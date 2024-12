Geurtjes in huis? 6 handige tips!

Onfrisse geurtjes in huis, dat willen we liever niet! Gelukkig bestaan er handige trucjes om komaf te maken met die vieze geurtjes.

Hoewel de meeste geurtjes makkelijk weg te krijgen zijn door je huis goed te ventileren, zijn sommige geurtjes toch net iets hardnekkiger. Tijd om de oorzaak aan te pakken!

Last van geurtjes in huis? Ontdek 6 handige oplossingen!

1. Stinkende vaatwasser

Vuile borden en kopjes die je een paar dagen in de vaatwasmachine laat staan, gaan al snel ruiken. Of zelfs een lege vaatwasser begint na een paar warme dagen een onaangename geur te verspreiden. Een halve citroen of een kopje schoonmaakazijn helpen om dat te neutraliseren. Bovendien kun je de citroen en de azijn laten meewassen, want ze zorgen voor een mooie glans.

2. Kookluchtjes verdrijven

Ze kunnen lang in huis blijven hangen, die kook- en frituurluchtjes. Laat tijdens het kokkerellen een pannetje met azijn meekoken om sterke vis- en koolgeuren te verdrijven. Ook als je een kannetje water met lavendel- of eucalyptusolie laat meekoken, zal je huis al snel weer lekker fris ruiken.

Stinkt je keuken naar frituurvet? Zet dan na het bakken een pannetje water op het vuur en doe daar allerlei aromaten in zoals citrusschil, kaneel en kruidnagel. Laat het even doorkoken en laat dan maar staan. Het pannetje zal nog een hele tijd een heerlijk frisse geur verspreiden.

3. Sigarettengeur verwijderen

Niets zo vervelend als de geur van sigarettenrook in je huis of auto. Azijn kan helpen. Zet een paar schaaltjes met azijnwater in huis of besprenkel wat handdoeken met azijn en hang ze op. De rooklucht zal erin trekken, waardoor je huis weer fris gaat ruiken. Dat kun je ook doen in je auto, door bijvoorbeeld kleine zakdoekjes te bevochtigen met azijn en die voor de luchtblazer te hangen.

4. Stinkende vuilnisbak

Vuilnisbakken kunnen een doordringende geur verspreiden, zeker in de zomer. Wie dat wil voorkomen, legt het best een laagje kattenbakvulling op de bodem. Geen kattenbakvulling in huis? Strooi dan wat sodazout in je vuilnisbak om geurtjes te absorberen.

5. Geurtjes in de koelkast

Last van geurtjes in de koelkast? Zet er dan een kommetje met gemalen koffie in. Ook droge theezakjes, houtskool, citroen en azijn kunnen helpen om koelkastgeurtjes te absorberen.

6. Geurtjes in het hele huis

Hangt er een muffe geur in je hele huis en kun je geen echte oorzaak vinden? Zorg dan voor voldoende ventilatie en zet op meerdere plaatsen een bakje met azijn of maak zelf een luchtverfrisser. Hoewel je er in de supermarkt vindt in alle maten en kleuren, kun je er ook makkelijk zelf eentje maken. Prik kruidnagels in een sinaasappel of een citroen, en knoop er een mooi lint omheen. Nu nog ophangen en … succes verzekerd!

