Een leuk feestkapsel voor het eindejaar hoeft niet moeilijk te zijn. Wij geven 11 ideeën om zelf te doen mét tips van onze visagisten!

Half opgestoken feestkapsel voor Hilde

Visagiste Ad: “De lengte en ‘curtain bangs’ van Hilde (60) zijn perfect voor een half opgestoken kapsel! Breng wat textuurspray aan – vooral op de wortels van je kruin – en kneed het product goed in met je handen. Schud je haar naar achter. Hou je hoofd nu een beetje naar achter, duw je kruintje omhoog en zet vast met een feestelijke speld.”

Wilde krullen voor Elise

Visagiste Isolde: “Elise’s (27) haartextuur is van nature golvend. Door de bovenste lagen te accentueren met de krultang, zet je deze in de verf. Krul de lokken rondom je gezicht naar voor voor extra volume. Steek de andere kant achter je oor, zet vast met een schuivertje en werk af met statement oorbellen.”

Romantische vlecht voor Leila

Visagiste Isolde: “De ingevlochten vlecht is een romantische klassieker. Deze versie bij Leila (39) wordt een leuk kapsel voor de feesten dankzij de strikjes. Dat zijn – verrassing! – geen haaraccessoires, maar oorbellen die we in het kapsel prikten. Om je kapsel stevigheid te geven, kun je de wortels eerst even touperen. Start aan de kruin en neem dan telkens dikke lokken bij tot je onderaan komt en gewoon verder kunt vlechten.”

Opgestoken feestkapsel voor Evi

Visagiste Isolde: “Een schouderlang laagjeskapsel als dat van Evi (47) kun je makkelijk zelf opsteken. Geef eerst de lokken rondom je gezicht vorm met de krultang. Breng dan wat textuurspray aan en kam de rest naar achter. dan. Door de wortels in de bovenste laag lichtjes te touperen, lukt dat vlotter én krijgt je feestkapsel meer volume. Fixeer met haarlak en zet achteraan nonchalant vast met enkele schuivertjes. Laat de puntjes los hangen en krul ze bij met de krultang.”

Parelspeld voor Nele

Visagiste Ad: “Met een kort kapsel als dat van Nele (43) kun je verrassend veel kanten op. Geef de bovenste lengtes textuur met volumepoeder en fixeer met haarlak. Trek dan de kortste lokken rondom je gezicht naar voor en geef ze vorm met je vingers. Een mooie parelspeld maakt je feestkapsel af.”

Naturelle krullen voor Pauline

Visagiste Ad: “Naturelle krullenals die van Pauline (65) breng je in model door een curl cream in je handdoekdroge haar te kneden. Creëer dan volume bovenop met wat volumepoeder. Werk af door de krullen uit elkaar te trekken met je vingers: zo vallen ze natuurlijker. Breng met de krultang hier en daar nog een accent aan, en klaar!”

Pittig staartje voor Bente

Visagiste Ad: “Met haar lange, golvende lokken is deze halfhoge staart een schot in de roos voor Bente (31). Maak een middenscheiding en laat twee dunne lokken aan je gezicht los. Borstel je kruin strak naar achter en bind vast in een hoge staart. Trek het elastiekje een beetje los en maak met je vingers een gaatje. Duw de staart er nu langs onder door en trek opnieuw goed vast.”

Snel opgestoken voor Delores

Visagiste Isolde: “Dit opsteekkapsel is ideaal als je fijne krullen hebt zoals Delores (38). Neem je kruin achteraan vast, duw omhoog en steek vast met enkele schuivertjes. Twist dan je haar vanaf je rechteroor tot achteraan en maak het vast. Doe hetzelfde aan de linkerkant.”

Lage staart voor Marijke

Visagiste Ad: “Het hoeven niet altijd krullen te zijn: ook een sluik kapsel kan perfect voor de feesten. Voor de schuine staart van Marijke (38) maak je eerst je lokken glad met de stijltang. Breng wat glansspray aan en kam je lokken naar één kant. Bind vast met een feestelijk elastiekje.”

Diadeem voor Hester

Visagiste Isolde: “Met een volle bos krullen zoals Hester (40) laat je het natuurlijke volume gewoon voor zichzelf spreken. Accentueer in de bovenste laag enkele lokken met de krultang en werk af met een diadeem. Hier staken we één kant achter het oor en schoven dan pas de diadeem over Hesters hoofd. Trek aan de andere kant je krullen goed naar voor: zo behoud je veel volume rondom je gezicht.”

Schattig staartje voor Robin

Robin (1,5): “Bij kindjes is het vooral fijn als hun haartjes uit hun gezicht zijn. Zo’n staartje bovenop is dus ideaal. Ga voluit voor een speels accessoire, zoals hier het elastiekje met gele bolletjes.”

