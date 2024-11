SOS Huisarts: “Kunnen ouderdomsvlekken kwaadaardig worden?”

Kristien (61): “Nu ik wat ouder word, merk ik steeds meer ouderdomsvlekken op. Moet ik hiermee naar de ­dermatoloog om te controleren of ze kwaadaardig kunnen ­worden? En wat kan ik doen om nieuwe vlekken te voorkomen?”

Goedaardige pigmentvlekken

Dokter Anouk Buelens-Terryn: “Ouderdomsvlekken of zogenaamde levervlekken komen bij 90% van de blanke zestigplussers voor, wist je dat? Gelukkig zijn ze goedaardig! Toch is het niet onbelangrijk om je huid regelmatig na te kijken en bij twijfel eens een huisarts te contacteren.”

Ouderdomsvlekken zijn een soort van pigmentvlekken, Ze komen dus vooral voor op de plekken waar je huid vaak in contact komt met de zon. “Veel en lang zonnebaden verhoogt de kans op het ontwikkelen van vlekjes. Niet alleen nieuwe ouderdomsvlekjes, die soms cosmetisch storend zijn, maar ook minder goedaardige huidaandoeningen ­worden door de zon(nebank) veroorzaakt.

Hoe kun je ouderdomsvlekken voorkomen?

Dé gouden tip is dus om je huid zoveel ­mogelijk af te schermen voor de zon, door in de schaduw te zitten of bedekkende kledij en een zonnehoed te dragen. Jezelf insmeren met een zonnecrème factor 30 (of hoger) spreekt daarbij voor zich, maar wees je ervan bewust dat jezelf insmeren niet betekent dat je langer in de zon kunt blijven zitten. En dat je ook in de minder zonnige seizoenen baat kunt hebben bij een beschermende ­zonnefactor.”

Uit: Libelle 29/24

