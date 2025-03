Lentebloemen: 15x overvloed aan kleur

De dagen worden langer en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Dat wil maar één ding zeggen: we kunnen weer genieten met alle zintuigen van verse lentebloemen!

Ontdek hier vijftien van onze meest favoriete lentebloemen

Welke lentebloemen zijn jouw favoriet?

In de tuin

Plant deze lentebloemen in je tuin en je krijgt een explosie aan kleur en geur!

1. Narcissen

© Getty Images

Deze vrolijke bloemen met hun heldere gele kleur kondigen echt het begin van de lente aan. Ze zijn er in verschillende variëteiten en vormen, van klein tot groot.

2. Krokussen

© Getty Images

De kleine, maar levendige bloemen verschijnen vaak al vroeg in het voorjaar en brengen een explosie van kleur in de tuin. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende tinten, waaronder paars, geel, wit en zelfs gestreept.

3. Tulpen

© Getty Images

Een klassieker onder de lentebloemen, tulpen zijn er in een breed scala aan kleuren en variëteiten. Van pastelkleuren tot diepere tinten, tulpen brengen die typische prachtige elegantie in elke tuin.

4. Hyacinten

© Getty Images

Deze geurige bloemen komen in verschillende kleuren en verspreiden een heerlijk zoet aroma. Ze zijn perfect om een vleugje geur toe te voegen aan je lentetuin.

5. Forsythia

Hoewel technisch gezien geen bloemen, maar struiken, zijn de heldere gele bloemen van de forsythia een echt teken dat de lente in aantocht is. Hun felgele kleur is een verfrissend zicht na een donkere winter.

6. Lelietje-van-dalen

Deze bloemen staan bekend om hun delicate, belvormige witte bloemen en heerlijke geur. Ze bloeien meestal in het late voorjaar en staan schattig in elke tuin of in potten op het terras.

7. Alliums

Hoewel technisch gezien meer bekend als zomerbollen, beginnen sommige variëteiten van alliums te bloeien in het voorjaar. De bolvormige bloemen zijn er in verschillende kleuren en zijn populair in zowel moderne, strakkere tuinen als cottage tuinen.

8. Blauwe druifjes

Deze kleine bloemen, ook bekend als muscari, zijn er in verschillende tinten blauw en wit. Ze vormen dichte clusters van bloemen en verspreiden een lichte geur, waardoor ze perfect zijn voor borders en bloembedden.

9. Camelia’s

Deze struiken produceren prachtige, bijna perfect uitziende bloemen in het vroege voorjaar. Camelia’s zijn er in verschillende kleuren, variërend van wit en roze tot rood en zelfs gestreept.

In het wild

Niet alleen in onze tuinen maar ook in de vrije natuur steken verschillende lentebloemen hun kopjes boven de grond. Deze inheemse soorten spelen een belangrijke rol in voor onze biodiversiteit. Ze komen van nature voor in het wild in België en maken al eeuwenlang deel uit van het lokale ecosysteem.

Ze zijn perfect aangepast aan het Belgische weer en bodemtypes. Je vindt ze in bossen, weilanden, en andere natuurlijke habitats. Het koesteren en beschermen van deze inheemse lentebloemen is van groot belang voor het behoud van de lokale flora en fauna. Ben jij deze vijf al tegen het lijf gelopen?

5x inheemse lentebloemen

10. Bosanemoon

Deze delicate bloemen bloeien in de vroege lente en vormen vaak tapijten van witte bloemen in bossen en parken.

© Getty Images

11. Sleutelbloem

Kleurrijke bloemen die bloeien in het voorjaar en te vinden zijn in verschillende tinten, waaronder geel, paars en roze. Ze groeien vaak in weilanden, langs bosranden en in vochtige gebieden.

© Getty Images

12. Boshyacint

Ook bekend als wilde hyacint of bluebell, deze prachtige blauwe bloemen zijn een veel voorkomend gezicht in bossen en parken in België tijdens de lente.

13. Bosviooltje

De charmante paarse bloempjes bloeien in de lente en zijn te vinden in bossen, graslanden en langs bospaden.

© Getty Images

14. Daslook

Een wilde plant die clusters van witte bloemen in de lente vormt en een knoflookachtige geur verspreidt. Daslook groeit vaak in loofbossen en langs beekjes.

15. Speenkruid

Speenkruid is een vroege lentebloeier met heldergele bloemen. Het vormt vaak dichte tapijten op vochtige bodems, zoals langs beken en in tuinen.

© Getty Images

