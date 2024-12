Van bingo tot fopcadeau: de kerstcadeau-rituelen van onze lezeressen

Onmisbaar op een gezellig kerstfeest of net een bron van stress? Wij vroegen aan onze lezeressen hoe zij ‘de pakjes’ aanpakken.

9 lezeressen over hun kerstcadeau-gewoontes

Lang aperitieven

Anne (65): “In onze familie is er een vast ritueel. We trekken vooraf namen voor de volwassenen en hebben elk een budget van 50 euro. Voor de kindjes in de familie worden er verschillende kleine cadeautjes gekocht. Alles wordt verzameld onder de kerstboom en iedereen mag om de beurt een cadeautje nemen. Kies je iets wat niet voor jou is, dan moet je het terugleggen en is de volgende aan de beurt. De kindjes vinden het heel leuk, en de volwassenen stiekem ook. Daarnaast mag iedere volwassene tussendoor nog twee kraslotjes trekken. Het aperitieven duurt bij ons daarom heel lang, maar we beginnen vroeg in de avond.”

‘Bijpakjes’

Marijke (36): “Wij kunnen niet genoeg krijgen van cadeautjes. Vroeger kochten we een pakje voor iedereen, maar toen mijn twee broers en ik allemaal een partner kregen, werd dat te duur. Daarom trekken we nu namen. Er is veel aandacht voor de ‘bijpakjes’: dat zijn extra fopcadeautjes om de ander te plagen. Zo gaf mijn oudste broer al eens een T-shirt van Justin Bieber cadeau aan mijn jongste broer, en kreeg ik zelf een gouden spaarpot omdat ze mij te zuinig vinden. En wie oma eruit pikt, moet zelf iets knutselen, daar staat ze op.”

Lijstjes doorheen het jaar

Ilse (39): “Ik hou het hele jaar door lijstjes met cadeautips bij. Zo liet mijn zus deze zomer tijdens een barbecue vallen dat ze nieuwe wijnglazen kan gebruiken, dus die geef ik haar nu met kerst. Zie ik doorheen het jaar in een winkel een sjaal die perfect bij mijn vader past of een juweeltje dat echt iets voor mijn mama is, dan koop ik die alvast. Zo heb ik minder stress op het moment zelf én koop ik niet zomaar snel iets omdat het moet, maar wel omdat het echt bij de persoon in kwestie past.”

Muziekspel

Kirsten (35): “Mijn schoonfamilie houdt van muziek. Daarom spelen we een muziekspel om de cadeautjes uit te delen. We zitten allemaal in een kring met een kerstknuffel. Eén persoon is de dj, en die zet zijn of haar favoriete kerstnummer op en sluit de ogen. De rest in de kring gooit de knuffel naar elkaar. Zonder te kijken, pauzeert de dj dan de muziek. Degene die de knuffel op dat moment vastheeft, mag een cadeautje nemen en geven aan degene voor wie het is. Het spel is even leuk als de cadeautjes zelf: er wordt veel gelachen als de knuffel weer eens in het rond vliegt en we genieten samen van de muziek.”

Milieuvriendelijk inpakken

Veerle (60): “Toen mijn tante en nonkel nog leefden, brachten ze altijd een lege doos mee naar het kerstfeest. Die stond midden in onze woonkamer en iedereen gooide na het uitpakken het papier en de lintjes erin. Achteraf namen ze de doos mee, ze hielden niet van verspilling. Zelf heb ik nu een eigen systeem dat nog milieuvriendelijker is: ik heb mooie, herbruikbare kerstdozen gekocht. Na het uitdelen van de pakjes gaan ze terug de kast in, klaar om volgend jaar opnieuw te vullen.”

Scoren met zelfgemaakt of tweedehands

Linda (51): “Onze familie bestaat uit verschillende samengestelde gezinnen en we kopen graag voor iedereen iets. Omdat het erg duur werd en het op den duur eerder om materialisme dan om gezelligheid leek te draaien, besloten we een maximumbedrag van 15 euro af te spreken. Er zijn enkele regels: het moet een creatief cadeau zijn dat geschikt is voor iedere leeftijd en elk geslacht. En het is extra leuk als het tweedehands of zelfgemaakt is. Met kerst worden alle cadeaus op een stapel gelegd en spelen we een quiz. Het is heel leuk en verrassend om te zien hoeveel moeite, tijd en creativiteit iedereen erin steekt. Lagen onder andere al onder de boom: zelfgemaakte bloempotjes, een mooie fles met zelfgemaakt wasmiddel en een aperitiefset uit de kringwinkel met lekkernijen bij.

Bingo met ruilhandel

Stefanie (36): “Bij de familie van mijn vriend doen we niet echt aan cadeautjes, maar pakken we allemaal praktische spullen in. Die worden dan gebruikt als prijzenkast bij de bingo. Wij wonnen onder andere al kattensnoepjes, parfum, tandpasta, snoep en kaarsen. En win je iets wat je niet wilt, dan kun je het na de bingo omwisselen tijdens de ruilhandel. Heel leuk!”

Het klavertje vier dat nog steeds geluk brengt

Lotte (28): “Ik probeer altijd te kiezen voor een cadeau met een mooie betekenis. Van mijn ouders kreeg ik tijdens een moeilijke periode ooit een gouden klavertjevier aan een kettinkje. Dat betekende zoveel voor mij dat ik het nog steeds draag.”

Verschillende smaken

Josien (42): “Ze bedoelt het goed, maar mijn schoonmoeder en ik hebben nogal een verschillende smaak. Toen ze mij een paar jaar geleden heel opzichtige handschoenen gaf die echt niet bij mij pasten, heb ik subtiel aangekaart dat ik liever met lijstjes werk. Een cadeau dat in de kast blijft liggen, is ook maar zonde.“

