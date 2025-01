In tegenstelling tot de planten in je siertuin hebben kamerplanten vaker voeding nodig om goed te kunnen groeien. Maar wanneer geef je dat best? En welke soort plantenvoeding kies je?

Waarom kamerplanten voeding geven?

Door je kamerplanten regelmatig voeding te geven, krijgen ze alle noodzakelijke voedingsstoffen om gezond en sterk te worden. De belangrijkste zijn:

Stikstof (bevordert de bladgroei)

Fosfor (stimuleert de wortelgroei)

Kalium (bevordert de bloei)

De planten in je siertuin hebben doorgaans minder voeding nodig, omdat ze met hun wortels op zoek kunnen gaan naar voedingsstoffen in de bodem.

Soorten voeding voor je kamerplanten

Plantenvoeding komt in verschillende vormen. Zo heb je vloeibare voeding en vaste voeding, in de vorm van korrels en staafjes.

Vloeibare voeding

Bij vloeibare plantenvoeding hoef je alleen maar de juiste hoeveelheid in het dopje te gieten, en vervolgens te mengen met het gietwater. Volg hierbij steeds de instructies op de verpakking en geef bij twijfel minder dan de aangegeven hoeveelheid. Te veel voeding kan je plant beschadigen.

Vaste voeding

Korrels zijn iets goedkoper en meng je door de potgrond. Het nadeel is dat je minder nauwkeurig weet hoeveel voeding je plant precies krijgt, want zodra je je plant water geeft, laten de korrels al hun voedingsstoffen los.

Wil je je plant geleidelijk aan voeding geven? Kies dan voor staafjes of kegeltjes met meststof. Je steekt één staafje in de potgrond en vervolgens geeft het gedurende een paar maanden voedingsstoffen af. Deze methode is iets duurder in aankoop, maar je komt er wel een lange tijd mee toe.

Tip: Je kunt kiezen voor universele plantenvoeding of neem een kijkje in je tuincentrum voor een uitgebreid aanbod per plantensoort. Zo is er voeding speciaal voor orchideeën, cactussen, palmen, bloeiende planten enzovoort. Kies bij voorkeur een kwaliteitsmerk, want hier worden vaak nog extra voedingsstoffen aan toegevoegd omdat die gunstig zijn voor je plant.

Wanneer geef je voeding?

Je geeft je plant best extra voeding tijdens de groeiperiode. Dat is doorgaans van maart tot oktober. In de winter gaan je planten in rust; dan hebben ze geen voeding nodig.

Hoeveel en hoe vaak een plant voeding nodig heeft, hangt af van:

de soort en grootte van je kamerplant;

de standplaats (hoe verder van het raam, hoe minder snel de plant groeit en hoe minder snel hij voedingsstoffen opneemt);

de bloeiperiode (het aanmaken van bloemen kost veel energie);

of hij last heeft van plagen of ziektes.

Tip: Geef je planten geen voeding als hij wordt geteisterd door schimmels of ongedierte. Verwijder eerst alle ongewenste plagen en geef je plant daarna extra voeding om te herstellen.

