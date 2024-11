Littekens na acne of puistjes: dit kun je eraan doen

Acne kan soms erg hardnekkig zijn en sporen nalaten: je kunt verkleuringen of oneffenheden blijven zien en er kunnen zelfs littekens ontstaan. Dit kun je eraan doen.

Wat zijn acne-littekens?

Puistjes ontstaan meestal door een combinatie van erfelijke aanleg en hormonale verstoringen (meer daarover lees je hier). Ze zorgen voor ontstekingsreacties in je huid, waardoor het huidweefsel schade kan oplopen en zich herstelt door nieuwe huidlagen aan te maken.

Meestal herstelt de huid zich goed, waardoor er geen zichtbare vlekjes, putjes of bultjes achterblijven. Maar is de ontsteking diep, of vererger je de schade zelf door te knijpen of prutsen aan je puistjes, dan wordt de kans op littekenvorming groter.

Daarnaast kan zich een teveel aan melanine opstapelen, waardoor een vlekje ontstaat op de plek van de ontsteking. Dat wordt ook wel pigmentatie of post-inflammatoire hyperpigmentatie genoemd. Hier lees je er alles over.

Hoe kun je littekens na acne verminderen?

Littekens na puistjes zijn dikwijls moeilijk volledig weg te krijgen, aangezien ze zich bevinden in verschillende lagen van de huid. Met de juiste combinatie van verschillende behandelingen en producten kan de huid wél aanzienlijk verbeteren.

Belangrijk is om eerst langs te gaan bij de dermatoloog, en zeker wanneer je veel acne hebt, de puistjes niet lijken te genezen of de klachten verergeren.

1. Smeer de juiste ingrediënten

Vermijd agressieve scrubs en irriterende ingrediënten, zoals parfums en schuimende bestanddelen. Kies liever voor antioxidanten, die schade herstellen en helpen je huid te beschermen tegen nieuwe schade. Vitamine C is bijvoorbeeld super om een ongelijkmatige huidteint, rode vlekken en de huidtextuur zichtbaar te verbeteren.

Ook fijn om te smeren: retinol (om acneklachten te verbeteren, de huid gladder te maken en oppervlakkige pigmentatie te vervagen) en niacinamide (om de barrièrefunctie van je huid te versterken en ontstekingen te kalmeren).

2. Exfolieer

Exfoliëren verwijdert zachtjes dode huidcellen, waardoor de celvernieuwing wordt gestimuleerd en de huidstructuur verbetert. Putjes en bultjes worden gladder gestreken, en vlekjes worden verzacht. Let wel op met producten die schurende deeltjes bevatten: ze kunnen de bovenste huidlaag namelijk beschadigen, wat huidveroudering in de hand werkt en je huid gevoeliger maakt voor pigmentatie. Een vloeibare exfoliant met fruitzuren, zoals salicylzuur, is daarom een beter idee.

3. Bescherm tegen de zon

Door te exfoliëren, wordt je huid gevoeliger voor de zon. Een goede zonbescherming smeren is dus heel belangrijk omdat verkleuringen kunnen verergeren door schadelijke uv-stralen. Bovendien verlaag je het risico op huidkanker en vroegtijdige huidveroudering als gevolg van zonneschade.

4. Kies voor professionele behandelingen

Voor ernstige littekens, als gevolg van hardnekkige acne bijvoorbeeld, is een gespecialiseerde behandeling nodig. Een arts of huidspecialist kan de littekens verminderen met lasertherapie, microneedling (fijne naaldjes stimuleren de de aanmaak van collageen en elastine), een sterke peeling of injecties met fillers die putjes opnieuw opvullen.

Sowieso is het een goed idee om naar de dermatoloog te stappen als je twijfelt over de ernst van je acne-littekens, of vooraleer je start met middeltjes die je thuis kunt toepassen.

Hoe voorkom je acne?

Om nieuwe puistjes en acne-opstoten te voorkomen, is het belangrijk om je huid van een aangepaste verzorging te voorzien. Wat je allemaal kunt smeren, en wat je dan nog meer kunt doen, lees je hier.

Bronnen: De Huidkliniek, Paula’s Choice

Ook over je huid:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!