handpalmen, vingers en polsen in ronddraaiende bewegingen te masseren.

Geef na je handen ook je voeten een verwenbeurt met een pedicure. Neem een voetbadje, verzorg je nagels en lak ze, net zoals de nagels van je vingers, in een mooie tint. Een wellnessmoment waar je nog van zult nagenieten!

De nagellak van Essie staat bekend om haar langhoudend resultaat. De formule brengt makkelijk aan, dekt goed en droogt snel (Essie, € 13,49 bij Kruidvat).

