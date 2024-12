Kerstverlichting: de leukste lampjes voor binnen en buiten

“Love shine a light.” En al zeker tijdens de kerstperiode. Door kaarsjes, kerstlampjes en andere kerstlichtjes aan te steken, wordt de gezelligste tijd van het jaar nog knusser. Met deze kerstverlichting creëer je extra sfeer in jouw huis én tuin.

De mooiste kerstverlichting

Tijdens de donkere wintermaanden maken wij het graag extra knus in huis met allerhande kerstdecoratie. Maar ook kerstlichtjes zijn een makkelijke manier om extra warmte en gezelligheid in je interieur te brengen. Of je nu op zoek bent naar kerstverlichting voor binnen, buiten of voor in je kerstboom: wij zorgen voor wat inspiratie!

Kerstboomverlichting

Geen kerstboom zonder lichtjes, natuurlijk. Ze vormen de basis voor een mooi versierde boom. Al is het niet altijd even eenvoudig om ze op te hangen zonder geklungel. In dit artikel geven we je alvast enkele tips mee. Ga je voor warm-witte, koud-witte of gekleurde lampjes?

Clusterverlichting LED in warm-wit Clusterverlichting LED in warm-wit € 17,95 – bol.com Shop het hier.

Ledlichtketting in koud-wit Ledlichtketting in koud-wit € 7,99 – Lidl Shop het hier.

Warm-witte lichtjes Warm-witte lichtjes € 18,95 – bol.com Shop het hier.

Gekleurde kerstverlichting Gekleurde kerstverlichting € 19,95 – kerstversiering.be Shop het hier.

Kerstverlichting binnen

Hoe meer kerstverlichting, hoe gezelliger. Verlicht je woonkamer dus niet alleen met je kerstboom, maar decoreer ook je kasten, salon- of feesttafel met kaarsjes en kerstlampjes. Zo zorg je instant voor meer warmte en gezelligheid.

Kerstboompje op batterijen Kerstboompje op batterijen € 25,95 – De Bijenkorf Shop het hier.

Cadeauvormig lampje met sterren Cadeauvormig lampje met sterren € 7,99 – € 17,99 – ZARA Home Shop het hier.

Kerstkrans Kerstkrans € 44,99 – H&M Home Shop het hier.

Papieren kerstster Papieren kerstster € 8,99 – IKEA Shop het hier.

Aardewerken kersthuisje Aardewerken kersthuisje € 9,99 – € 17,99 – ZARA Home Shop het hier.

Kerstverlichting op batterij

Wil je op een bepaalde plek kerstlichtjes ophangen, maar is er net geen stopcontact in de buurt? Dan is kerstverlichting op batterijen een ideale oplossing. Het bakje van de batterijen kun je op tal van creatieve manieren verstoppen, zodat enkel je lampjes de show stelen.

Lichtsnoer op batterijen Lichtsnoer op batterijen € 4,99 – Lidl Shop het hier.

Lichtslinger met glazen kerstballetjes Lichtslinger met glazen kerstballetjes € 37,50 – De Bijenkorf Shop het hier.

Lichtsnoer met sterretjes Lichtsnoer met sterretjes € 9,95 – Casa Shop het hier.

Lichtslinger met rode besjes Lichtslinger met rode besjes € 11,49 – HEMA Shop het hier.

Lichtsnoer met kerstmannetjes Lichtsnoer met kerstmannetjes € 5,64 – Søstrene Grene Shop het hier.

Kerstverlichting buiten

Ook buiten is het fijn om de gevel van je huis, je voortuin of balkon te versieren met kerstlichtjes. Zo heb je er niet alleen zelf geniet van, maar kunnen ook buren of voorbijgangers mee genieten van jouw mooie kerstlampjes.

In onderstaand artikel lees je waarop je best let wanneer je kerstverlichting voor buiten koopt én ontdek je ook onze favoriete kerstlampjes voor buiten.

