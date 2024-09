Beautyhacks: 5 handige tips voor de (na)zomer

Lifestyleredactrice Sanne is ook visagiste. Ze kent alle kneepjes van het beautyvak en deelt haar favoriete hacks dus met veel plezier! Dit keer: 5 handige tips om die laatste warme (na)zomerdagen door te komen.

1. Zonnepoeder voor je midden- of zijscheiding

Al gehoord van mineraal zonnepoeder? Erg handig als extra bescherming boven op je zonnecrème of om je elke twee uur opnieuw te beschermen, maar je kunt dit poeder ook gebruiken voor je midden- of zijscheiding. Je hoofdhuid is immers ook gewoon huid en dus kwetsbaar voor verbranding en zonneschade. Draai het poedertje los en gebruik een oogschaduwpenseel om het op je midden- of zijscheiding aan te brengen. Doe dat gerust royaal, want je haalt dan een betere bescherming. Extra plus: het poeder absorbeert overtollig talg en geeft je lokken dus een opfrisser. Win-win!

2. Een strak kapsel dankzij haarmascara

Door warm en vochtig weer liggen ze al snel op de loer: kleine babyhaartjes die alle kanten op gaan. Met een haarmascara hou je ze makkelijk onder controle. Die strijk je over je haar en zorgt ervoor dat je kapsel er instant veel strakker uitziet. Lukt eveneens: een heel fijn borsteltje en wat haarlak.

3. Snel zonnecrème aanbrengen boven je make-up

Om voldoende beschermd te zijn tegen de zon, moet je zonnecrème elke twee uur opnieuw aanbrengen. Maar hoe doe je dat als je make-up draagt? Daarvoor zijn verschillende manieren: met een mineraal zonnepoeder, met een zonnecrème in stickvorm of met een make-upsponsje en een vloeibare zonnecrème.

4. Je gezicht voldoende beschermen tegen de zon

Om de SPF te behalen die op de verpakking van je zonneproduct staat, moet je voldoende smeren. Doe je dat niet, dan ben je zonder het te weten veel minder goed beschermd tegen de zon dan je denkt. Maar hoeveel product moet je dan precies aanbrengen? Voor je gezicht – dat je best het hele jaar door beschermt – zijn twee vingerlengtes een goede richtlijn.

5. Blotting paper tegen een glimmende huid

Bij warm en vochtig weer begint je huid al snel te glimmen. Een naturelle glow is prima, maar je wilt er natuurlijk niet uitzien als een zweterige discobal. Blotting paper to the rescue! Deze flinterdunne papiertjes nemen overtollige olie op je huid op, waardoor die instant matter oogt. Stukken makkelijker dan knoeien met poeder én handig voor onderweg of op een feestje.

Meer tips:

