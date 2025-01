Dampkap schoonmaken? Makkelijk klusje met dit stappenplan

De dampkap schoonmaken is een klusje dat vast niet in je wekelijkse schoonmaakroutine zit. Toch is het belangrijk voor de werking ervan dat ze schoon blijft. Hoe vaker je de afzuigkap poetst, hoe makkelijker het is. Zeker met dit stappenplan.

Stap 1: maak de filter schoon of vervang hem

Beginnen doe je met de filter uit de afzuigkap te halen. Bepaalde filters kun je schoonmaken, andere moet je vervangen door een nieuwe. Sommige dampkappen zijn uitgerust met een meldlampje dat aangeeft wanneer de filter verzadigd is. Heeft jouw dampkap dit niet? Geen nood. Als je om de twee maanden je filter schoonmaakt, zit je meestal goed.

De meeste filters zijn metalen filters en kunnen perfect in de vaatwasser. Handiger kan niet! Twijfel je, check dan zeker even de handleiding. Een aluminium filter mag namelijk niet in je afwasmachine.

Maak je de filter(s) liever schoon met de hand? Dan zijn er verschillende opties:

Neem een bak of emmer met warm water en een beetje afwasmiddel en laat de filter(s) hier een halfuurtje in weken. Je kunt het afwasmiddel ook rechtstreeks of de filter smeren en vervolgens schoonmaken met een borsteltje.

en laat de filter(s) hier een halfuurtje in weken. Je kunt het afwasmiddel ook rechtstreeks of de filter smeren en vervolgens schoonmaken met een borsteltje. Los een paar scheppen baking soda op in warm water en laat de filter hierin weken. Opgelet, baking soda is niet geschikt voor aluminium filters ! Dit tast het aluminium aan.

op in warm water en laat de filter hierin weken. Opgelet, baking soda is ! Dit tast het aluminium aan. Goed spoelen en de filters grondig afdrogen voor je ze opnieuw in je dampkap plaatst.

Denk eraan: koolstoffilters zijn niet afwasbaar. Je moet ze simpelweg vervangen als ze verzadigd zijn. Meestal is dat na een drietal maanden. Nieuwe filters koop je in een elektronicawinkel, de vuile filter mag bij het gewone huishoudafval.

Stap 2: tijd voor de rooster

Veel afzuigkappen hebben een rooster dat je er makkelijk uithaalt. Ook dit kun je in de vaatwasser stoppen. Of je kunt het reinigen met baking soda en azijn, zoals je kunt zien in onderstaand filmpje.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Is er aangekoekt vuil? Laat dan een pot met kokend water en citroen op je fornuis pruttelen terwijl je de dampkap aanzet. De waterdamp zorgt ervoor dat het vuil losweekt.

Stap 3: vergeet de buitenkant niet

De makkelijkste stap, maar zeker niet onbelangrijk. Maak de buitenkant schoon met een ontvettend product of – als je dampkap van RVS is – een speciale RVS-reiniger.

Ontdek ook onze Huishoudplanner

Zijn er nog wel meer schoonmaakprobleempjes die je wilt aanpakken? Dan is Libelle’s Huishoudplanner zeker iets voor jou. In onze interactieve planner vind je de allerbeste poets- en onderhoudstips om snel, efficiënt en vooral met véél plezier aan je lenteschoonmaak te beginnen.

Meer schoonmaaktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!