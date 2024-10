Uitstapjes tijdens de herfstvakantie: 9x pret met het hele gezin

De herfstvakantie, die staat garant voor uren plezier met het hele gezin! Heb je een paar daagjes verlof gepland, maar weet je nog niet goed wat je gaat doen? Wij tippen alvast de allerleukste uitstapjes tijdens de herfstvakantie.

Wat te doen in de herfstvakantie? 9 uitstapjes!

1. Naar de Efteling (mét korting)

Hoewel een tripje naar de Efteling het hele jaar door fijn is, ziet het Nederlandse pretpark er tijdens de herfst en winter extra magisch uit. De herfstvakantie is een uitstekend moment om een tripje te plannen, want vanaf 31 oktober opent de Efteling een gloednieuwe attractie: ‘Dance Macabre’ of dodendans. Neem plaats op de koorbanken van een oude abdij en laat je heen en weer slingeren terwijl een huiveringwekkende dirigent je doet schrikken.

Bovendien geniet je dankzij Libelle van € 10 korting op je toegangsticket. Niet te missen dus!

2. Het Grote Smurfenavontuur

66 jaar bestaan ze al, de iconische blauwe wezentjes die al generaties lang kinderhartjes betoveren. Naar aanleiding van de 60ste verjaardag was er de expo Het Grote Smurfenavontuur, die de hele wereld rondreisde en nu terugkeert naar het geboorteland van de Smurfen, voor een nieuwe tentoonstelling in Brussels Expo.

In negen thematische ruimtes word je ondergedompeld in het Smurfendorp en het betoverende bos, ontmoet je je favoriete smurfen en moet je ondertussen zien te ontsnappen aan de snode plannen van Gargamel. Een uitstapje boordevol nostalgie, voor je kroost én jezelf.

Vanaf woensdag 23 oktober in Paleis 2, Brussels Expo. Tickets en info: smurfenavontuur.be.

© Thierry Lechanteur

3. Halloween vieren

Kleine of grote fans van Halloween in huis? Of je nu thuis blijft of een paar uitstapjes plant deze herfstvakantie: er zijn heel wat mogelijkheden om Halloween te vieren. Pompoenen uithollen (en pompoensoep maken), je verkleden (inclusief kindergrime!), knutselen, kleuren, bakken, een griezelfilm kijken, een halloweentocht van een lokale vereniging volgen of gaan trick-or-treaten, …

4. LEGO WORLD 2024

LEGO fans halen hun hartje op tijdens LEGO WORLD, het grootste LEGO evenement ter wereld dat van donderdag 24 tot en met woensdag 30 oktober neerstrijkt in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor jong en oud valt er heel wat LEGO-pret te beleven: zie met je eigen ogen hoe de kleurrijke steentjes geproduceerd worden, wandel rond in de LEGO Botanicals kas, vier de 25ste verjaardag van LEGO Star Wars, laat je eigen minifiguur maken, bewonder een levensgrote McLaren P1 raceauto of ga – uiteraard – zelf aan de slag met bouwsets.

Tickets en info: ticketmaster.com.

5. De Spiekpietjes doe-expo

In Oostende kun je naar de interactieve Sinterklaas-expo, die gebaseerd is op het nieuwste boek van Thaïs Vanderheyden, “Op zoek naar Peperkoek”. Volg de levengrote prenten uit het boek en het luisterverhaal (ingesproken door Siska Schoeters) en ontrafel samen met de Spiekpietjes het geheime recept van de beroemde peperkoek van Sinterklaas. Met doe-zone en gigantische doolhof.

Van 26 oktober tot en met 8 december 2024 in het Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein, Oostende (voormalige Esprit-winkel). Tickets en info: visitoostende.be.

© Visit Oostende

6. EmotionAir

Wie graag kunst wil gaan kijken deze herfstvakantie, moet in Brussels Expo zijn. Daar organiseert Balloon Museum haar immersieve expo EmotionAir. Verwacht je aan een multisensoriële reis langs 20 opblaasbare kunstwerken van internationaal gerenommeerde kunstenaars die de relatie tussen kunst en menselijke emoties weerspiegelen.

Nog tot en met 26 januari in Brussels Expo. Tickets en info: balloonmuseum-emotionair.ticketlive.be.

© Balloon Museum

7. Een lichtwandeling

De Grote Schijn in Antwerpen, Lichtsporen in Genk of Dragons of the North in ZOO Planckendael: in de herfstvakantie kun je al verschillende lichtfestivals meepikken. De donkere, langere avonden zijn dan ook een uitstekend moment om een wandeling te maken langs deze magisch verlichte plekken.

8. Filmnamiddag

Is er iets gezelliger op een druilerige herfstdag dan een filmnamiddag? In de bioscoop kun je deze herfstvakantie gaan kijken naar Bambi, De Wilde Robot, Club van Sinterklaas: Het grote sneeuwavontuur, 200% Wolf, Samson & Margot en de Gestolen Tiara, Vos en Haas redden het bos, …

Maar ook thuis kun je het gezellig maken: steek kaarsjes aan, breng je donsdeken mee in de zetel en voorzie een salontafel vol (zelfgemaakte) snacks. Met deze kindvriendelijke halloweenfilms heeft niemand achteraf last van nachtmerries.

9. Een boswandeling

Kan ook niet ontbreken tijdens de herfst: een deugddoende boswandeling. Neem je kroost mee naar een speelbos, waar ze kunnen ravotten op speeltuigen, of zoek een bos in de buurt op en laat ze speuren naar kastanjes, eekhoorntjes of paddenstoelen met onze bosbingo’s. Wie het eerst z’n kaartje vol krijgt, wint.

