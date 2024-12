De winter is in het land, maar niet getreurd: net zoals elk jaar heeft de Dijlestad weer een heleboel gezellige winteractiviteiten in petto onder de leuze ‘Mechelen houdt je warm’. Wij verklappen je alvast de plekjes die zeker een bezoekje waard zijn tijdens kerst in Mechelen.

5x activiteiten tijdens kerst in Mechelen

1. Mechelen in Vuur en Vlam

Ondertussen is het een klassieker tijdens kerst: Mechelen in Vuur en Vlam. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 december is het groot feest in de Dijlestad. De festiviteiten starten om 16 uur, dan kun je in de binnenstad doorlopend indrukwekkende vuuracts, -kunstwerken en lichtwandelingen meepikken. Op de verschillende locaties vind je heel wat kraampjes waar je kunt opwarmen met een hapje of drankje.

En niet alleen in de binnenstad kun je vuuranimaties meepikken, want ook dit jaar breidt Mechelen in Vuur en Vlam uit. Zo valt er tijdens het weekend van 13 en 14 december heel wat te beleven op het dorpsplein van Hombeek. Meer info vind je hier.



2. Vurige Winteravond

Ook het Vrijbroekpark organiseert een gezellige Vurige Winteravond. Op vrijdag 13 december kun je in het stadspark een avondwandeling maken langs een sfeervol verlicht parcours. Drie kilometer lang kuier je door een rustgevende groene omgeving. Onderweg passeer je langs prachtig verlichte plekken en muzikale acts. Achteraf kun je knus opwarmen bij de vuurkorven en napraten met een hapje en een drankje.

Je kunt de wandeling vrijblijvend starten aan het bezoekerscentrum tussen 18u30u en 20u30. Het parcours is gratis, vooraf inschrijven hoeft niet. Meer info vind je hier.

3. Kerstmarkten

In Mechelen vind je tijdens de eindejaarsperiode op verschillende locaties kerstmarkten. Nog tot en met 22 december vind je op vrijdag, zaterdag en zondag kraampjes op de Korenmarkt, Vismarkt, Haverwerf en Onder-Den-Toren.

Kerstcadeautjes voor het goede doel koop je op 14 december op de Mondiale Kerstmarkt, die doorgaat op het binnenpleintje van Sociaal Restaurant Refuge. Op de kersteditie van Fishwives Market, de maandelijkse creatieve markt in de Vleeshalle, scoor je op 15 december culinaire kerstcadeautjes. Diezelfde dag kun je ook gaan snuisteren tussen hebbedingetjes van lokaal creatief talent bij Bardok Boutique.



4. Dagje kerstshoppen

Ook voor een heerlijk dagje kerstshoppen kun je in Mechelen terecht. De winkelstraten blinken van de versierde etalages en feeërieke kerstverlichting, wat het shoppen eens zo gezellig maakt. Op de Bruul en IJzerenleen kun je uren vertoeven, maar ook in en rond de Onze-Lieve-Vrouwestraat vind je een heleboel hippe boetiekjes waar je toffe kerstcadeaus kunt kopen. Enkele van onze favorieten voor cadeautjes zijn concept store My Ex Boyfriend, snoepwinkel ZOET en boekenwinkel De Zondvloed.

Ook dit jaar brengt een gratis pendelboot je van Parking Keerdok tot aan de Haverwerf. Zo pik je ook nog een boottocht mee tijdens je shoppingtripje!

Goed om te weten: de winkels zijn in Mechelen ook geopend op zondag(namiddag) 15 en 22 december en op 5 januari.



5. Een feestelijk hapje en drankje

Geen betere manier om een winters dagje Mechelen af te sluiten dan met een feestelijk hapje of drankje. Of je nu wilt gaan brunchen of liever een van de vele heerlijke restaurants uitprobeert, in onderstaande artikels tippen we onze favoriete eetadresjes in Mechelen:

