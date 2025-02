Gerstekorrels: hoe kun je ze voorkomen en verwijderen?

Gerstekorrels, die witte, harde bultjes op je huid, komen vaak voor rondom je ogen en worden weleens verward met puistjes. Hoe ontstaan ze precies, en belangrijker nog: hoe kun je gerstekorrels voorkomen en verwijderen?

Wat zijn gerstekorrels?

Gerstekorrels (in de medische wereld ‘milia’ genoemd) zijn ongevaarlijke, witte bultjes die ontstaan door een ophoping van dode huidcellen (keratine) onder het huidoppervlak. Ze komen vaker voor op een droge of gevoelige huid, een huid met zonneschade of na een cosmetische behandeling, zoals een peeling.

Vaak worden ze verward met puistjes, want ze zien er zo goed als hetzelfde uit. Toch is er een duidelijk verschil:

Gerstekorrels zijn, in tegenstelling tot puistjes, niet pijnlijk.

Bovendien zijn gerstekorrels doorgaans wat harder, omdat ze ‘gevuld’ zijn met keratine, en geen talg.

Bij puistjes gaat het vaak om kleine ontstekingen, terwijl dit bij een gerstekorrel niet het geval is.

Bij wie kan het voorkomen?

Gerstekorrels komen best veel voor, vooral bij pasgeboren baby’s omdat de talgkliertjes in de jonge huid nog niet optimaal werken. Meestal verdwijnt deze primaire milia vanzelf, maar het kan ook op latere leeftijd voorkomen. In dat geval spreken we van secundaire milia die niet altijd meteen weggaat en vooral rondom de ogen, op de wangen en bij de neus opduikt.

Hoe verwijder je een gerstekorrel?

Net zoals bij puistjes, is het sterk afgeraden om ze uit te knijpen. Je kunt je huid zo flink beschadigen, waardoor littekens kunnen ontstaan. Gerstekorrels liggen diep in de huid, waardoor knijpen bovendien weinig zin heeft.

Je laat het verwijderen daarom beter over aan een dermatoloog. Wacht daarbij niet te lang, want hoe langer de korrel op de huid zit, hoe hardnekkiger hij wordt. De korrel zal worden aangeprikt met een steriel naaldje, waarna hij wordt verwijderd.

Hoe vermijd je gerstekorrels?

Een gezonde huid maakt vanzelf minder kans op gerstekorrels of andere onzuiverheden.

Reinig tweemaal dagelijks om je huid zuiver en fris te houden. ’s Avonds verwijder je make-up, talg en schadelijke vuiltjes van buitenaf, terwijl je in de ochtend het vuil verwijdert dat de huid tijdens haar nachtelijke herstelperiode zelf naar de oppervlakte bracht. Hier lees je hoe je je huid perfect kunt reinigen .

. Zorg ervoor dat je huid voldoende gehydrateerd is. Kies voor producten die je huidbarrière beschermen en herstellen. Een crème met hyaluronzuur , bijvoorbeeld.

Tip: kies voor een product in een luchtdicht pompje of tube. Omdat er geen licht en lucht bij de werkzame ingrediënten kan, gaat je crème langer mee .

is. Kies voor producten die je huidbarrière beschermen en herstellen. Een crème met , bijvoorbeeld. Tip: kies voor een product in een luchtdicht pompje of tube. Omdat er geen licht en lucht bij de werkzame ingrediënten kan, gaat je crème . Gebruik regelmatig een exfoliant . Die vernieuwt je huid van binnenuit, in tegenstelling tot korrelscrubs die je bovenste huidlaag kunnen beschadigen. Je poriën worden vrijgemaakt, waardoor de kans op gerstekorrels kleiner wordt.

. Die vernieuwt je huid van binnenuit, in tegenstelling tot korrelscrubs die je bovenste huidlaag kunnen beschadigen. Je poriën worden vrijgemaakt, waardoor de kans op gerstekorrels kleiner wordt. Ook een behandeling met vitamine A-zuur gaat verstoppingen in de poriën tegen, maar die zijn uitsluitend verkrijgbaar op doktersvoorschrift. Een goed alternatief is het gebruik van retinol .

. Bescherm je huid tegen de zon om beschadiging en vroegtijdige huidveroudering te voorkomen. Kies voor een dagcrème met beschermingsfactor en breng, in de zomer of op zonnige dagen, elke 2 uur een extra zonneproduct met een hoge factor aan.

