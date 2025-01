Verveel je nooit meer: 15 dingen die je altijd kunt doen

Heb je vakantie, zit je een lange tijd thuis of heb je gewoon iets minder te doen momenteel? Nog steeds geen reden om je te vervelen. Deze 15 dingen kun je altijd doen én ze zijn bijna allemaal gratis. Yess!

1. Blaas het stof van je bordspellen

Niets leukers dan een spelletje Monopolie of vier op een rij, pure nostalgie! Of maak gewoon je eigen spel! Koppel er een prijs aan: de winnaar krijgt een koekje, de verliezer moet afwassen.

2. Een dagje spa@home

Vakantie, dat is volop ontspannen, en je hoeft niet eens de deur ervoor uit. Plan een hele dag me-time met een lekker ruikend badje, mani- en pedicure,… Verzorg jezelf eens goed.

3. Verander je interieur

Je hoeft niet meteen alles af te breken en te schilderen, doe kleine dingetjes. Verplaats eens een paar meubelen, haal iets weg, voeg een nieuw stuk toe. Leef je uit.

4. Experimenteer in je keuken

Daag jezelf uit: Probeer lekker te koken met enkel dingen die je in huis hebt. Experimenteren met verschillende ingrediënten kan zo leuk zijn en wie weet ontdek je wel een smaakcombinatie die overheerlijk is!

5. Hou een lenteschoonmaak

Voor je het weet is de lente in het land, tijd voor een grote schoonmaak dus! Kasten uitmesten, de zolder opruimen, de gordijnen wassen. Geen idee hoe je eraan moet beginnen? Volg ons handige slim-opruim-plan!

6. Knutsel met huishoudmiddelen

Er zijn online heel wat leuke DIY’s te vinden om leuke interieurspulletjes zelf te maken. Kijk eens rond en knutselen maar.

7. Leer een vreemde taal

Ga je binnenkort op reis of ben je gewoon geïnteresseerd in een bepaald land? Leer de taal. Een vreemde taal leren houdt je hersenen bezig én wie weet komt het ook nog wel van pas. Extra talen zijn altijd een pluspunt.

8. Haal je fotoboeken eens boven

Heerlijk nostalgisch, zo’n namiddag door je oude fotoboeken bladeren. Van toen je zelf nog een kind was, of van jullie eerste vakantie als gezin. Wedden dat er heel wat prachtige herinneringen naar boven komen?

9. Lees een boek

Ligt er al weken of zelfs maanden een goed boek stof te vangen op de kast? Kruip in de zetel met een kop koffie of thee en laat je helemaal meeslepen in het verhaal. Of misschien ben je op zoek naar een meeslepende roman, een waanzinnige thriller of een waargebeurd verhaal? In onze Facebookgroep ‘Libelle Leesclub’ vind je tal van tips. Zo ben je uren zoet!

10. Blijf in beweging

Wie zegt dat je thuis niet kunt sporten? Online vind je honderd-en-een video’s voor een stevige workout. Haal wat blikken uit de kast en train je armen, of doe dagelijks een paar squats voor je billen. Wie het liever rustiger aandoet, kan natuurlijk ook een paar yoga-oefeningen doen. Keuze genoeg!

11. Hou een indoor picknick

Een picknick, dat is altijd een goed idee! En je hoeft er niet eens voor naar buiten. Schuif de tafels en stoelen aan de kant, leg een zacht dekentje op de grond, maak al het eten klaar en picknicken maar. Smakelijk!

12. Bingewatch je favoriete serie

Je vindt tal van goede films en series, alleen ontbreekt het ons soms aan tijd om ze allemaal te kijken. Leg je languit in de zetel met een grote zak chips – of groentestengels met yoghurtdip als gezond alternatief – en geniet. Weet je niet wat je moet kijken? Onze redactrices geven je een paar kijktips.

13. Volg een online cursus

Fotografie, patisserie, zelf kleren maken, … Er bestaan heel wat cursussen die je gewoon digitaal kunt volgen. Als je toch niets anders te doen hebt, maak dan gewoon werk van je grote passie. En iedereen weet: iets nieuws leren, dat geeft je tonnen energie!

14. Sterrenkijken

Na een heldere zonnige dag sterrenkijken, zalig! Leg je op een dekentje en kijk naar de lucht, misschien herken je wel een dierenriem. Niet zo’n sterrenkenner? Er zijn heel wat appjes die je een handje helpen.

15. Maak werk van de vervelende klusjes

Klusjes zoals een lekkende kraan herstellen of de trapleuning een nieuw likje verf geven, stel je het liefst zolang mogelijk uit. Zelfs als je alle tijd van de wereld hebt, vind je wel iets anders om te doen. Maak er nú gewoon werk van, zodat je nadien alleen nog maar leuke dingen kunt doen.





