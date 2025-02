Romantische uitstapjes: 6 ideeën om valentijn te vieren

Bijna Valentijnsdag! Ben jij van plan om je partner in de watten te leggen op de dag van de liefde? Dan zijn deze romantische uitstapjes gegarandeerd een schot in de roos:

Romantische uitstapjes om even weg te dromen

1. Een romantische wandeling

© Getty Images

Niets leuker dan hand in hand door de natuur wandelen met – als het weer wat meezit – het voorjaarszonnetje op je snoet. Gelukkig telt Vlaanderen heel wat prachtige natuurgebieden en wandelroutes waar het heerlijk vertoeven is. In ons Libelle Wandelpakket verzamelden we alvast de mooiste wandelingen van ’t seizoen.

2. Een dromerig weekendje weg

© Nachelle Nocom / Unsplash

Een romantische overnachting is misschien wel de ultieme manier om je partner te verwennen. Even echt tijd maken voor elkaar tijdens een overnachting in een charmante B&B of knusse chalet. ’s Morgens smullen van een uitgebreid ontbijt, slapen als een roosje, helemaal tot rust komen in de jacuzzi of sauna, … En uiteraard klinken met een glaasje (alcoholvrije) bubbels!

3. Date night in de ZOO

© Jonas Verhulst

Waarom heeft het rifaquarium na zonsondergang veel weg van een parenclub? Welke vogel gaat undercover om een vrouwtje te strikken? En hoe werkt een langeafstandsrelatie bij pinguïns? Van 13 tot 16 februari opent ZOO Antwerpen vier avonden haar deuren voor de exclusieve nocturne Date Night at the ZOO.

Terwijl je door het slapende dierenpark wandelt, word je via woord, muziek en dans getrakteerd op weetjes rond hofmakerij in het dierenrijk. Van het stuntelige liefdesspel van roggen, over de favoriete dateplek van leguanen tot de hard to get-aanpak van okapivrouwtjes.

Wie graag een etentje koppelt aan z’n Date Night, kan een plekje reserveren voor een wel erg bijzonder viergangendiner in het historische Aquarium. Wees er snel bij, want er zijn slechts 36 tafeltjes beschikbaar. Heb je nog geen valentijnsdate? Je kunt tijdens het valentijnsweekend gaan speeddaten in het Grand Café Paon Royal van ZOO Antwerpen. Wie weet ontmoet je er wel de liefde van je leven!

Tickets en info: datenightatthezoo.be.

4. Langs sprookjesachtige kastelen

© Bernardo Lorena Ponte / Unsplash

Is er iets sprookjesachtiger dan samen een kasteel bezoeken? In ons land, en zeker in Wallonië, hebben we een heleboel knappe kastelen en burchten. Er bestaan zelfs uitgestippelde routes langs de mooiste kastelen, waarbij je kunt kiezen voor de auto, fiets of te voet. Zo ontdek je samen met je geliefde de verborgen pareltjes van ons land. Je vindt de uitgestippelde routes hier.

5. Concert bij kaarslicht

© FeverConcerts

Valentijn vieren met een extra bijzondere concertervaring? De romantische Candlelight-concerten strijken neer in Antwerpen en Brugge:

Op 14 februari vormt Zaal AthenA in Antwerpen het decor voor Candlelight Valentijn: een avond vol liefde en piano . Verwacht je aan duizenden kaarsen, een betoverende setting en een pianist die de mooiste liefdesliedjes tot leven brengt.

. Verwacht je aan duizenden kaarsen, een betoverende setting en een pianist die de mooiste liefdesliedjes tot leven brengt. Fans van Bridgerton kunnen op 17 en 18 februari in Antwerpen gaan kijken naar Candlelight: Het beste van Bridgerton op Strijkers . In de met kaarslicht en bloemendisplays versierde Zaal AthenA luister je naar klassieke interpretaties van muziek uit de drie seizoenen van de Netflix-reeks.

. In de met kaarslicht en bloemendisplays versierde Zaal AthenA luister je naar klassieke interpretaties van muziek uit de drie seizoenen van de Netflix-reeks. In Brugge wordt de Heilige Magdalenakerk op 20 februari versierd met duizenden kaarsen voor de Candlelight: Valentijnsspecial. Het strijkkwartet brengt romantische klassiekers als La Vie En Rose van Edith Piaf en Can’t Help Falling in Love van Elvis Presley tot leven.

Tickets en info: candlelightexperience.com

6. Zeehonden spotten

© Knokke Boat

Zijn jullie avonturiers met een hart voor dieren? Dan is een dagje zeehonden spotten de perfecte valentijnsactiviteit! Zeehonden komen vaak voor in de Voordelta van de provincie Zeeland, waar het erg rustig is. Zo kunnen de dieren optimaal genieten van hun vrijheid.

Een boottochtje van 3 uur op de Westerschelde kost € 95 per volwassene, inclusief glas champagne. Opstappen kan in Zeebrugge of Cadzand. Meer info en tickets via knokkeboat.be.

