Alle gezelschapsspelletjes gespeeld? Knutselkast leeggeplunderd? Dan is hier dé gids voor ongeremde kinderpret buitenshuis, met de leukste activiteiten voor de kerstvakantie. Hier spreken ze nog jaren over!

30 activiteiten voor de kerstvakantie

Allen naar Alkmaar!

Ideaal voor een citytrip dicht bij huis: een weekendje in Alkmaar. De stad in Noord-Holland is een ontdekking. Met zijn grachten en historische centrum is het een charmant ‘mini-Holland’. Tegelijk is dit een van Nederlands populairste winkelsteden vol leuke boetieks: ambachtelijk lekkers bij Sweets & Antiques, vintage kledij bij Vintage No 5 en woonaccessoires bij Bij Wie. Logeren is al even origineel: bij Soepp, een soepbar met vintage snuisterijen en B&B, of in boetiekhotel/koffiebar/conceptstore Luttik.

alkmaarprachtstad.nl/winkelen, alkmaarprachtstad.nl/overnachten

4x winters sportief

Skiën in eigen land, Wilrijk

Geen witte kerst? Gelukkig is er een waardig alternatief dat 365 dagen per jaar sneeuw verzekert. Skipiste SnowWorld Antwerpen in Wilrijk is 240 meter lang en 50 meter breed. Hier kunnen zowel beginnende als doorgewinterde sneeuwsporters hun hartje ophalen.

SnowWorld Antwerpen, Moerelei 123, Wilrijk, snowworld.com

Klimmen zonder vallen, Turnhout

Boulderen? Dat is een coole klimdiscipline waarbij je een parcours moet afleggen tegen een muur van 4,5 meter hoog. Dat doe je bij Gustaaf Klimt zonder touwen, maar wel met een valmat. Superleuk om ook met (kleine) kinderen te doen.

Gustaaf Klimt, Koningin Elisabethlei 113, Turnhout, gustaafklimt.be

50 sporten, 36 attracties, Hasselt

Het grootste sportainmentpark van Europa heet Sparkx en is geschikt voor kleine én grote kinderen. Je kunt er meer dan 50 sporten op 36 attracties uittesten. Skiën van extreem steile hellingen? Boogschieten met oma? De hele familie komt aan haar trekken.

Sparkx, Gouverneur Verwilghensingel 2D, Hasselt, sparkx.com

Ook voor de allerkleinste klimmers, Beringen

Klimmers kunnen hun hartje ophalen bij Alpamayo, in een oude elektriciteitscentrale. Een bijzondere plek om te gaan boulderen, want waar anders klim je tussen machines, generatoren en compressoren? Ideaal ook voor de allerkleinsten: in de Clip ’n Climb zijn de attracties aangepast aan elke leeftijd.

Alpamayo, be-MINE 21, Beringen, alpamayo.be

3x ongebreideld springplezier

Trampoline-walhalla, Mechelen & Grimbergen

Vergeet de trampoline in de tuin: groter is beter en meer trampolines is meer fun! Arenal is goed voor meer dan 1700 m² springfun. Groot én klein is welkom. Arenal heeft meerdere vestigingen in Vlaanderen, maar enkel Mechelen, Grimbergen en Lommel hebben een trampolinepark.

Arenal, Antwerpselaan 1, Grimbergen en Kruisbaan 56, Mechelen, arenal.be

Springplezier en meer, Oostende

Nog meer springplezier vind je bij Jumpsquare: 1000 m² trampolines, een uitdagende speelzone voor de allerkleinsten en een gezellige koffiebar. Naast de gewone trampolines zijn er basketbalkorven, trampolines voor dodgeball en foampits.

Jumpsquare, Fortstraat 128b, Oostende, jumpsquare.com

Giga-springkasteel en glijbanen, Bornem

B-Bounce verwent je met 1500 m² bounce- en trampolineplezier! Er zijn verschillende zones, hindernissen en attracties. Kleintjes zijn de koning te rijk op het gigantische springkasteel bij Airworld. Ze kunnen er verschillende glijbanen testen, racen over de 65 meter lange obstakelbaan en van de basejumps springen. Voor de allerkleinsten is er een aparte zone vooraan in het park.

