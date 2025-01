Naast de vele mythes zijn koortsblazen vooral heel vervelend. Maar wat doe je nu best wel bij een koortsblaas, wat moet je vermijden en hoe kun je ‘m camoufleren met make-up?

Wie wel, wie niet?

Eén Belg op de vijf heeft regelmatig last van koortsblaasjes (zo’n twee à drie keer per jaar) en acht op de tien zijn drager van het Herpes simplex type 1-virus, dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van een koortsblaas. Als je eenmaal met het virus besmet bent, blijft het voorgoed in de zenuwcellen van je huid aanwezig. Gek genoeg krijgt niet iedereen die besmet is met het virus ook een koortslip: het gaat om slechts 10 tot 20%.

Hoe krijg je het?

Het Herpes simplex-virus type 1 is erg besmettelijk: het virus kan verspreid worden via handdoeken, zakdoeken, glazen, bestek, een scheermachine, lipbalsem, … Kortom: alles wat in contact komt met de blaasjes.

Koortsblaasjes blijven ook besmettelijk tot ze helemaal ingedroogd zijn. De kans op besmetting is het grootst in de fase van blaasjesvorming en bij het openbarsten. Je kunt jezelf trouwens ook herbesmetten, bijvoorbeeld als je met je vingers de koortsblaasjes aanraakt en daarna je ogen. De meeste mensen raken besmet in hun kindertijd, meestal voor hun vijfde levensjaar, vaak van moeder op kind. Daar merk je niet altijd zoveel van, al kan die eerste infectie wel gepaard gaan met een ontsteking van de mondholte.

Als het virus eenmaal in je lichaam zit, blijft het voor de rest van je leven sluimeren, meestal in een zenuwknoop in je hoofd. Vaak je handen wassen – zeker na het aanraken van je lippen als je koortsblaasjes voelt opkomen – helpt tegen (her)besmetting.

Aanval op komst?

Goed om te weten: stress, slaaptekort, veel zon, griep, verkoudheid en menstruatie zijn allemaal uitlokkende factoren.

Je lippen bij bijtende kou goed beschermen met een lippenbalsem is een absolute aanrader. Een beschermende balsem of crème met zonnefilter beschermt tegen uv-straling, in de zomer en zeker in de bergen op wintersport: dit verkleint de kans op een nieuwe opstoot van koortsblaasjes.

Waar blijft de koorts?

Koortsblazen hebben niets met koorts te maken, maar als je weerstand vermindert omdat je ziek bent, loop je meer risico op een aanval. Met of zonder koorts: als je één

keer dat branderige, tintelende gevoel hebt ervaren, weet je wanneer er geen ontsnappen meer aan is.

Hoe lang blijft een koortsblaas?

Normaal verdwijnen koortsblaasjes na 7 tot 10 dagen vanzelf. Doet je lip of de huid rond het blaasje pijn omdat ze rood en gezwollen is, dan kunnen koude of warme kompressen helpen.

Antivirale middeltjes kunnen zorgen dat je er sneller van verlost raakt, maar alleen als je ze meteen bij de eerste tekenen – dat tintelende gevoel – al begint te gebruiken. Meteen na het ontstaan van de blaasjes kun je ze ook indrogen met een zalf of crème die zinksulfaat of zinkoxide bevat, crèmes die ook gebruikt worden om luieruitslag op babybilletjes sneller te laten genezen.

Hou de blaasjes schoon. Je kunt ingedroogde plekjes beschermen met een vette lippenbalsem, zodat ze niet gaan jeuken en je niet verleid wordt om erover te wrijven, met als mogelijk gevolg herbesmetting en nieuwe blaasjes.

Wanneer wel/niet naar de dokter?

Met een koortsblaas hoef je normaal niet naar de dokter. Bij de apotheek kun je zonder voorschrift antivirale zalf en patches kopen die je gebruikt zodra je de eerste signalen

van een opkomend blaasje voelt. Die producten zorgen ervoor dat je er minder lang last van hebt. Maar in een aantal gevallen kan het verstandig zijn om wél even langs te gaan bij de huisarts.

Als de blaasjes langer blijven dan twee weken . Het is mogelijk dat de huid onder en rond het blaasje een bijkomende besmetting heeft opgelopen.

. Het is mogelijk dat de huid onder en rond het blaasje een bijkomende besmetting heeft opgelopen. Als je vaker ( meer dan drie keer per jaar ) koortsblaasjes krijgt. De dokter kan je een oraal antiviraal middel voorschrijven, waarmee je nieuwe opstoten kunt voorkomen. Hij kan meteen ook kijken of er misschien iets anders gaande is.

) koortsblaasjes krijgt. De dokter kan je een oraal antiviraal middel voorschrijven, waarmee je nieuwe opstoten kunt voorkomen. Hij kan meteen ook kijken of er misschien iets anders gaande is. Als de herpesinfectie zich gaat uitbreiden over een groter gedeelte van het gelaat. Dit kan littekens achterlaten.

over een groter gedeelte van het gelaat. Dit kan littekens achterlaten. Als je zwanger bent of een baby hebt en geregeld een koortsblaas hebt, meld dit dan aan de dokter. Een herpesinfectie kan voor baby’s gevaarlijk zijn.

Hoe kun je een koortsblaas camoufleren met make-up?

Een koortsblaas zie je liefst zo snel mogelijk verdwijnen. In afwachting kun je ‘m camoufleren met make-up zodat hij minder opvalt, maar let wel op dat je dit enkel doet op blaasjes die al ingedroogd zijn. Anders zou je ’t virus makkelijk kunnen verspreiden.

Was grondig je handen vooraleer je aan de slag gaat. Gebruik make-up met uiterst zachte en verzorgende ingrediënten (het liefst geschikt voor de gevoelige huid). Zo voorkom je dat je de nog gevoelige huid irriteert of beschadigt. Werk nooit rechtstreeks uit de tube, maar knijp een beetje van het product op de rug van je hand. Door uiterst hygiënisch te werken, beperk je de kans op (her)besmetting. Stip een klein beetje primer op de koortsblaas: zo zorg je ervoor dat het resultaat egaler is en langer blijft zitten. Kies een kleurcorrigerende concealer die perfect bij je teint past en breng ‘m aan met een schoon, fijn kwastje. Of gebruik een wattenstaafje dat je daarna gewoon kunt weggooien. Breng wat transparant poeder aan om alles mooi op z’n plaats te houden. Om de vlek helemaal onzichtbaar te maken op je lippen, kun je nog wat lippenstift gebruiken. Breng ‘m, net zoals de concealer, aan met een schone kwast. Wil je een koortsblaas wegwerken die nog niet helemaal ingedroogd is? Kleef dan eerst een patch (zoals eentje van Compeed), waarover je wat make-up kunt aanbrengen. Maak je gebruikte make-upkwasten grondig schoon en ontsmet ze met alcohol. Was ook goed je handen.

Las je deze artikels al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!