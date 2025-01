Koud buiten? Deze (schoonmaak)klusjes doe je beter in de winter

De grote lenteschoonmaak kennen we allemaal, maar wist je dat je bepaalde klusjes beter in de winter doet? De koude, echte vriestemperaturen of zelfs sneeuw kunnen je een handje helpen.

Winter: deze klusjes doe je best wanneer het koud is

1. Dekbedden en kussens buiten hangen

Je kussens en dekbedden was je niet elke week. Toch is het een goed idee om ze het hele jaar door regelmatig buiten te hangen om te verluchten. De huisstofmijt, een beestje dat houdt van warme en vochtige plekken, voelt zich het best in onze dekens en dekbedden, kussens en knuffels. Het beestje doden lukt enkel bij extreme temperaturen.

Je kunt alles wassen op 60 graden, maar die spullen buiten hangen als het vriest is ook aan te raden. Vriest het dus stevig overdag, maak er dan handig gebruik van. Hang je dekbed en kussen over de wasdraad en zet meteen ook je matras even buiten. Dan ben je zo van die huisstofmijt verlost!

2. Tapijten reinigen

In ons land sneeuwt het niet vaak, maar als we deze winter nog eens sneeuw krijgen denk je best eens aan je tapijten. Sneeuw is namelijk de beste natuurlijke tapijtenreiniger die je kunt vinden! Leg je vloerkleed gewoon een paar uur met de goede kant naar beneden in de sneeuw.

Klop het nadien goed uit en je zult zien dat je tapijt weer helemaal proper is. Alle bacteriën en zelfs de huisstofmijt zijn bovendien verdwenen door de vrieskou.

3. Ramen poetsen

In de winter heb je waarschijnlijk absoluut geen zin in ramen lappen, maar toch is het de moeite waard. De winter is namelijk het seizoen waarin er het minst licht je woning binnenkomt. Zijn je ramen niet proper? Dan vermindert die hoeveelheid licht nog extra. Om goed te zijn, poets je de ramen ook in de winter om de paar weken.

4. Huis ventileren

In de zomer is het makkelijk en voelt het natuurlijk aan om alle ramen open te gooien en verse lucht binnen te laten. In de winter blijven we meer binnen en zijn we minder geneigd te ventileren omdat we de koude buiten willen houden. Toch is het ook in de winter cruciaal om voldoende frisse lucht binnen te laten. Als het vriest, is de luchtvochtigheid buiten laag. Het ideale moment om de vensters eens goed open te zetten.

5. Koelkast en diepvriezer schoonmaken

De winter is het ideale moment om je koelkast en de vriezer proper te maken. Je hoeft namelijk geen moeilijke oplossingen te zoeken voor de spullen die koel moeten blijven. Kies een dag uit dat het vriest en plaats de volledige inhoud van je koelkast en diepvries in kratten buiten op het terras.

De spullen zullen niet ontdooien, dus je hebt alle tijd om alles grondig te poetsen. Is het ook tijd om de diepvriezer eens te ontdooien? Dan is dit het uitgelezen moment! Als alles weer schoon is, plaats je het eten weer terug.