B-Bounce, Klein Mechelen 13, Bornem, b-bounce.be en airworld.be

2x BMX- en skatefun

Gratis stunten, Turnhout

In indoor skatepark The Boneyard kan je kroost gratis skaten. Het enige wat je hoeft te doen, is de sleutel gaan vragen in Skateshop Woodz in Turnhout City en hem daarna terugbrengen. Leuke plek, ideaal voor zowel beginnende als meer ervaren skaters.

The Boneyard, Steenweg op Oosthoven 23, Turnhout, turnhoutspeelt.turnhout.be

Klimmen en BMX’en, Hoboken

De Vroemfabriek is een supercoole plek, waar kinderen van 6 tot 12 jaar met elektrische brommers en BMX’en kunnen rondcrossen op twee parcours. Voor de durvers hangt er in de lucht ook een klimparcours.

De Vroemfabriek, Frieslandstraat, Hoboken, devroemfabriek.be

3x buiten ravotten

Tussen bos en berg, Westouter

In Westouter kun je ravotten op speelberg de Kosmos, ook als het wat kouder is buiten. Er is een leuke speelzone van iets meer dan 7 hectare vlak bij het Hellegatbos op de Rodeberg. Hier spelen alle kinderen zich warm, op de glijbanen en in de tunnels.

Extra tip: een fijne winterwandeling (7,2 km) die langs de Kosmos passeert, vind je hier.

Speelberg de Kosmos, Rodebergstraat, Westouter, natuurenbos.be/speelbergkosmos

Actie voor het hele gezin, Oud-Heverlee

Multimovepad, een wandeltraject van bijna 2 kilometer, is leuk voor alle stappers. Verschillende houten constructies dagen het hele gezin uit om op ontdekking te gaan. Klimmen, springen, landen, glijden, trekken, duwen, wandelen en lopen… je test het hier allemaal uit.

Multimovepad, Naamsesteenweg 72, Oud-Heverlee, natuurenbos.be/multimovepad/meerdaalwoud

Hutten, stapstenen & zand

Nog een plek om te gaan springen in de plassen en te hossen in de bossen, is speelbos Sahara. Het heeft zijn naam niet gestolen, want naast wilgenhutten, stapstenen en een 25 meter lange tunnel is er vooral ook heel veel zand. Dat geeft je een instant vakantiegevoel, ook in de kerstvakantie.

Extra tip: deze kindvriendelijke wandelroute (3 km) brengt je langs de mooiste plekjes van de Sahara.

bosland.be

6x klassieker in kerstsfeer

Sprookjesdierentuin, Pairi Daiza

Verlichte dierenvormen, duizenden lampjes en honderden slingers… Pairi Daiza wordt omgetoverd tot een magische dierentuin. ’s Avonds kun je met het hele gezin het noorderlicht bewonderen in de Dôme en je vergapen aan de lichtprojecties op de unieke gebouwen in het park. Je ontmoet ook de Kerstman, terwijl hij zijn rendieren klaarmaakt voor zijn tocht. Wedden dat je kroost hier niet meer weg weg wil?

Pairi Daiza, Domaine de Cambron, Brugelette, pairidaiza.eu

Boze ijskoningin, meerdere locaties

Kerstmagie brengt in zes kastelen – sommige met winterbar – een spannend verhaal over een boze ijskoningin. Enkele kastelen liggen dicht bij een stad met een grote kerstmarkt: Laarne bij Gent, Wijnendale bij Brugge en Aartselaar bij Antwerpen. Maar Sint-Truiden heeft de grootste verrassing: je kunt er schaatsen in de kerk!

