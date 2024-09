25x smullen van seizoensgroenten en -fruit in september

Met passie en plezier halen wij alles uit het seizoen! Welke groenten zijn op dit moment op hun best en wat kun je ermee doen in de keuken? Deze maand gaan we aan de slag met de lekkerste seizoensgroenten en -fruit van september!

In september genieten we nog van de lekkerste zomergroenten zoals tomaten en prinsessenboontjes, én beginnen de eerste wintergroenten op punt te komen. Liefhebbers van rodekool met verse appeltjes, ovenschotels met tomatensaus en witte kool, en zomerse salades met boontjes zullen in september dus volop kunnen genieten.

Seizoensgroenten in september

Aardappelen, andijvie, artisjok, aubergine, bleekselder, bloemkool, broccoli, Chinese kool, courgette, groene selder, komkommer, koolrabi, kropsla, maïs, paddenstoelen, paprika, pompoen, prei, prinsessenbonen, raap, radijsjes, rode biet, rodekool, savooikool, snijbonen, spinazie, spitskool, tomaten, ui, venkel, warmoes, wittekool, wortelen.

Seizoensfruit in september

Appelen, bramen, druiven, frambozen, kiwibes, meloen, peren, pruimen.

Meer moestuinplezier

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!