Rimpeltjes wegsmeren, lukt helaas niet. Maar cosmetica kunnen tekenen van huidveroudering wel verminderen. Hoe dat precies zit, vroegen we aan de dermatologe. En om je op weg te helpen, verzamelden we ook nog eens 10 stralende anti-age producten.

De enige échte anti-age crème: zonnecrème

Leg een druif in de zon en enkele dagen later heb je een rozijn. Met onze huid is het net zo: de zon maakt ze slap, vlekkerig en rimpelig. Zonlicht is oorzaak nummer één van voortijdige huidveroudering. Dr. Ostijn: “Dat maakt van zonnecrème de allerbeste anti-age crème denkbaar. Elke dag smeren met een voldoende hoge factor (50 in de zomer, 30 in de winter) is cruciaal. En dat het hele jaar door, want Uv A-straling hangt ook in de lucht wanneer het niet zonnig is. En net die straling gaat je huid verouderen.”

Boost je collageenproductie

Collageen speelt een belangrijke rol voor de stevigheid en structuur van onze huid. Beschouw het als de lijm die alles samenhoudt. Maar door ouder te worden, neemt de collageenproductie af. Dr. Ostijn: “Retinol is het bekendste ingrediënt dat de collageenaanmaak stimuleert. Keerzijde is wel dat het irriterend werkt. Je moet het gebruik dus langzaam opbouwen én altijd in combinatie met een zonnecrème. Retinol maakt je huid immers gevoeliger voor uv-schade. Ben je zwanger, dan gebruik je retinol beter niet. Het is dus een krachtig antiagingstofje, maar wel eentje dat verstand van zaken vraagt. Producenten werken daarom hard aan alternatieven, zoals bakuchiol en retinaldehyde. Die worden beter verdragen door de huid, maar zijn niet altijd even krachtig.”

Hyaluronzuur voor een vollere huid

Een gehydratereerde huid ziet er voller en stralender uit én is beter beschermd tegen invloeden van buitenaf. Dr. Ostijn: “Hyaluronzuur is daarvoor een geweldig stofje. Het kan grote hoeveelheden vocht aan zich binden, waardoor je huid voller oogt en fijne lijntjes wat worden opgevuld. Vanaf je veertigste is het sowieso slim om dit te smeren. De oestrogeenproductie neemt dan geleidelijk aan af, waardoor je huid dunner en droger wordt. Hyaluronzuur kan deze effecten gedeeltelijk opvangen.”

Antioxidanten = anti-age

Vrije radicalen zijn agressieve zuurstofdeeltjes die vrijkomen door onder meer uv-licht, sigarettenrook, luchtvervuiling en stress. Ze veroorzaken celschade en werken huidveroudering in de hand. De remedie? Antioxidanten. Die werken als een beschermend schild en neutraliseren vrije radicalen. Je houdt je voorraad dus maar best op peil. Dr. Ostijn: “Dat kan door veel antioxidantrijke groenten en fruit te eten (zoals bijvoorbeeld spinazie, witlof, sinaasappelen en blauwe bessen), maar ook door te smeren. Vitamine C, vitamine E en resveratrol zijn veelgebruikte antioxidanten in cosmetica. Smeer ze altijd overdag – want dan doen ze immers hun werk – en in combinatie met een zonnecrème om hun werking te versterken.”

Stralende teint met een exfoliant

Onze huid vernieuwt zichzelf continu: in de diepere lagen worden nieuwe huidcellen aangemaakt die langzaam naar de bovenste huidlaag klimmen om daar te worden afgestoten. Maar naarmate we ouder worden verloopt die celvernieuwing trager. Dode huidcellen kunnen zo aan elkaar gaan plakken, met een dikke bovenste huidlaag en doffe teint tot gevolg. Dr. Ostijn: “Door regelmatig te exfoliëren komt de nieuwere huid tevoorschijn. Niet enkel geeft dat een stralende teint, de verzorgingsproducten die je nadien gebruikt kunnen ook beter hun werk doen. Exfoliëren doe je het best met een peeling op basis van enzymen of zuren. Ze weken dode huidcellen los, waardoor die gemakkelijker afschilferen. Kies met een vette huid een product op basis van salicylzuur. Voor de droge tot normale huid werken glycol- of melkzuur goed. Zuren gebruik je trouwens het best ’s avonds, omdat ze je huid gevoeliger kunnen maken voor uv-licht.”

Weg met pigmentvlekjes

Naarmate we ouder worden, steken meer pigmentvlekjes de kop op. Ze ontstaan door jarenlange blootstelling aan de zon, maar ook onder invloed van leeftijd, hormonale veranderingen en een tragere celvernieuwing. Dr. Ostijn: “Vind je die vlekjes vervelend of ontsierend, dan kun je oplichtende ingrediënten gebruiken. Voorbeelden zijn zoethoutwortelextract, niacinamide, vitamine C en arbutine. Ze kunnen de verkleuring niet volledig wegnemen, maar wel verzachten. Vraag je apotheek om advies. Ook op medisch voorschrift zijn opblekende middelen verkrijgbaar. Vaak is dat een mengeling van hydroquinone, vitamine A-zuur en hydrocortisone.”

Onze expert

Dagmar Ostijn is dermatologe en arts. Ze is gespecialiseerd in huidziekten, preventieve anti-agingtechnieken en medisch-esthetische behandelingen. Info: skinical.be

