Geef je me vijf minuutjes? 9 snelle beautytips

De zomervakantie is voorbij en dus moet het dikwijls weer vooruitgaan, ook in de badkamer. Met deze snelle beautytips stap je in een paar minuten stralend de deur uit.

9 snelle beautytips

1. Spectaculair micellair

Dagelijks je huid reinigen is een must. Heb je niet veel tijd, dan is het extra snel en handig om met een watje met micellair water over je gezicht te gaan. Zo verwijder je vuiltjes, verzorgingsproducten en overtollig talg, waardoor je huid fris blijft. ’s Avonds kun je eventueel wel grondiger reinigen met een gezichtsreiniger.

Sensibio Micellair Water, Bioderma, € 9,90 i.p.v. € 19,99 bij Multipharma

2. Twee helpers in één tube

BB-crèmes of getinte dagcrèmes zijn multifunctionele producten die je heel wat tijd kunnen besparen: ze hydrateren, egaliseren en geven meteen een kleurtje waardoor foundation overbodig wordt.

Tinted Moisturizing BB Cream, Nuxe, € 24,90

3. Zoentje van de zon

Met een bronzer krijg je, zonder al te veel moeite, een mooie gloed. Breng met een brede poederkwast een klein beetje aan op de zijkanten van je gelaat en de plaatsen waar de zon je gezicht kust, zoals je neusbrug en jukbeenderen.

Sun Glow Bronzing Powder, Catrice, € 4,49 bij Kruidvat

4. Wauw-wenkbrauwen

De kracht van verzorgde wenkbrauwen valt niet te onderschatten. Ze omlijsten je gezicht, accentueren je ogen en zorgen voor een open, frisse uitstraling. Geef je wenkbrauwen vorm en kleur met een getinte wenkbrauwmascara – sommige exemplaren bevatten zelfs vezels die de haartjes meer volume geven.

Make Me Brow Eyebrow Mascara, Essence, € 2,79 bij Kruidvat

5. Een wakkere blik

Mascara geeft je supersnel een wakkere blik. Breng ‘m al zigzaggend aan voor meer volume, en al draaiend voor meer lengte.

2000 Calorie Pro Stylist Mascara, Max Factor, € 17,99 bij Douglas

6. Snel en simpel

Met glanzende oogschaduw zet je je ogen in de kijker. Een oogschaduwstick is extra snel en handig in gebruik, en dikwijls blijft de formule een hele dag perfect zitten. Stippel ‘m op je bewegend ooglid en vervaag met je vingers. Zet eventueel ook een stipje aan je binnenste ooghoek voor een fris effect.

Stylo OAP Eyeshadow Stick, Couleurs De Noir, € 26,90

7. Multifunctionele lipstick

Lippenstift brengt meteen meer kleur in je gezicht en geeft een moeiteloos verzorgd effect. Kies je voor een nudetint, dan breng je die extra snel aan, en dan staat hij ook mooi als frisse blos. Dep een beetje op de appeltjes van je wangen en vervaag met je vingers.

Smart Fusion Lipstick, KIKO Milano, € 4,49

8. Wassen zonder water

Je haar wassen kost tijd, en die heb je ’s ochtends niet altijd. De oplossing: droogshampoo! Verstuif het op je haarwortels, masseer in en borstel vervolgens netjes uit. Frisse en volumineuze lokken in een handomdraai.

Blush droogshampoo, Batiste, € 6,59 bij Douglas

9. Het juiste kapsel

Ook het juiste kapsel kan wonderen doen. Een knotje is bijvoorbeeld zó gefikst, net zoals kapsels met een leuk haaraccessoire. Zag je deze kapsels met een knijpspeld bijvoorbeeld al?

