Opvliegers, nachtelijk zweten, gewichtsproblemen, vermoeidheid, maar ook neerslachtigheid… De lijst van mogelijke klachten die gepaard gaan met de overgang, is best lang. Gelukkig bestaan er een aantal behandelingen om je te helpen.

Opvliegers, nachtelijk zweten en hormonale schommelingen zijn zowat de bekendste menopauzeklachten. 33 procent van de Belgische vrouwen (her)kent ze, blijkt uit onze grote gezondheidsenquête in samenwerking met Theramex. Maar je kunt tijdens de overgang ook last krijgen van vaginale droogte of pijn, migraine, vermoeidheid, osteoporose, gewichtsproblemen, een droge huid en prikkelbaarheid of zelfs depressie. Gelukkig hoef je het zo ver niet te laten komen, en zijn er oplossingen.

8 therapieën voor menopauzeklachten

1. Een gezonde levensstijl

Alles begint bij een gezonde levensstijl, ook als je het beste wilt maken van de overgang. Daarbij staan vier pijlers centraal:

zoveel mogelijk puur en onbewerkt eten ;

; voldoende bewegen ;

; een evenwichtig slaappatroon ;

; en een positieve ingesteldheid.

Een gezonde levensstijl kan wonderen doen, maar ook niet altijd. Dan kunnen bijvoorbeeld hormoontherapie, yoga of accupunctuur soelaas brengen.

2. Hormoontherapie

Hormonale substitutietherapie, kortweg HST, is een behandeling waarbij een lage dosis natuurlijke bio-identieke hormonen (vroeger waren dat veel vaker synthetische hormonen) voorgeschreven wordt. Dat zijn hormonen die haast gelijk zijn aan de hormonen die je eierstokken aanmaken: oestrogeen en progesteron. Gynaecoloog prof. dr. Herman Depypere (UZ Gent): “Met hormoontherapie kun je op elk moment beginnen, en elk moment weer stoppen. Het is soms zoeken naar de juiste dosis, maar eens die goed zit, kan het verlichting brengen.”

Lange tijd werd er gedacht dat HST een verhoogde kans op borstkanker, trombose of hart- en vaatziekten met zich meebracht, maar dat is niet zo. “Wel integendeel’, zegt professor Depypere. “Bio-identieke hormonen zijn veilig en kunnen je zelfs beschermen tegen sommige aandoeningen.”

3. Voedingssupplementen

“Om je goed in je vel te voelen tijdens de overgang moeten voeding, beweging en mindset in balans te zijn”, vertelt menopauzeconsulente Chris Van Gaver. “ls dat het geval, dan kun je pas dan – indien nodig – voedingssupplementen toevoegen, zoals vitamine B3, magnesium of calcium. Die dienen uiteraard niet als vervanging voor een gezonde levensstijl, maar kunnen je lichaam wel ondersteunen. Het is in elk geval een goede aanvulling op een goed uitgebalanceerd voedingspatroon.”

Maar volgens Chris is het wel belangrijk om je te laten adviseren door iemand die er iets van kent. “In mijn praktijk merk ik dat vrouwen soms alles door elkaar beginnen te nemen zonder goed te weten waarvoor die supplementen dienen. Dat is nochtans geen goed idee, want té veel extra vitamines en mineralen innemen, is ook niet goed. Als je lichaam ze op dat moment niet nodig heeft, moeten je lever en nieren overuren draaien om die stoffen weer af te breken. Daarom neem je best enkel vitamines die je op dat moment nodig hebt. Het kan nuttig zijn om eventuele tekorten te laten opsporen in je bloed, maar je kunt ook op de menopauzeklachten en symptomen voortgaan. Een professional kan helpen bepalen of die menopauzegerelateerd zijn of niet, en je zo verder informeren en adviseren.”

4. Homeopathie

Homeopathie is een vorm van geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld én geactiveerd wordt. Het principe is simpel: je neemt een geneesmiddel dat, als je het aan een gezond iemand zou geven, voor precies dezelfde symptomen zorgt. Let wel: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat homeopathie effectief is.

5. Relaxatie

Heb je moeite met slapen sinds je in de overgang zit? Dan kan meditatie of relaxatie je misschien helpen. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat het je immuunsysteem een flinke boost geeft, depressieve en neerslachtige gevoelens kan doen afnemen en je bloeddruk verlaagt.

Bovendien kan meditatie de kwaliteit van je slaap verbeteren, waar veel vrouwen in de menopauze nood aan hebben. Zo brengt meditatie meer rust in je hoofd, waardoor stress en piekergedachten afnemen (dat wat je ’s nachts misschien wel wakker houdt). Daarnaast helpt meditatie bij het reguleren van de slaap-waakcyclus van je lichaam. Kortweg: je valt gemakkelijker in slaap en kunt beter doorslapen.

6. Hormoonyoga

Je hormonen in balans houden met enkele yogaposes, ademhalingstechnieken en visualisaties, dat is waar hormoonyoga om draait. Het is trouwens niet alleen voor vrouwen met menopauzeklachten, maar ook schildklierklachten, menstruatiestoornissen… Zo raakte lezeres Ingrid na een lange lijdensweg verlost van haar menstruatieklachten dankzij hoormoonyoga.

7. Acupunctuur

Wie acupunctuur zegt, denkt meteen aan naaldjes. Die zouden je van pijn verlossen, of je van een ziekte kunnen genezen. Arts en acupuncturiste Annemie Mertens: “Acupunctuur is een van de vijf pijlers van de traditionele oosterse geneeswijzen. Het woord komt van het Latijnse acus – wat ‘naald’ betekent, en pungere – Latijn voor ‘steken’. Simpel uitgelegd, worden er dus naaldjes in je lichaam geprikt. Niet lukraak, maar op heel specifieke plekken: de acupunctuurpunten die op de twaalf energiebanen tussen de organen liggen. Als er een kink in de kabel komt, kunnen de naalden de energiestroom weer in balans brengen waardoor je klachten verminderen of zelfs verdwijnen.”

Die balans is bij vrouwen in de overgang verstoord, aangezien je hormoonhuishouding op een lager pitje staat (lees: de productie van testosteron en oestrogeen valt stil). Acupunctuur kan helpen om die disbalans te herstellen, waardoor menopauzeklachten afnemen.

8. Dieet op basis van soja

In soja zitten isoflavonen. Dat zijn fyto-oestrogenen: natuurlijke stofjes die zich gedragen als lichaamseigen oestrogenen en zo de hormonale disbalans voor een stuk opvangen. De fyto-oestrogenen in soja werken wel enkel in gefermenteerde vorm. Check dus zeker de ingrediëntenlijst. Let wel: wie een hormoongevoelige kanker heeft, gaat best te rade bij de huisarts, gynaecoloog of menopauzeconsulent. Isoflavonen zouden borstkanker namelijk net in de hand kunnen werken.

