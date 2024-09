6 tips om langer bruin te blijven

Een gezond kleurtje gekregen de voorbije maanden? Dan wil je dat natuurlijk zo lang mogelijk behouden. Met de juiste verzorging zie je er ook dit najaar stralend uit.

Bruin worden: dubbel effect

Dermatoloog dr. Dagmar Ostijn: “Bruin worden is een natuurlijk beschermingsmechanisme van je huid. Die maakt pigment (melanine) aan om je DNA voor uv-schade te behoeden. Helaas is de bescherming die zo’n bruin tintje geeft verwaarloosbaar, en het is ook een teken dat er huidschade is opgetreden. Het blijft dus belangrijk om zonnecrème te smeren als je de zon in gaat.

Ook dan kun je trouwens nog steeds bruinen, want het product blokkeert uv-stralen nooit honderd procent. Uv-stralen kunnen je huid nog altijd bereiken en het bruiningsproces in gang zetten. Hoe sterk je dan bruint, hangt af van je huidtype: heb je van nature een tintje, dan heeft je huid niet veel uv nodig om nog bruiner te worden.”

Zo blijf je langer bruin: 6 tips

1. Scrub je huid

Een goed voorbereide huid blijft langer bruin. Vooraleer je de zon in gaat, kun je daarom exfoliëren om dode huidcellen te verwijderen, zodat je huid egaler bruint. Bovendien vermijd je dat het pigment zich vastzet op huidcellen die geen lang leven meer beschoren zijn. Gebruik voor je gezicht een milde exfoliant met huidvriendelijke salicyl- of fruitzuren en voor je lichaam een scrub met fijne deeltjes, die je op je vochtige huid inmasseert.

Opgelet! Na het exfoliëren is je huid gevoeliger, waardoor het extra belangrijk is om royaal zonnecrème met een hoge beschermingsfactor te smeren, elke twee uur, of telkens na het zwemmen of zweten.

2. Hydrateer

Hydrateer je gezicht met een dagcrème en nachtcrème en je lichaamshuid met bodylotion. Een gehydrateerde huid blijft soepel, zal minder snel vervellen of droogtelijntjes vertonen en zal je kleurtje langer vasthouden. Bovendien is het een uitstekende voorbereiding voor een zelfbruinend product: op droge plekjes – zoals je knieën en ellebogen – kan een zelfbruiner ophopen en vlekken maken, tenzij je goed hydrateert.

Hydrateer met superstofjes als glycerine, hyaluronzuur en karitéboter. Hoe hoger ze op de ingrediëntenlijst staan, hoe meer ervan in het product zit.

3. Gebruik een zelfbruiner

Dr. Dagmar Ostijn: “Zelfbruiners zijn de enige veilige manier om een bruin kleurtje te krijgen: de werkzame stoffen laten de bovenste laag van je huid tijdelijk bruin kleuren. Ga in geen geval onder de zonnebank: die straalt intense uv A-stralen uit, die verantwoordelijk zijn voor vroegtijdige huidveroudering, melanoom en andere agressieve huidkankers. Zeer schadelijk dus, ook al geeft het een vals gevoel van veiligheid, aangezien je huid niet zal verbranden.”

Een zelfbruiner bouw je best op over een paar dagen . Smeer in dunne laagjes voor een gelijkmatige, natuurlijke kleur.

. Smeer in dunne laagjes voor een gelijkmatige, natuurlijke kleur. Onthaar de dag ervoor: een pasgeschoren huid kan strepen vertonen die vaak nadrukkelijker zichtbaar zijn met zelfbruiner.

de dag ervoor: een pasgeschoren huid kan strepen vertonen die vaak nadrukkelijker zichtbaar zijn met zelfbruiner. Breng zelfbruiner-mousses, -crèmes, -sprays en -lotions aan met je handen -daarna wel goed wassen met water en zeep! – of met een speciale handschoen , die het product gelijkmatig verdeelt.

-daarna wel goed wassen met water en zeep! – of met een , die het product gelijkmatig verdeelt. Ontdek handige tanning drops voor je gezicht; die meng je met een neutrale gezichts- of lichaamscrème. Hoe meer druppeltjes je toevoegt, hoe bruiner je huid kleurt. Begin in het midden van je gelaat en smeer het mengsel uit naar de buitenkant toe. Zo vermijd je dat het product zich vastzet in de haarlijn.

voor je gezicht; die meng je met een neutrale gezichts- of lichaamscrème. Hoe meer druppeltjes je toevoegt, hoe bruiner je huid kleurt. Begin in het midden van je gelaat en smeer het mengsel uit naar de buitenkant toe. Zo vermijd je dat het product zich vastzet in de haarlijn. Laat de zelfbruiner goed intrekken vooraleer je je aankleedt. Draag kleren die niet té strak zitten om vlekken te vermijden.

vooraleer je je aankleedt. Draag kleren die niet té strak zitten om vlekken te vermijden. Ga de eerste 8 uur na het aanbrengen niet in bad of de douche.

Ook een huid die al een kleurtje heeft, boost je met een laagje zelfbruiner: ze ziet er meteen levendiger uit en krijgt een mooie glow.

4. Kies voor een spraytan

Een spraytan werkt op dezelfde manier als een zelfbruiner, met als verschil dat het product op je huid wordt verneveld in het schoonheidsinstituut. Het resultaat is snel zichtbaar en erg egaal, en blijft gemiddeld 7 dagen mooi, waarna het geleidelijk vervaagt. De intensiteit van de kleur kies je zelf en kan variëren van heel natuurlijk tot heel bruin.

Ook bij een spraytan is het belangrijk om je huid goed voor te bereiden: scrub de dag ervoor en gebruik liever geen bodylotion, zodat de spraytan zich goed kan hechten aan je huid. Scheren of waxen doe je liever een paar dagen op voorhand om irritatie te vermijden.

Na de spraytan draag je liefst donkere, loszittende kleding die geen wrijving geeft met je huid. Sommige spraytans vragen een inwerktijd en moet je er onder de douche afspoelen na een paar uur. Dep je huid droog (wrijven doe je liever niet) en smeer bodylotion, want een gehydrateerde huid houdt de kleur langer vast.

5. Doe het met make-up

Zo’n zonnige gloed op je snoet? Dat kan het hele jaar door met bronzer. Kies voor een kleur die twee tot drie tinten donkerder is dan je eigen huidskleur. Zorg ervoor dat hij niet te oranje oogt – uittesten is de boodschap.

Breng de bronzer aan met een kwast (bij poederbronzer) of een sponsje (bij crème- of vloeibare bronzer). Werk in een 3-vorm: vervaag eerst wat product aan je voorhoofd en haargrens, ga vervolgens naar je jukbeen en kaaklijn en eindig bij je kin. Ook een vleugje op je neusbrug geeft een mooi effect.

Tip! Gebruik je foundation en/of concealer? Doe dat vóór je de bronzer aanbrengt. Afwerken kun je na de bronzer met een frisse blush. Een beetje glanspoeder op het hoogste punt van je jukbeenderen laat je kleurtje extra stralen.

6. Eet… en straal

Je eetpatroon weerspiegelt zich ook in de gezondheid van je huid. Eet dus veel fruit en groenten (vooral met bètacaroteen, zoals in wortel, zoete aardappel en spinazie). Dat stofje helpt de melanine in je huid te activeren en als antioxidant beschermt het tegen vroegtijdige huidveroudering. Je lichaam en huid goed gehydrateerd houden door voldoende water te drinken, helpt ook, net zoals regelmatig bewegen om de bloedsomloop te stimuleren.

Met dank aan dermatologe Dagmar Ostijn (skinical.be)

