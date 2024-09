De tuin in september: dit kun je nu doen

Eind september begint de herfst, maar voorlopig genieten we nog even van het nazomerse zonnetje. Echte herfstklusjes staan er dus nog niet op het programma, maar er zijn wel heel wat andere dingen die je nu alvast kunt doen in de tuin.

Klusjes in de tuin in september

Ook in september trekken we de tuin in!

Snoeien

Hagen zijn nu gestopt met groeien. Zorg dat ze voor eind september gesnoeid zijn , dan kunnen ze strak de winter in gaan. Let er bij het snoeien op dat de onderkant van de haag breder blijft dan de bovenkant, zodat het zonlicht tot bij de voet van de haag kan.

Planten en zaaien

Vaste planten en struiken kun je nu nog planten . De bodem is begin september nog vrij warm en vochtig , dus kunnen de wortels zich nog tijdig verankeren voor de winter. Kies voor herfstbloeiers zodat je in het najaar nog veel kleur hebt in je tuin.

Vanaf eind september mogen de bollen van de voorjaarsbloeiers geplant worden. Denk aan tulpen, narcissen, blauwe druifjes of krokussen. Idee : plant eens veel krokussen in je gazon!

Verzorgen

Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen van dahlia’s, rozen en begonia’s. Zo blijven ze langer bloeien .

Zorg voor extra bodembedekking of mulch bij winterharde struiken .

Tip: maak je eigen bladcompost! Lees hier hoe je dat doet.

In de moestuin

Nu kun je nog volop fruit plukken , zoals appels, peren, vijgen, frambozen, bramen, …

, zoals appels, peren, vijgen, frambozen, bramen, … Oogsten : o.a. tomaten, paprika’s, pepers, komkommers, aubergines, courgettes, bloemkool, broccoli en prei

: o.a. tomaten, paprika’s, pepers, komkommers, aubergines, courgettes, bloemkool, broccoli en prei Zaaien: spinazie, boerenkool, kropsla en veldsla

September: volop oogsttijd in de tuin

