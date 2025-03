Sodakristallen: wat kun je ermee doen?

Sodakristallen worden al jarenlang gebruikt als schoonmaakmiddel en zijn voor velen onmisbaar. Dit middel, niet te verwarren met baking soda, is bovendien budget- en milieuvriendelijk. Maar wat is het precies en wat kun je ermee doen?

Wat is soda?

Er heerst heel wat verwarring over soda, en dat komt voornamelijk door de naam. Sodakristallen staan ook bekend als natriumcarbonaat, en dat kun je gebruiken om schoon te maken. Niet te verwarren dus met baking soda, ofwel natriumbicarbonaat. Die stof kun je ook gebruiken om te poetsen, maar ook om te bakken.

Baking soda is minder sterk en wordt daarom in de keuken gebruikt, voornamelijk om producten te laten rijzen. Je moet er wel een zuur aan toevoegen om het juiste effect te krijgen.

De sodakristallen zijn een stuk krachtiger. Door gewoon warm water toe te voegen, krijg je al een efficiënt poetsmiddel.

Hoe gebruik je sodakristallen?

Sodakristallen worden vooral gebruikt als reinigingsmiddel, vetoplosser of tegen onaangename geurtjes. Ze zijn verkrijgbaar als kristallen of fijne korrels die makkelijk oplosbaar zijn in water.

Los 30 gram sodakristallen op in 1 liter water. Neem een poetsdoekje, maak het nat in de soda-oplossing en reinig je oppervlak. Spoel altijd goed na met een schone doek. De soda-oplossing kan namelijk een doffe waas achterlaten.

Toepassingen van sodakristallen

1. In de keuken

Maak komaf met vet en aangebrande etensresten op je fornuis of in je pannen door ze te poetsen met een soda-oplossing. Gaat het om hardnekkig aangekoekt vuil in je pan, laat ze dan een nachtje weken in de oplossing.

Sodakristallen vormen ook een alternatief voor afwasmiddel. Heb je theekopjes met een aanslag of glazen die een beetje dof zijn? Laat ze even weken in de soda-oplossing en ze blinken als nooit tevoren.

Opgelet: sodakristallen mogen niet gebruikt worden op aluminium!

Ook je keukenvloer is gebaat bij een opfrisbeurt met soda. Dweil je vloer met sodakristallen die opgelost zijn in water om je vloer weer te zien schitteren.

2. In de badkamer

Los vet en kalkaanslag in je wasbak of bad in een handomdraai op met je soda-oplossing. Ook ideaal als je last hebt van hard water en je kranen snel onder de kalk zitten. Verder zijn sodakristallen ook erg handig om je toilet mee schoon te krijgen. Gewoon wat soda doorspoelen om je toilet fris te houden en verstoppingen te voorkomen.

Tip! Kalkaanslag verwijderen? Met deze hack is het kinderspel

3. In de wasplaats

Sodakristallen zijn ideaal om vet- of andere vlekken te verwijderen, je witte was weer te laten stralen en nare geurtjes te verwijderen. Even voorweken in een oplossing van sodakristallen en water voor je je kleding in de wasmachine stopt.

Heeft die wasmachine ook een schoonmaakbeurt nodig, laat dan een beetje soda in een lege machine draaien op 90 graden.