Verschillende data en locaties, € 18,95, kerstmagie.be en met 36% korting in de Libelle Shop. Schaatsbaan Minderbroederskerk, 7 december tot 5 januari, € 5-8, combi kerstmagie en schaatsen € 21, shopandthecity.be/truiense-nostalgie.

Walibi Winter, Waver

Walibi Winter serveert in een passend versierd park heel wat extra’s: van kerstmarkt en alpendorp tot fonkelende schaatspiste, sleebaan en ijsshow.

7 december tot 5 januari, € 31,50-41, walibi.be/nl

Bellewaerde Kerst, Ieper

Bellewaerde opent voor het eerst in de winter z’n deuren. Met kerstbomen, sneeuwpoppen, binnen- én buitenattracties.

7-8 en 21-31 december, 2-5 januari, € 41-45, bellewaerde.be

Huttenparcours, Het Zwin

Het Zwin is altijd leuk, maar tijdens de kerstvakantie zijn er extra veel fijne activiteiten. De natuur is nog mooier in de winter, dat ontdek je zelf tijdens het Huttenparcours. Elke dag van de kerstvakantie is er een Zwingids aanwezig.

Het Zwin, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist, zwin.be

Knusse kerstwandeling, Nationaal Park Hoge Kempen

Een wandeling in Nationaal Park Hoge Kempen? Bij toegangspoort Kattevennen vind je meteen een dennendecor – ideaal om je eigen kerstkaart of kerstselfie te maken. Bij avondschemering bewonder je aan toegangspoort Thorpark sinds kort ‘Lichtsporen’, een kunstwerk van Daan Roosegaarde. En daarna kun je nog naar de schaatspiste, jenevertoren en winterchalets van Winterwonderland in Genk centrum.

Tot 5 januari, winterwonderlandgenk.be en nationaalparkhogekempen.be/nl/ontdek

4x ontsnappen uit escaperooms

Stoom uit je oren, Zwevegem

Plong zit in een oude stoomcentrale, in de schaduw van machtige fabrieksgebouwen. Je kunt er proberen uit te breken uit Het Werkhuis en Transforest. Beide rooms dagen de hele familie uit om al hun zintuigen te gebruiken. Wie ontsnapt het eerst? Geschikt voor tieners vanaf 14 jaar. Ben je jonger dan 16, dan moet er een volwassene mee.

Plong, Blokellestraat 113 B, Zwevegem, escapeplong.be

Speuren maar!, Dendermonde

Bij Hintlabyrinth zijn kleine speurders meer dan welkom. In The Secret Agent treed je binnen in het kantoor van een geheim agent. In de Chocoladefabriek word je ondergedompeld in de fantastische wereld van Willy Wonka en zijn entourage. Dit wordt een onvergetelijke ervaring!

Hintlabyrinth, Sint-Gillislaan 6, Dendermonde, hintlabyrinth.be

Weg van Prison Island!, Eeklo

Prison Island bij Yeti is een mix van Fort Boyard en escaperoom én geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Onder de 12 jaar is begeleiding van een volwassene aangeraden. Achter iedere celdeur van Prison Island schuilt een spannende opdracht, die je zelf moet oplossen. Superleuk om te doen!

Yeti, Leopoldlaan 60, Eeklo, yeti-eeklo.be

Mysteries in het fort, Liezele

Fort Liezele herbergt twee geheimzinnige escaperooms. Met het hele gezin kun je het mysterie ontrafelen om je een weg naar buiten te banen. Wie is de snuggerste? Wie is de handigste? En wie heeft het meeste detectivetalent? Kinderen vanaf 10 jaar mogen al deelnemen met een volwassen begeleider.

Escape-Fort Liezele, Fortbaan 2, Puurs-Sint-Amands, escapefortliezele.be

4x gratis wintermagie

Feest in de Koekenstad, Antwerpen

Tussen het feestgedruis door kun je tijdens de kerstvakantie in ’t Stad met je familie heerlijk genieten van winterse activiteiten, sfeervolle lichtjes en gezellige wandelingen. Draai rondjes in het reuzenrad of op de schaatsbaan en smul van het lekkers op de kerstmarkt. Tot 5 januari 2025.

