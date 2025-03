Naast mascara, is oogpotlood een van de populairste beautyproducten. Je kunt er dan ook heel wat kanten mee uit: van een verleidelijk lijntje op de waterlijn tot een elegante eyeliner boven je wimpers. Onze tips en toppers!

Dit kun je allemaal doen met een oogpotlood

Een oogpotlood is veelzijdiger dan je misschien denkt. Heb je deze tips al eens uitgeprobeerd?

Breng een donker oogpotlood aan op je onderste waterlijn, om je ogen optisch kleiner te maken en te zorgen voor een verleidelijke en mysterieuze oogopslag.

Wil je je ogen optisch groter maken, breng dan een huidkleurig oogpotlood aan op je onderste waterlijn.

Lift je ogen door de helft van je onderste wimperlijn (vanaf de buitenste wimpers) te accentueren. Teken een lijntje in korte streepjes en vervaag het met een fijn kwastje, of pik met de kwast rechtstreeks wat pigment op van het potloodpuntje.

Zorg voor vollere wimpers door je bovenste wimperlijn in te kleuren: teken kleine stipjes tussen je wimpers en zet eventueel een lijntje op je bovenste waterlijn. Het makkelijkste hiervoor is om een spiegeltje onder je te houden.

Trek een eyeliner, al dan niet met een wing, boven je wimpers. Met een kwast kun je 'm makkelijk vervagen zodat hij wat zachter en minder strak wordt.

Oogpotlood is ook bijzonder geschikt als basis voor oogschaduw: breng het oogpotlood op je ooglid aan en vervaag het met een kwast tot een egale kleur, waardoor het een soortgelijk effect als oogschaduw heeft. Breng je daarover poederoogschaduw aan, dan wordt de kleur extra intens.

Geen wenkbrauwpotlood bij de hand? Misschien kun je wel een oogpotlood gebruiken. Let wel op dat de kleur niet te warm is: voor een naturel resultaat ga je best een tintje lichter en koeler.

Trendy op sociale media zijn faux freckles: sproetjes die je met make-up nabootst. Hiervoor is een bruin oogpotlood bijzonder geschikt.

Waterproof oogpotlood of niet?

Wil je dat je lijntje de hele dag blijft zitten? Kies dan voor een waterproof oogpotlood. De samenstelling is opgebouwd uit stoffen die zich aan je huid hechten en een waterdicht laagje creëren: vooral handig voor op de waterlijn van je oog, aangezien een potloodlijn daar door te knipperen snel vervaagt.

Waterproof is wel iets moeilijker te verwijderen, dus gebruik je best een reiniger die daarvoor geschikt is. Een oliereiniger haalt waterproof make-up zachtjes weg. Doorweek een watje met reiniger, laat het een tiental seconden op je ogen rusten en wrijf zachtjes naar beneden om de make-up verwijderen.

10 oogpotloden onder 10 euro

Kohl Pencil Kohl Pencil € 5,90 – Yves Rocher Shop het hier. Inside Eye Kajal Inside Eye Kajal € 2,99 – Catrice bij Kruidvat Shop het hier. No Budge Retractable Eyeliner No Budge Retractable Eyeliner € 6 – e.l.f. bij Douglas Shop het hier. Longlasting Eye Pencil Longlasting Eye Pencil € 1,79 – Essence bij Kruidvat Shop het hier. Unlimited Precision Automatic Eyeliner & Khol Unlimited Precision Automatic Eyeliner & Khol € 8,99 – Kiko Milano Shop het hier. Soft Glide Eyeliner Pencil Waterproof Soft Glide Eyeliner Pencil Waterproof € 2,99 – Kruidvat Shop het hier. All Eyes On You Eye Pencil All Eyes On You Eye Pencil € 10,90 – April bij Di Shop het hier. Kohl Pencil Kohl Pencil € 9,99 – Max Factor bij Di Shop het hier. Intense Kohl Pencil Intense Kohl Pencil € 5,99 – Douglas Shop het hier. Soft Kohl Kajal Pencil Soft Kohl Kajal Pencil € 7,99 – Rimmel London bij Kruidvat Shop het hier.

Hygiëne boven alles

Alle beautyproducten, en dus ook oogpotloden, hebben een houdbaarheidsdatum. Die wordt op de verpakking aangeduid met een symbool van een potje met een cijfer. Dat cijfer zegt hoeveel maanden (M) je het product na opening kunt gebruiken.

Bij producten die je op en rond je ogen gebruikt, zoals mascara en oogpotlood, is het extra belangrijk om die richtlijn op te volgen. Producten die niet meer goed zijn, kunnen oogirritaties en -ontstekingen uitlokken. Mascara kun je doorgaans 6 maanden bewaren, terwijl oogpotloden 12 tot 18 maanden meegaan. Ontsmet je potloden regelmatig met alcohol en slijp ze om bacteriën van het puntje te verwijderen. Een schone, scherpe punt zorgt er dan ineens voor dat je makkelijker een gelijkmatig lijntje kunt trekken.

