Blaasontsteking: herkennen, genezen en voorkomen

Een blaasontsteking mag dan meestal vrij onschuldig zijn, het vervelende en pijnlijke gevoel blijft! Hoe kun je ’t herkennen, genezen en vooral voorkomen?

Hoe krijg je een blaasontsteking?

Wanneer het slijmvlies van je urineblaas besmet geraakt met bacteriën uit de urine en/of stoelgang, krijg je een blaasontsteking. Vooral vrouwen hebben er last van omdat de vagina en anus dichter bij elkaar liggen. Bovendien is bij vrouwen het urinekanaal veel korter dan bij mannen, zodat microben de blaas snel bereiken.

Wat zijn de symptomen van een blaasontsteking?

Wanneer je een blaasontsteking hebt, moet je vaak plassen , of heb je tenminste het gevoel dat je vaak moet plassen.

, of heb je tenminste het gevoel dat je vaak moet plassen. Daarbij heb je ook last van een brandend gevoel .

. Vaak gaat dit samen met lage rug- of buikpijn.

Je urine is troebel en heel af en toe kan er wat bloed in zitten.

Je plast kleine hoeveelheden per keer.

Als je langer dan 24 uur last hebt van de symptomen, ga je best even langs de dokter. Als een blaasontsteking niet goed wordt behandeld, kun je een ernstige infectie krijgen. Na analyse van een urinestaal schrijft je dokter antibioticum voor. Bij een milde vorm heb je vaak geen medicatie nodig. Indien de dokter je er toch voorschrijft, neem de kuur dan helemaal uit, ook als de symptomen na een paar dagen al verdwenen zijn. Een antibacterieel geneesmiddel is altijd bedoeld om helemaal op te gebruiken.

Hoe verminder je de pijn?

Om de pijn te onderdrukken, neem je beter geen pijnstillers: die bevatten stoffen die je nieren belasten. Indien je toch een pijnstiller wilt nemen, kies dan beter voor paracetamol. Ibuprofen vermindert de werking van de nieren. Meld meteen als je je misselijk of duizelig voelt. Dubbelkoolzure soda vermindert de zuurtegraad van urine en dat zwakt de pijn bij een aanval van blaasontsteking wel goed af.

7x oorzaken van een blaasontsteking

Te weinig drinken maakt urine geconcentreerd, waardoor de blaas en urinewegen sneller geïrriteerd raken. Als je weinig drinkt en daardoor weinig plast, krijgen de bacteriën ruim de tijd om via de urinebuis naar de blaas te trekken. Dat kan alleen worden tegengegaan door de urinestroom, die de bacteriën weer naar buiten voert. Je plas lang ophouden geeft bacteriën in de blaas de kans zich te vermenigvuldigen. Niet zoals bij te weinig drinken geef je bacteriën vrij spel om zich op te hopen. Seks, tampons en toilethygiëne zijn de ideale transportmiddelen voor bacteriën. Meteen plassen na de vrijpartij helpt een blaasontsteking te voorkomen, want wanneer je seks hebt, kunnen de bacteriën uit de vagina richting urinekanaal geduwd worden.

Bij tampons is dat ook zo.

Bij het proper maken na een toiletbezoek, veeg je het toiletpapier altijd van voor naar achter en nooit omgekeerd. Zo hebben bacteriën minder kans om in de urinebuis terecht te komen. Hormonen: zwangerschap maakt je gevoeliger voor blaasontstekingen. Door de groeiende baarmoeder wordt je blaas opzij gedrukt, waardoor je vaak moet plassen. Alléén vaak plassen is niet meteen een blaasontsteking. Maar er blijven bij zwangere vrouwen gemakkelijker kleine restjes urine in de blaas achter waarin bacteriën gemakkelijk groeien. Daarbij bevat de urine van een zwangere vrouw meer voedingsstoffen dan normaal waardoor de omstandigheden voor bacteriën ideaal zijn om te groeien. In de menopauze zorgen lagere oestrogeenspiegels dat de wand tussen blaas en urineleider dunner wordt en sneller ontsteekt. Voorbehoedsmiddelen zoals pessarium, spiraaltje, diafragma of condoom met zaaddodend product kunnen je vatbaarder maken voor blaasinfecties. Geparfumeerde producten voor persoonlijke hygiëne zoals inlegkruisjes, maandverband, vaginale zeep of douches en sprays kunnen irritatie veroorzaken. Gebruik dus beter geen intieme sprays, -douches of zeep tijdens het wassen. Dit helpt niet, integendeel zelfs. Bij suikerziekte heb je meer kans op blaasontstekingen door de hogere suikerspiegel en verlaagde weerstand.

