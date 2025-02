Condens op je raam? Dit kun je eraan doen

Heb je last van condens op je ramen in de winter? Dan is waarschijnlijk de luchtvochtigheid in huis te hoog. Maar hoe komt dit en wat kun je eraan doen?

Hoe ontstaat condens?

In de winter is er doorgaans een groot verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. Is het binnen erg vochtig en slaat dit vocht neer op een koud oppervlak, zoals je raam, dan ontstaat er condens.

Condens aan de buitenkant van een raam kan ook. Dit is het gevolg van superisolerende beglazing. Het vocht slaat neer op het koude buitenglas. Je hoeft je absoluut geen zorgen te maken. Dit bewijst gewoon dat het glas erg goed isoleert.

Wat zijn de gevolgen?

Als je het condensprobleem aan de binnenkant van je ramen niet aanpakt, creëer je een ongezond klimaat in huis. Het kan je meubels beschadigen, maar veel belangrijker nog: het kan vocht en schimmel veroorzaken.

Zo verminder je de kans op condens

Condens helemaal vermijden is heel erg moeilijk. Zeker in natte ruimtes als de badkamer of de keuken zul je altijd wat condens zien op het moment dat je ze intensief gebruikt. Maar je kunt de kans op condens wél stevig verminderen.

1. Zorg voor voldoende ventilatie

Ook al is het buiten koud, toch is het belangrijk om voldoende te ventileren. Huizen zijn tegenwoordig erg goed geïsoleerd, waardoor er minder natuurlijke ventilatie is, door spleten bijvoorbeeld. Hierdoor komt condens aan de binnenkant van de ramen vaker voor. Het is dus belangrijk om een efficiënt ventilatiesysteem te voorzien en regelmatig ramen en deuren open te zetten waardoor je niet enkel frisse lucht binnenlaat, maar ook de vochtige lucht afvoert.

Aha, daarom moet je ook verluchten in de winter.

2. Kies een efficiënt verwarmingssysteem

Zorg ervoor dat je verwarmingssysteem naar behoren functioneert en laat het regelmatig onderhouden. Indien nodig kun je je oude installatie vervangen door een nieuwe. Probeer je huis ook steeds zo gelijkmatig mogelijk te verwarmen. Condens ontstaat vaak door schommelingen in temperatuur.

3. Droog je was buiten

Is het mogelijk, droog je was dan zo veel mogelijk buiten. Wist je trouwens dat je die ook perfect buiten kunt drogen in de winter? Lukt dit niet en hang je je wasgoed binnen op een rekje, zorg er dan voor dat die ruimte extra goed geventileerd is.

Was binnen drogen in de winter? Hou hier rekening mee

4. Hou de deuren gesloten

Naast het ventileren is het belangrijk om de deuren van de ruimtes waar veel vocht geproduceerd wordt, zoals de keuken of de badkamer, gesloten te houden. Op die manier vermijd je dat het vocht zich doorheen je hele huis verspreidt.

5. Gebruik een luchtontvochtiger

Als je last hebt van condens in erg vochtige ruimtes, kan een luchtontvochtiger soelaas bieden. Hierdoor verminder je het vochtgehalte in de lucht waardoor de kans op condens minder groot is.

