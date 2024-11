Wil jij het warme gevoel van kerst nu al in huis? Met een dienblad en winterse accessoires maak je deze 13 prachtige winterse tafereeltjes!

1. Goud & groen tafereeltje

Kerstmis op een plateau? Ga voor een goudkleurig exemplaar en decoreer met kerstboompjes in verschillende maten en texturen. Werk af met een theelichthouder met lichtje, enkele kerstballen en kerstlampjes. Winterse taferelen zoals deze geven je interieur direct een kerstgevoel!

© Wout Hendrickx

2. Cosy winterdorp

Oh’s en ah’s verzekerd met zo’n mini-dorp. Kies een simpele basis met een huisje van porselein en wat boompjes en decoreer naar hartenlust met mini-kerstornamenten. De verhoudingen moeten helemaal niet kloppen. Laat je fantasie de vrije loop!

© Wout Hendrickx

3. Winterse tafereeltje met vazen

Combineer een paar vazen in verschillende formaten en kleuren op een plateau. Decoreer ze met groen en dennenappels die je vindt in je tuin of in het bos. Stop er enkele theelichthouders tussen voor een mooie gloed. Wow-effect voor een klein prijsje.

© Wout Hendrickx

4. In vuur en vlam

Kaarsen geven je tafel, huis én winterse tafereeltjes extra veel sfeer. Combineer verschillende groottes en kleuren en decoreer met sfeervolle kerstspulletjes. Zet alles samen op een boomschijf voor een natuurlijk effect. Tip! Ga voor ledkaarsen als je het extra veilig wilt.

© Wout Hendrickx

Ook zo’n fan van dit Libelle tafellaken? Je shopt het nu voor € 18,99 in onze Libelle shop!

5. Led it shine

Geen gezellige sfeer zonder kaarslicht, maar het hoeven daarom geen echte vlammetjes te zijn. Erg in tegenwoordig zijn led-kaarsen, met vlammetjes die nooit uitgaan, tenminste, als je de batterij af en toe oplaadt. Bovendien zijn ze amper van echte kaarsen te onderscheiden, want soms zitten de leds verwerkt in echte was.

© Wout Hendrickx

6. Gezelligheid op hoog niveau

Een etagère zorgt meteen voor extra cachet. Ga voor een mooi houten exemplaar en een rendier in dezelfde kleur. De winterse sfeer creëer je met een mooi wollig lint, dennenappels en enkele sterren.

© Wout Hendrickx

7. Thuis is waar mijn hertje staat

Dit witte huisje kun je gerust een hele winter laten staan. Door te kiezen voor een rendier in dezelfde kleur en hetzelfde materiaal lijkt het haast echt samen te horen. Stal het geheel uit op een schijf berkenhout met wat dennenappels erbij en je hebt supersnel een leuk winters tafereeltje gecreëerd.

© Wout Hendrickx

8. Mooi onder een stolp

Eenvoud siert, en dat is onder een stolp niet anders. Met een paar mooie kerstballen creëer je al snel een kleurrijk tafereeltje. Wil je iets creatiever te werk gaan? Ga dan voor witte kerstballen die je helemaal zelf versiert!

© Wout Hendrickx

9. Thuis in het sprookjesbos

Laat je fantasie de vrije loop en maak met een paar figuurtjes naar keuze een gezellig winters tafereeltje. Snij enkele stukken steekschuim af aan de hoeken en maak er een bergvorm mee. Verwijder vervolgens de voetjes van dennenboompjes, bindt er een stukje ijzerdraad rond en steek ze in steekschuim. Werk af met wat mos, nepsneeuw en een paar vilten figuurtjes.

© Wout Hendrickx

10. Lichtpuntjes

Donkere dagen vragen om een flinke portie gezelligheid binnen. Zet een verzameling kaarsen op een plateau, leg er wat kleine dennenappeltjes bij en de sfeer is gezet!

© Wout Hendrickx

11. Een hart voor hout

Houten miniboompjes zijn helemaal in! Combineer lichte met donkere kleuren voor een levendig effect.

© Wout Hendrickx

12. Winter wonder huis

Verzamel de mooiste kersthuisjes op een plateau en creëer een waar kerstdorp. Je kunt in één thema blijven, zoals de witte huisjes hieronder, of je kunt combineren met bijvoorbeeld een zelfgehaakt huisje met ledverlichting.

© Wout Hendrickx

13. O dennenboom…

Zelf een boompje haken? Moeilijk is dat niet! En eens je de smaak te pakken hebt, bouw je zo een heel bos bij elkaar. Het mooist als je speelt met verschillende tinten groen.

© Wout Hendrickx

Ontdek nog veel meer leuke kerstinspiratie

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!