Wat doe je aan een blaasontsteking?

Véél drinken : 1,5 tot 2 liter per dag. Het vocht spoelt je blaas schoon en verhindert de bacteriën om te gaan woekeren.

: 1,5 tot 2 liter per dag. Het vocht spoelt je blaas schoon en verhindert de bacteriën om te gaan woekeren. Goede toilethygiëne : ga om de drie à vier uur plassen en reinig na een toiletbezoek altijd van voor naar achter.

: ga om de drie à vier uur plassen en reinig na een toiletbezoek altijd van voor naar achter. Neem voldoende tijd tijdens het plassen. Wacht lang genoeg tot je blaas volledig leeg is.

tijdens het plassen. Wacht lang genoeg tot je blaas volledig leeg is. Plassen na het vrijen is prima om het urinekanaal snel te reinigen.

is prima om het urinekanaal snel te reinigen. Draag katoenen ondergoed en geen te strakke kleren. Synthetisch stoffen zijn een broeihaard voor bacteriën.

en geen te strakke kleren. Synthetisch stoffen zijn een broeihaard voor bacteriën. Kies ongeparfumeerde producten voor persoonlijke hygiëne. Je vagina wassen met lauw water is vaak al voldoende.

Pure alternatieven

Met deze middeltjes alleen, geraak je niet van je blaasontsteking af. Ze helpen je enkel een handje:

Veenbessen bevatten Pro-Antho-Cyanides. Deze zorgen ervoor dat bacteriën niet goed kunnen vasthechten aan de blaaswand. Het zuur in de bessen helpt om de vermenigvuldiging van de bacteriën tegen te gaan en beïnvloedt positief de zuurtegraad van urine. Veenbessen neem je preventief tegen een blaasontsteking. Je neemt ze dan beter in een geconcentreerde vorm van een pilletje want anders moet je wel heel veel bessen eten of bessensap drinken voor je effect hebt.

bevatten Pro-Antho-Cyanides. Deze zorgen ervoor dat bacteriën niet goed kunnen vasthechten aan de blaaswand. Het zuur in de bessen helpt om de vermenigvuldiging van de bacteriën tegen te gaan en beïnvloedt positief de zuurtegraad van urine. Veenbessen neem je tegen een blaasontsteking. Je neemt ze dan beter in een geconcentreerde vorm van een pilletje want anders moet je wel heel veel bessen eten of bessensap drinken voor je effect hebt. Bosbessen-, witte dovenetel- of berkenthee heeft een desinfecterende werking en zorgt voor een verhoogde urineproductie. Deze bevatten D-mannose, een eenvoudige suiker waaraan de slechte bacteriën zich hecht. Ons lichaam kan de suiker niet verteren en dus verlaat de bacterie samen met de suiker ons lichaam als we gaan plassen.

heeft een desinfecterende werking en zorgt voor een verhoogde urineproductie. Deze bevatten D-mannose, een eenvoudige suiker waaraan de slechte bacteriën zich hecht. Ons lichaam kan de suiker niet verteren en dus verlaat de bacterie samen met de suiker ons lichaam als we gaan plassen. Yoghurt en melk waarin veel probiotica zit. Probiotica helpen je darmen in goede gezondheid te houden en breekt slechte bacteriën af.

waarin veel probiotica zit. helpen je darmen in goede gezondheid te houden en breekt slechte bacteriën af. Natuurlijke vitamine C zorgt voor de nodige interferon, een proteïne die ziekmakende stoffen afblokt. Een extra portie vitamine C beïnvloedt de zuurtegraad van de urine positief en vergroot de weerstand tegen infecties. Koffie, alcohol, asperges en pikante kruiden kunnen de blaas dan weer irriteren.

Tekst: Anne Peeters

