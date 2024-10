Hoeveel sport of beweeg je best om je weerstand te verhogen?

Als je je weerstand wilt verhogen, is regelmatig sporten – of minstens: bewegen – een must. Maar hoe vaak moet je dan juist de beentjes strekken? En wat als je je ziek voelt, is sporten dan ook een goed idee? We vroegen het aan huis- en sportarts Servaas Bingé.

Weerstand verhogen: dagelijkse activiteit is belangrijk

“Beweging vraagt energie. Daarin kun je drie belangrijke pijlers onderscheiden:

Het basaal metabolisme (33% van je energieverbruik): dit is de energie (kcal) die we verbruiken om te leven, dus enkel om ons lichaam te laten ‘werken’. Denk aan: ademhaling, spijsvertering, hartslag, groei, … Het basale metabolisme van mensen die regelmatig sporten, ligt hoger.

(33% van je energieverbruik): dit is de energie (kcal) die we verbruiken om te leven, dus enkel om ons lichaam te laten ‘werken’. Denk aan: ademhaling, spijsvertering, hartslag, groei, … Het basale metabolisme van mensen die regelmatig sporten, ligt hoger. De dagelijkse activiteit (63% van je energieverbruik): wandelen of fietsen naar het werk of de bakker, rondlopen in de supermarkt, werken in de tuin, … Elke beweging die we dus doen zonder structureel te sporten. Dit is meteen de belangrijkste pijler.

(63% van je energieverbruik): wandelen of fietsen naar het werk of de bakker, rondlopen in de supermarkt, werken in de tuin, … Elke beweging die we dus doen zonder structureel te sporten. Dit is meteen de belangrijkste pijler. Sporten (4%)

De eerste pijler kun je niet beïnvloeden, de laatste twee uiteraard wel. We merken dat hoe hoger de dagelijkse activiteit ligt bij iemand, hoe minder vatbaar die persoon is voor ziekten.”

10.000 stappen

Elke beweging die je doet zonder structureel te sporten, maakt 63% van je energieverbruik uit

Het is dus slim om zeker en vast in te zetten op die dagelijkse activiteit, en dat hoeft niet eens zo moeilijk te zijn. Het zit ‘m echt in de kleine dingen:

Neem de trap in plaats van de lift.

Wandel of fiets in plaats van de auto te nemen. En als je dan toch de auto neemt, zet hem dan wat verder weg, zodat je nog een eindje moet stappen.

Dokter Bingé: “De 10.000-stappen-regel benadert een voldoende actieve levensstijl. Probeer dat doel dagelijks te halen. Heb je een medisch probleem waardoor dat niet mogelijk is? Bekijk dan met je arts of beweegcoach wat voor jou een goede bewegingsnorm is.”

“We merken dat de twee uitersten – helemaal niet sporten, maar ook té veel sporten – het immuunsysteem onderdrukken” Goeie vraag: zijn 10.000 stappen per dag echt nodig?

Matig sporten is de boodschap!

Ook sporten (die 4% van je energieverbruik) heeft een gunstig effect op je weerstand, maar dan moet je ’t wel goed aanpakken. Dokter Bingé: “We merken dat de twee uitersten – helemaal niet sporten, maar ook té veel sporten – het immuunsysteem onderdrukken. De gulden middenweg van matig sporten is dan ook mijn advies.”

Wat betekent dat: matig sporten?

Dokter Bingé: “Het is algemeen bekend dat regelmatige lichaamsbeweging in korte sessies (tot 45 minuten) en met een matige intensiteit ons immuunsysteem verbetert. Bij een lage intensiteit kun je nog in volzinnen praten. Bij een hoge intensiteit spreek je eerder in woorden.

Een matige intensiteit zit daar tussenin. Je hartslag is wel wat sneller, zonder tegen de uitputtingsgrens te zitten.”

Mag je sporten als je ziek bent?

Ziek zijn en intensief sporten raadt dokter Bingé af: “Als je flink ziek bent, met koorts, is het absoluut geen goed idee om te sporten. Er bestaat immers een risico dat de koorts op je hartspier of hartzakje slaat.

Heb je enkel een loopneus, maar geen koorts? Dan hoef je zeker niet binnen te blijven. Intensief sporten is dan ook af te raden, maar een wandeling kan best. Luister vooral naar je lichaam.”

Samengevat: 3 ultieme beweegtips van de dokter

Verhoog je algemene dagelijks activiteit: laat de auto eens wat vaker staan en probeer zo aan je dagelijkse 10.000 stappen te komen. Zoek uit wat voor jou leuke manieren zijn om te bewegen. Het hoeft niet altijd wandelen, lopen of fietsen te zijn. Dansen is ook een fijne vorm van bewegen. Heb je weinig tijd? In dit artikel vertellen we hoe je tóch nog voldoende kunt bewegen. Als je gaat sporten, zet dan in op twee soorten trainingen: duurinspanning (cardiotraining) waarin je vooral je hart-vaatsysteem traint: 5x per week 30 minuten matige duursport , zoals stevig wandelen. Of hoge intensiteit: 3x per week 25 minuten, bijvoorbeeld joggen, wielrennen, …

, zoals stevig wandelen. Of 3x per week 25 minuten, bijvoorbeeld joggen, wielrennen, … krachtinspanning (krachttraining) waarmee je vooral je spieren sterker maakt: 2x per week 10 tot 15 minuten.

Met dank aan dokter Servaas Bingé

