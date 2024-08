Snel een egale, bruine teint die doorgaans een dikke week blijft: een spraytan wordt met de dag populairder. Dit kun je voor en na de behandeling doen om zo lang mogelijk van een mooi resultaat te genieten.

Wat is dat, een spraytan?

Een spraytan werkt op dezelfde manier als een zelfbruiner, met als grote verschil dat het product op je huid wordt verneveld in het schoonheidsinstituut. De werkzame stof is DHA (dihydroxyaceton), een kunstmatige suiker die reageert met de eiwitten in de bovenste laag van je huid. De reactie zorgt voor een verkleuring met een bruin tintje als resultaat. De intensiteit van de kleur kies je zelf en kan variëren van heel natuurlijk tot heel bruin.

Een spraytan is een veilige manier om bruin te worden. In tegenstelling tot zonnebanken of zonnen, stel je je huid niet bloot aan schadelijke uv-stralen. Weet wel: een spraytan beschermt niet tegen de zon, waardoor het belangrijk blijft om zonnecrème te smeren.

Hoe lang blijft het resultaat van een spraytan?

Het resultaat is snel zichtbaar en erg egaal, en blijft gemiddeld zeven tot tien dagen mooi, waarna het geleidelijk vervaagt. Komt je huid veel in contact met water of transpireer je veel, dan kan dit minder lang zijn. Weet daarnaast dat een spraytan sneller kan vervagen bij vettere huidtypes dan bij drogere huidtypes.

Waar hou je rekening mee voor een mooi en langhoudend resultaat?

Hoe egaal de spraytan aanbrengt en hoe lang je kleurtje blijft, heeft ook te maken met hoe je je huid voorbereidt. Scrub de dag ervoor en gebruik liever geen make-up, deodorant, parfum of bodylotion, zodat de spraytan zich goed kan hechten aan je huid. Scheren of waxen doe je liever een paar dagen op voorhand om irritatie te vermijden.

Na de spraytan draag je liefst donkere, loszittende kleding die geen wrijving geeft met je huid. Sommige spraytans vragen een inwerktijd en moet je er onder de douche afspoelen na een paar uur. Dep je huid droog (wrijven doe je liever niet) en smeer dagelijks een neutrale, ongeparfumeerde bodylotion op waterbasis (eerste ingrediënt op het etiket: aqua), want een gehydrateerde huid houdt de kleur langer vast. Scrubben stel je liever een paar dagen uit, want dat kan de kleur ongelijkmatig maken. Net zoals sporten: dat doe je best tot 24 uur na het spraytannen niet, omwille van het zweten.

Hoeveel kost een spraytan?

De meeste prijslijsten zijn opgedeeld in zones. Voor een volledig lichaam betaal je gemiddeld € 50, voor enkel benen of bovenlichaam gemiddeld € 25. Uiteraard verschillen deze prijzen per instituut en kunnen er supplementen aan worden toegevoegd, zoals een hydratatiebooster.

