Zie je kleine, ronde gaatjes in de bladeren van bijvoorbeeld spinazie, rucola of kolen? Dan zou het wel eens kunnen dat er aardvlooien vlijtig rondspringen in jouw moestuin. Maar wat zijn aardvlooien eigenlijk? Hoe kun je ze herkennen en vooral: wat kun je ertegen doen?

Aardvlooien herkennen en opmerken

Aardvlooien (Psylliodes, ook wel gekend als vlokevers) zijn kleine kevers van 2-3 mm uit de familie van bladkevers. Ze doen zich te goed aan bladeren van jonge plantjes. Je herkent ze aan hun zwarte, donkergroene of geelgestreepte pantser en hebben een metaalachtige glans. En toch moet je goed je best doen om ze te zien, want zodra ze beweging zien of voelen, springen bliksemsnel weg – zoals een vlo. Het is dan ook bijzonder moeilijk om ze met de hand te vangen.

© Getty Images

Vreemd genoeg doen aardvlooien zich enkel te goed aan het groen uit de moestuin. Kruiden, bloemen en sierplanten laten ze gelukkig met rust. Hieronder lijsten we enkele groenten op waar ze verzot op zijn:

Broccoli

Bloemkool

Boerenkool

Chinese kool

Courgette

Koolrabi

Paksoi

Postelein

Radijs

Rode biet

Rucola

Spinazie

Suikerbiet

Waterkers

In het begin herken je de vreetschade wanneer er enkele venstertjes in de bladeren ontstaan. Zodra de vlooien talrijker worden, gaan de bladeren steeds meer geperforeerd worden. Die ronde of ovalen gaatjes zijn gelukkig niet schadelijk voor de plant, en de bladeren blijven ook perfect eetbaar. Een gezonde plant komt die schade makkelijk te boven, en groeit sneller aan dan dat er gaatjes bijkomen.

Vrouwelijke aardvlooien leggen tussen eind mei en eind juni hun eitjes in de grond en sterven daarbij. De eitjes komen vrij snel uit en de larven doen zich te goed aan plantenwortels. Ook dat overleeft de plant zonder problemen. Enkel heel jonge plantjes kunnen hierdoor geveld worden.

Aardvlooien bestrijden

Aardvlooien in de moestuin zijn dus niet zo zeer een groot probleem, maar eerder een groot ongemak. De planten lijden er zelden of nooit onder, ze zien er alleen een pak minder aantrekkelijk uit. Zo’n geperforeerd bladje rucola of waterkers op je bord is niet zo smakelijk. Wat kun je doen?

Hou de grond goed vochtig . Aardvlooien houden absoluut niet van vochtige grond. Het zijn zonnekloppers en ze floreren op droge grond bij warme temperaturen van +18°C. Je hebt dan ook het meeste kans om ze te zien op een zonnige, droge dag.

. Aardvlooien houden absoluut niet van vochtige grond. Het zijn zonnekloppers en ze floreren op droge grond bij warme temperaturen van +18°C. Je hebt dan ook het meeste kans om ze te zien op een zonnige, droge dag. Jonge plantjes kun je ook beschermen door tussen de planten een laagje mulch aan te brengen. Zo raken die vervelende vlooien niet bij de nieuwe blaadjes.

aan te brengen. Zo raken die vervelende vlooien niet bij de nieuwe blaadjes. Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, ga dan voor een ecologisch concentraat op basis van pyrethrinen. Doe dat wel enkel in uiterste nood, want je doodt ook andere nuttige insecten ermee.