Extra tip: vergeet zeker het Eindejaarsvuurwerk niet!

Centrum Antwerpen, visit.antwerpen.be/winter-in-antwerpen-2024

Betoverende winterburcht, Gent

Tot 5 januari 2025 kun je met het hele gezin op bezoek bij de graaf in ’t Gravensteen, dat ondergedompeld wordt in een magische wintersfeer. Van op de donjon heb je een uniek uitzicht over de prachtig verlichte binnenstad. Afsluiten doe je met een bezoekje aan de winterbar. Wat een betoverende ervaring…

Extra tip: bij je bezoek krijg je een audiowandeling in je oren met grappige vertellingen van de Vlaamse comedian Wouter Deprez.

Winterwonderkasteel, Sint-Veerleplein 11, Gent, visit.gent.be/nl/agenda/winterwonderkasteel

Lees ook: Dit zijn de leukste activiteiten met kerst in Gent

Wie wil er níét naar Winterland?, Hasselt

Het gezelligste uitje voor jong én oud. Wie Winterland zegt, denkt spontaan aan de Spiegeltent, het Huis van de Kerstman én de schaatsbaan. Dit allemaal gratis en voor niks en voor elk lid van het gezin. Tot 5 januari 2025.

Extra tip: zoef met hoge snelheid in een speciale zitzak van een megahoge glijbaan.

Kolonel Dusartplein, Hasselt, winterland.be

Chalets vol sfeer, Oostende

Veel hartjes voor initiatieven als dit. Dankzij Winter in het Park kun je op-en-top genieten van de kerstvakantie in het feestelijk verlichte Leopoldpark, met 50 chalets vol kerstspulletjes, drankjes en lekkers. Maar er is ook een overdekte schaatspiste voor pure ijspret. Tot 5 januari 2025.

Winter in het park, Leopoldpark, Oostende, visitoostende.be/nl/winter

3x cool museum

Doen en beleven, Elsene

Het Kindermuseum is dé place to be, ver weg van computerschermen en videogames. Hier vind je prachtige decors, houten spelletjes en inleefmomenten die alle zintuigen prikkelen. Een ‘doe’-museum waar kinderen de wereld om hen heen nog beter leren kennen en begrijpen door dingen aan te raken, te kijken, te ruiken en te luisteren.

Het Kindermuseum, Burgemeestersstraat 15, Elsene, kindermuseum.be

Kunst kijken, meerdere locaties

Het Kunstuur is een fijne uitstap als het eens iets anders mag zijn dan een gewoon kunstmuseum. In de expositieruimtes in Mechelen, Hasselt en Roeselare krijg je werken van Belgische topkunstenaars te zien uit de periode 1850 – 1950. Ondertussen word je vergezeld door muziek van Dirk Brossé en de stemmen van bekende Vlamingen die vertellen over de werken en de kunstenaars.

Het Kunstuur, in Mechelen, Roeselare en Hasselt. € 16 – 22, met € 3 korting in de Libelle Shop. hetkunstuur.com

In de ruimte, Libin

Liefhebbers van de ruimte halen hun hartje op in Euro Space Center, het interactief ruimtethemapark waar je via tien attracties wordt opgeleid tot een echte astronaut. Test je gewichtloosheid tijdens een vrije val van acht meter, leer hoe het dagelijkse leven van een astronaut eruit ziet en laat je verwonderen door het planetarium.

Extra tip: op 3 januari neemt de nocturne ‘Mystery Moon’ je mee op reis naar de wondere wereld van de maan, aan de hand van optredens, workshops en animaties. Online reserveren is verplicht.

Euro Space Center, Devant les Hêtres 1, Libin, eurospacecenter.be

Tekst: Lobke Gielkens, Inge Taucher en Hanne Bral

