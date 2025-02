Dit gebeurt er met je huid als je met make-up gaat slapen

Slapen met make-up is volgens het beautyboekje één van de grootste zondes die je kunt begaan. Maar eerlijk is eerlijk: soms heb je nu eenmaal geen zin om je gezicht uitgebreid te reinigen… En soms val je gewoonweg in slaap, mét laagje make-up op je gezicht. Maar hoe slecht is dat nu echt?

Sleeping beauty

Slapen met make-up? Dat doe je beter niet, wil je vroegtijdige huidveroudering en irritatie voorkomen. Net als de rest van je lichaam, functioneert je huid op een biologisch ritme dat ongeveer 24 uur duurt. Vooral ’s nachts vernieuwen de huidcellen zich, en een laag make-up kan dit proces tegenhouden.

Foundation en concealer

Gezichtsmake-up wordt doorheen de dag blootgesteld aan heel wat factoren: natuurlijke processen van de huid, maar ook bacteriën en vuil van buitenaf (zoals fijn stof en gifstoffen van metalen en gassen die op je huid terechtkomen en vervolgens kunnen oxideren).

Je huid heeft een natuurlijk beschermingsmechanisme waardoor je hiertegen bestand bent, op voorwaarde dat je je gezicht goed reinigt ’s avonds. Doe je dit niet, dan kan het beschermlaagje afbreken en je huid sneller verouderen, waardoor rimpels, fijne lijntjes, verslapping en pigmentvlekken vroegtijdig kunnen opduiken. Bovendien sluit een laag make-up de talgklieren af, waardoor je meer last kunt krijgen van onzuiverheden als puistjes en mee-eters.

Mascara

Haal ook je mascara altijd goed en grondig weg. Blijft het te lang zitten, of breng je laag op laag aan, dan kan het de haarzakjes verstoppen en zo voor irritatie zorgen. In ernstige gevallen kun je er zelfs een oogontsteking aan overhouden. Bovendien maakt mascara je wimpers breekbaar en broos, waardoor ze zomaar kunnen uitvallen.

Lippenstift

De huid van je lippen is erg dun en gevoelig. Slapen met lippenstift kan je lippen dus uitdrogen, met velletjes en kloofjes als gevolg. Haal je lippenstift er daarom goed af en smeer een laagje verzorgende lippenbalsem.

Reinigen = geen overbodige luxe

Je huid reinigen is dus een stap die je best niet overslaat. Zo hou je je velletje fris en geef je vroegtijdige veroudering en onzuiverheden geen kans.

‘s Avonds verwijder je niet alleen crèmerestjes en make-up, maar ook talg en vuil van buitenaf. Een grondige, maar milde reiniging is daarom een fijne manier om je huid te ‘resetten’.

In de ochtend verwijder je het vuil dat je huid tijdens haar nachtelijke herstelperiode zelf naar de oppervlakte bracht.

Na het reinigen kun je volgen met je huidverzorgingsroutine: een toner, serum, oogcrème en dag- of nachtcrème. Vergeet 's ochtends je huid niet te beschermen tegen de zon.

Nog een aantal gouden tips…

Neem jezelf voor om je make-up er meteen af te halen als je thuiskomt. Zo hoef je er niet meer aan te denken als je moe bent en in bed wil kruipen.

Bekijk je reinigingsritueel niet als een opgave, maar maak er een ontspannend moment voor jezelf van.

Leg eventueel een pakje reinigingsdoekjes naast je bed. In het algemeen is zo'n doekje onvoldoende om je make-up grondig te verwijderen (én zijn ze slecht voor het milieu), maar op hele late avonden is het beter dan niets.

Zet ook een hydraterende crème op je nachtkastje. Die helpt je huid herstellen en zorgt ervoor dat je met een frisse teint opstaat.

