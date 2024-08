Foodpreppen: hoe pak je dat het beste aan?

Er komen weer drukke tijden aan. Daarom is het een slim idee om alvast wat maaltijden voor te bereiden. Foodprepping, heet dat. Redactrice Sofie heeft tips.

Lezeres Sabrina: “Ik wil foodpreppen in het weekend. Welke gerechten kun je makkelijk op voorhand maken en invriezen?”

Foodpreppen?

Culiredactrice Sofie: “Foodpreppen is een uitstekend idee, het kan je veel tijd besparen. Er zijn een heleboel gerechten die je makkelijk kunt invriezen: ovenschotels, stoofpotjes, (maaltijd)soepen, lasagne, een voorraad spaghettisaus, huisgemaakte pizza, zelfgemaakte kaas- of garnaalkroketten… Als je een weekend vrij houdt om vooraf te koken en alles in de diepvriezer te stoppen, kom je voor weken toe. Ga bijvoorbeeld aan de slag met deze recepten.

Zelf gebruik ik om mijn gerechten in te vriezen het liefst bakjes van vuurvast glas met een deksel dat goed afsluit. Het voordeel van deze bakjes is dat ze zowel in de diepvriezer, de oven als de magnetron kunnen. Zet ze wel niet rechtstreeks uit de diepvriezer in een hete oven, want dan kan het glas barsten door een temperatuurschok. Laat je gerechtje eerst rustig ontdooien in de koelkast, en zet het dan in de oven. Je hoeft het niet over te scheppen in een andere schaal.”

Of doe al het snijwerk vooraf

“Een andere manier van foodpreppen is je ingrediënten al versnijden en in de koelkast of diepvriezer bewaren. Zo kun je, als je elke dag een slaatje meeneemt naar je werk bijvoorbeeld, de groenten in het weekend al schoonmaken en snijden en in aparte bakjes in de koelkast bewaren. ’s Ochtends hoef je dan alleen nog maar wat sla, worteltjes, komkommer, een hardgekookt eitje, wat gebakken kip … in je lunchbox te scheppen vanuit je eigen salad bar. Zo kun je de hele week door variëren volgens waar je zin in hebt. Je ingrediënten blijven natuurlijk niet eindeloos goed in de koelkast, dus overdrijf niet met de hoeveelheden, maar je mag toch rekenen op een dag of drie.

GettyImages © GettyImages

Eet je vaak soepen en stoofpotjes maar heb je geen tijd om een hele dag in de keuken te staan om alles vooraf klaar te maken en in te vriezen? Snij dan al de ingrediënten en doe ze samen in diepvrieszakjes. Schrijf erop wat je ermee klaar wil maken: een Italiaans groentepannetje (het vlees hou je wel best apart), courgettesoep … Je hoeft het de dag zelf alleen nog maar aan te stoven (dat kan zonder vooraf te ontdooien) en verder af te werken. Ook handig als je soep maakt in de soepmaker! Overgiet de diepgevroren groenten dan met warm water en laat ze een kwartiertje staan vooraleer je het toestel aanzet.”

Dit zijn alvast wat toprecepten om te foodpreppen

Ook een vraag voor Sofie? Stuur ze naar lekker@libelle.be en wie weet zie je ze binnenkort beantwoord.

