Avocadoplant kweken: hoe verzorg je zelf zo’n plant?

Bij een avocado denken wij meteen aan heerlijke guacamole waar we onze tortillachips in dippen. Maar wist je dat je zelf makkelijk een avocadoplant kunt kweken? Na veel geduld kan het zelfs een heuse boom worden.

1. Avocadoplant kweken: voorbereiding van de pit

Om een avocadoplant te kweken, heb je een avocadopit nodig. De pit moet onbeschadigd zijn, om rotting te vermijden. Groen vluchtvlees dat nog aan de pit kleeft, spoel je voorzichtig af. Doe dit enkel met water, want als je zeep of afwasmiddel gebruikt, kan het zijn dat je plant niet zal groeien.

2. Het trucje met de tandenstokers

Om de pit sneller te laten ontspruiten heb je een glas lauw water en vier tandenstokers nodig. Prik de tandenstokers in de pit, zodat je hem – zoals op de afbeelding – kunt balanceren.

Let op: laat de meest puntige kant naar boven wijzen. De plant zal hieruit groeien, en de wortels verschijnen uit de onderkant. Hiervoor moet de onderkant van de pit in het water baden. Zet nadien het glas op een plek met veel zonlicht en wachten maar!

© Getty Images

3. Avocadoplant kweken is vooral véél geduld hebben

Een avocadoplant laten groeien, vraagt best veel geduld. Het duurt al snel enkele weken vooraleer de harde pit zal splijten en er een eerste worteltje verschijnt. Acht weken is heus geen uitzondering, dus geef niet te snel op!

Om bacteriën en schimmels geen kans te geven, is het belangrijk dat je het water ongeveer om de twee dagen ververst.

4. In de pot!

© Getty Images

Wanneer de groei van je plant eindelijk flink op gang is gekomen, mag je nog eens actie ondernemen. Zodra de plant bladeren heeft met een doorsnede van 2 à 3 cm en de plant zo’n 15 centimeter groot is, mag je hem verhuizen naar een pot met potgrond:

Kies een pot met een diameter van ongeveer 20 cm. Zo heeft de plant genoeg ruimte om te groeien.

Vul de pot met potgrond die goed vocht vasthoudt. De ontkiemde pit plaats je in het midden. Belangrijk : slechts de helft van de pit moet onder de grond, anders zal de plant gaan rotten.

De ontkiemde pit plaats je in het midden. : slechts de helft van de pit moet onder de grond, anders zal de plant gaan rotten. Zet de plant op een lichtrijke plek en zorg dat de potgrond altijd licht vochtig blijft.

5. Avocado kweken = wachten geblazen

Toegegeven: we hebben een klein detail verzwegen. Er is ook op dit punt nog véél geduld nodig voor je een eerste vrucht kunt verwelkomen. Blijf de avocadoplant zeker voldoende water geven om te voorkomen dat de potgrond uitdroogt. Waar nodig, kun je kleine takjes afknippen. Blijf ervoor zorgen dat de plant genoeg zonlicht krijgt. Let ook op dat de pot niet te klein wordt. Een avocado begint als plant, maar zal uitgroeien tot een boom.

Een jonge advocadoplant © Getty Images

Het duurt gemiddeld vijf jaar vooraleer je de eerste vruchtjes aan de avocadoplant zal zien. Met een beetje geluk groeien de eigenlijke vruchten pas na 7 jaar. Een levenswerk dus. Maar wedden dat je bezoek onder de indruk zal zijn van je zelfgekweekte avocadoboom? In de tussentijd zul je helaas toch nog even naar de supermarkt moeten rennen om die heerlijke guacamole te maken!

Veel succes!

Zelf planten kweken is leuk: