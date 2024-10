Meubels schoonmaken: hoe doe je dat?

Dat je je vloer regelmatig moet schoonmaken is een evidentie, en ook het poetsen van je keuken en badkamer staan hoog op het to-dolijstje. Maar hoe vaak maak je je meubels schoon, en hoe begin je eraan?

Meubels schoonmaken: verschillende aanpak

Je houten tafel vraagt natuurlijk een andere aanpak dan je stoffen of leren zetel. Hoe je best te werk gaat en welke middeltjes je nodig hebt vertellen wij je graag.

1. Houten meubels

Hout zorgt voor een natuurlijke uitstraling in huis en past in ieder interieur. Houten meubels hebben echter een goede verzorging nodig. Schoonmaken kan onder meer met:

schoonmaakazijn . Neem een emmer warm water en los er een beetje schoonmaakazijn in op. Met een doekje dat je in je emmer licht vochtig maakt kun je je houten meubels schoonmaken.

. Neem een emmer warm water en los er een beetje schoonmaakazijn in op. Met een doekje dat je in je emmer licht vochtig maakt kun je je houten meubels schoonmaken. groene zeep. Dit is een budget- en milieuvriendelijk product dat bovendien lekker ruikt. Ook hiervan doe je een scheutje in een emmer warm water om je houten meubels schoon te maken. Zorg er wel voor dat de zeep goed opgelost is in het water.



Tip: heb je last van waterkringen op bijvoorbeeld een houten tafel, dan hoef je niet meteen te panikeren. Met behulp van warmte kun je ze makkelijk verwijderen. Hoe, dat lees je hier.

2. Stoffen meubels

Een stoffen item, zoals een zetel bijvoorbeeld, vraagt natuurlijk een andere aanpak. Met een stofzuiger kun je om te beginnen alle stof en eventuele kruimels weghalen. Gebruik steeds een stofzuigermond die geschikt is voor een stoffen bekleding, je wilt je sofa namelijk niet beschadigen. Nadien maak je een sopje van water en een milde zeep en neem je de zetel met een goed uitgewrongen doekje af. Zorg ervoor dat je doekje niet te nat is om vlekken te voorkomen.

Is het tijd voor een dieptereiniging van je zetel, dan kun je een zetel- of tapijtreiniger huren. Dit toestel heeft een sproeifunctie die ervoor zorgt dat het water met reinigingsmiddel diep in de vezels dringt én een zuigfunctie die het vervuilde water weer opzuigt. Hier lees je er alles over.

Tip: ook je leren sofa kun je schoonmaken met een sopje van water en een klein beetje zachte zeep.

3. Glazen of metalen meubels

Begin met een droge doek om het meeste stof te verwijderen. Voor glas gebruik je nadien een microvezeldoekje met wat glasreiniger. Je metalen meubels maak je best schoon met een sopje van water en een mild schoonmaakmiddel. Maak de oppervlakken steeds goed droog met een schone doek. Zeker voor je glazen meubels is dit erg belangrijk als je strepen wilt voorkomen.

