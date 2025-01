13 goede voornemens voor tuiniers

2025 is van start gegaan, en dat betekent dat er ook een nieuw tuinseizoen is begonnen. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging voor je tuin? Hier zijn alvast enkele goede voornemens die het proberen waard zijn.

Goede voornemens voor tuiniers in 2025

Met deze goede voornemens nemen tuiniers een vliegende start!

1. Gebruik minder plastic

Plantenlabels, gieters, tuingereedschap, potten … De meeste van deze spullen zijn gemaakt uit plastic, terwijl het eigenlijk ook anders kan. Koop bijvoorbeeld houten tuingereedschap en plantenlabels of ijzeren gieters. Heb je toch plastic afval? Dan kun je ’t vaak nog hergebruiken in de (moes)tuin.

2. Kies voor biologisch

Of je nu een moestuin hebt of niet, het gebruik van biologische producten is hoe dan ook beter voor je tuin. Door pesticiden te mijden, vergroot je de overlevingskansen van onder meer bijen, vlinders en tal van andere insecten. Dat betekent dat er ook meer voedsel is voor vogels en andere insecteneters die zich nestelen in jouw tuin.

3. Maak je eigen compost

Zelfgemaakte compost zit boordevol voedingsstoffen! Je kunt het gebruiken als bodemverbeteraar of mulchlaag rond je planten, maar ook hommels en wormen zijn blij met jouw composthoop als woonplaats. Composteren is bovendien helemaal niet moeilijk. Tuinexpert Laurence Machiels legt in deze video uit hoe je eraan begint.

4. Stap weg van turf

Commerciële potgrond bestaat hoofdzakelijk uit turf, ook wel bekend als veen. Turf is afgestorven plantenmateriaal uit moerasbodems dat bij het bovenhalen ervan veel CO2 uitstoot. Turf is als net als andere fossiele brandstoffen eindig en ontginning veroorzaakt enorme schade aan de natuur. Het voedt de planten bovendien niet, maar zorgt enkel voor een luchtige structuur. Je kunt turf perfect vervangen door grove compost of potgrond met kokosvezels kopen.

5. Wees zuinig met water

Door de droogte die onze tuinen de afgelopen zomers teisterde, gebruiken we steeds meer leidingwater voor onze planten. Dat kost niet alleen veel geld, maar is ook nefast voor onze watervoorraad. Daarom is het verstandig om regenwater op te vangen met behulp van regentonnen of een tank. Voor sommige planten is regenwater zelfs beter, omdat kraantjeswater te veel kalk bevat. Een andere manier om water te besparen, is mulchen of planten kopen die goed tegen de droogte kunnen.

6. Hou onkruid (minimaal) onder controle

Een klusje dat geen enkele tuinier graag doet: onkruid wieden. Maar misschien moet je onkruid een beetje meer gaan omarmen? Zolang je ervoor zorgt dat het niet gaat woekeren, want dan stelen ze licht en kostbare voedingsstoffen van je planten. Dagelijks 10 minuutjes wieden, maakt al een wereld van verschil. En een plukje hier en daar? Wie kijkt daar nu naar!

7. Kweek (meer) eigen groenten

Niets gezonder én lekkerder dan verse groenten uit eigen tuin. Beginners kunnen starten met makkelijke groenten, zoals sla, aardappelen, courgettes of wortelen. Als je een meer ervaren moestuinier bent, kun je verschillende varianten van groenten uitproberen.

8. Plant een boom

Als er iets is waar de wereld niet zonder kan, dan zijn het bomen. Zet er dus gerust een of meerdere in je tuin, afhankelijk van hoeveel plaats je hebt. En als je kiest voor fruitbomen kun je elk jaar genieten van versgeplukte appels, peren, pruimen en noem maar op!

9. Help de dieren in je tuin

Heel wat wilde dieren zijn met uitsterven bedreigd, terwijl we ze nodig hebben om ons ecosysteem in stand te houden. Jij kunt ze helpen door vogels te voederen, bij- en vlindervriendelijke bloemen te planten, vijvers te maken en je tuin te laten verwilderen voor egels en andere kleine dieren.

10. Laat meer kamerplanten groeien

Tegenwoordig vinden we in iedere woonkamer (én slaapkamer, badkamer of keuken) wel een aantal kamerplanten. Logisch ook, want ze hebben een luchtzuiverende werking en helpen tegen stress. Je kunt ze bovendien gemakkelijk stekken en zelf laten groeien.

11. Koop voortaan alleen nog manueel of elektrisch tuingereedschap

Het spreekt voor zich dat tuinmachines op tweetakt of benzine niet goed zijn voor ons leefmilieu. Waarom geen bosmaaier vervangen door een zeis of een freesmachine door een spitvork? Het werkt even goed, is veel duurzamer, een pak goedkoper ook en je blijft in beweging. Een te grote tuin voor handmatig gereedschap? Dan is materiaal op batterijen een interessantere keuze dan materiaal op fossiele brandstof.

12. Verklein je gazon

Verklein je gazon, want in lang gras vinden insecten, egels en vogels meer eten en schuilplekken dan in een gazon. Kies bijvoorbeeld voor graspaden die je systematisch kort zet en laat de rest maar groeien!

13. Kringlooptuinieren

Hou alle tuinresten in de tuin. Naast composteren kun je ook een takkenwal of een snippermuur bouwen. Daarin kunnen tal van dieren nestelen en het is nog mooi ook! Denk ook eens aan een zelfgemaakt insectenhotel met overschot van kleine takjes, blaadjes en stenen.

