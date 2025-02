Wat is retinol (en wat doet het voor je huid)?

Vitamine A, ook wel retinol genoemd, vind je in heel wat schoonheidsproducten terug. Maar wat doet het eigenlijk voor je huid?

Wat is retinol?

Retinol (vitamine A) is een van de meest populaire ingrediënten in skincare. Onderzoek toont aan dat het heel wat kan doen voor je huid:

Retinol is één van de meest doeltreffende anti-aging ingrediënten : het helpt rimpels te bestrijden en stimuleert de collageenproductie.

Het is een erg effectief celcommunicerend ingrediënt. Zodra retinol door de huid is opgenomen, wordt het afgebroken en omgezet in retinoïnezuur: een stofje dat aan je huidcellen kan doorgeven dat ze zich jong en gezond moeten gedragen.

. Retinol is bovendien een antioxidant en kan de negatieve werking van schadelijke vrije radicalen stoppen. Die komen vrij door bijvoorbeeld luchtvervuiling en doen je huid er ouder uitzien dan ze werkelijk is.

Het is ook effectief om acnegevoelige huid, puistjes en eczeem te behandelen.

Ten slotte kan retinol pigmentvlekjes doen vervagen.

Elke cosmeticaproducent mag vitamine A in zijn producten gebruiken. Naast retinol, vind je ze in andere effectieve vormen zoals retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinaldehyde (of kortweg retinal). Ze werken allemaal op een gelijksoortige, maar niet identieke manier.



Wat is het verschil met retinoïden?

Met retinol bedoelen dermatologen en huidverzorgingsexperten de volledige vitamine A-molecuul. Maar die kan worden gesplitst in krachtige, kleinere deeltjes: retinoïden. Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben wel degelijk hun eigen kenmerkende eigenschappen. Zo worden retinoïden eerder ingezet voor specifieke huidproblemen zoals acne. Omdat ze zo krachtig zijn en sneller irritatie kunnen uitlokken, zijn ze enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Is retinol het beste ingrediënt tegen huidveroudering?

Als je retinol consistent gebruikt, worden rimpels en lijntjes minder diep en zal je huid er gezonder en stralender uitzien. Maar dat resultaat bekom je enkel als je er een goed opgebouwde huidverzorgingsroutine op nahoudt. Er bestaat namelijk geen enkel ingrediënt dat inspeelt op álle complexe behoeften van je huid. Gebruik daarom ook een milde reiniger, een exfoliant, een serum en/of crème met andere actieve werkstoffen en een product met zonbeschermingsfactor. De zon is namelijk nog steeds de grootste boosdoener wat huidveroudering betreft, óók als ze niet lijkt te schijnen.

Welk percentage retinol kies je best?

Er kunnen verschillende percentages retinol worden toegevoegd aan een product. Hoeveel je huid nodig heeft, hangt af van hoe goed je het kunt verdragen en welk huidprobleem je wilt aanpakken. Het is belangrijk om steeds met een laag percentage te beginnen, en te kijken welk effect het op je huid heeft.

Een product met een lage sterkte (0,01% tot 0,03%) verkleint vergrote poriën, gaat veroudering tegen en verbetert de algemene gezondheid van je huid. In combinatie met andere antioxidanten helpt het schade door omgevingsfactoren tegen te gaan.

Een product met een gemiddelde sterkte (0,04% tot 0,1%) is ideaal voor het behandelen van een oneffen teint, zichtbare verslapping of hardnekkige bultjes en oneffenheden.

Een product met een hoge sterkte (0,3% tot 1%) geeft een mooi resultaat bij meer gevorderde huidproblemen, zoals diepe rimpels, een ruwe huidtextuur en verkleuringen.

Zo gebruik je producten met retinol

Retinol is een wonderstofje, maar wel eentje met gebruiksvoorwaarden:

Zowel vrij verkrijgbare als voorgeschreven vormen van vitamine A kunnen irritatie veroorzaken. Het is dus erg belangrijk om eerst een ‘patch test’ te doen: dat wil zeggen dat je het product eerst test op een klein stukje van je huid. Wacht vervolgens 48 uur om te zien hoe je huid reageert. Merk je roodheid, schilfers, uitslag of een oncomfortabel gevoel, dan verdraagt je huid het waarschijnlijk niet.

Reageert je huid goed op retinol, introduceer het dan langzaam in je huidverzorgingsroutine. Laat je huid wennen aan de actieve werkstoffen door het product in het begin één keer per week aan te brengen. Verhoog de frequentie stilaan naar een paar keer per week. Laat je bij twijfel adviseren door je dermatoloog.

Krijg je alsnog te maken met irritatie? Las dan even een pauze in, verlaag de frequentie of gebruik een lager percentage.

Je kunt huidirritatie door retinol verminderen of zelfs volledig verhelpen door producten met kalmerende stoffen en antioxidanten aan je routine toe te voegen (vb. niacinamide). Belangrijk is hierbij dat ze geen irriterende ingrediënten (vb. essentiële oliën, synthetische stoffen of parfum) bevatten.

Gebruik retinolproducten 's avonds voor je gaat slapen. De werking van vitamine A vermindert aanzienlijk door (zon)licht. Gebruik je 't toch 's ochtends, smeer dan (zoals altijd) een product met een zonbeschermingsfactor.

Wees voorzichtig met retinol op de fragiele huid rondom je ogen, tenzij het om een specifieke oogcrème gaat.

gaat. Goed om te weten: retinol mag niet worden gebruikt als je zwanger bent of borstvoeding geeft.



En nog een tip bij de aankoop…

Let bij aankoop van retinolproducten op de verpakking: die is best ondoorzichtig en luchtdicht, om zo te vermijden dat het product in contact komt met licht en lucht. Zo hou je de kwaliteit én de werking van alle vitamine A-vormen intact. Hier lees je meer over het aankopen en bewaren van beautyproducten.

5x serum met retinol

Bron: Dr. Jetske Ultee & Paula’s Choice Skincare

Meer over huidverzorging:

