Winterse huidverzorging, dat betekent vooral inzetten op hydratatie en glans. Dit zijn onze beste tips voor een stralende huid in de koudste maanden van het jaar.

Waarop moet je vooral letten bij het verzorgen van je huid in de winter?

Dermatologe Dagmar Ostijn (skinical.be): “In de winter mist je huid snel glans. De belangrijkste oorzaak hiervan is dehydratatie. Koude temperaturen, gure weersomstandigheden en een lagere luchtvochtigheid – zowel binnen als buiten – tasten de huidbarrière aan en zorgen ervoor dat je huid in sneltempo vocht verliest. En een huid die vocht mist, wordt trekkerig, schilferig en krijgt een doffe, vermoeide uitstraling. Daarnaast speelt ook mee dat onze huid dikker werd in de zomer, als natuurlijke beschermingsreactie tegen uv-licht. Tegen de winter resulteert dat in een extra dikke laag dode huidcellen, die eveneens een doffe uitstraling geeft. Wil je je huidverzorging dus aanpassen op de winter? Dan komt het erop aan de huidbarrière te versterken, de vochtbalans te herstellen en zachtjes te exfoliëren om dode huidcellen weg te halen. En natuurlijk kun je ook een beetje valsspelen met make-up.”

1. Reinigen in de winter: met een olie of balsem

Door je huid dagelijks te reinigen, voorkom je verstopte poriën en onzuiverheden én kan de verzorging die je nadien aanbrengt beter z’n werk doen. Gebruik in de winter het liefst een olie- of balsemreiniger: die haalt make-up, talg, zweet en vuiltjes weg zonder de natuurlijke oliën op je huid te strippen. Masseer zachtjes in en spoel af met lauw water. Herhaal eventueel, om er zeker van te zijn dat alles grondig verwijderd wordt.

Balsemreiniger met haver Balsemreiniger met haver € 13,90 – The Inkey List bij Ici Paris XL Shop het hier.

2. Weg met dode huidcellen

Hoewel we de meeste dode huidcellen vanzelf verliezen, kunnen ze ook aan elkaar gaan vastplakken en een (te) dikke bovenste huidlaag creëren. Die reflecteert het licht minder goed en laat verzorgende ingrediënten in je huidverzorging minder goed door. De oplossing? Een peeling die dode huidcellen losweekt, waardoor ze gemakkelijker afschilferen. Zoek naar een mild exemplaar dat je dagelijks mag gebruiken als huidverzorging voor de winter. Goede milde zuren zijn glycol-, melk- en – voor de acnegevoelige huid – salicylzuur. Is je huid gevoelig? Zoek dan naar een peeling met lactobionzuur of gluconolactone.

Peelende mousse Peelende mousse € 27,30 – Caudalie Shop het hier.

3. Ingrediënten die doen stralen

• Hyaluronzuur is in staat om grote hoeveelheden vocht aan zich te binden, wat het een fantastisch ingrediënt maakt om fijne lijntjes op te vullen en de vochtbalans in je huid op peil te houden. Resultaat: meer glans.

Serum met hyaluronzuur Serum met hyaluronzuur € 24,49 – Annemarie Börlind bij Douglas Shop het hier.

• Niacinamide werkt in op zichtbare poriën, opgehoopt talg en een oneffen huidstructuur. Het versterkt ook de huidbarrière en voorkomt dus (verdere) uitdroging van je huid.

Anti-aging serum met niacinamide Anti-aging serum met niacinamide € 79,95 – Nuxe bij Farmaline Shop het hier.

• Vitamine C is dé krachtpatser als het op een stralende teint aankomt. Het beschermt tegen schade van buitenaf, stimuleert de celvernieuwing én helpt bij het oplichten van hyperpigmentatie. Allemaal factoren die je huidtextuur verbeteren en je teint boosten.

Serum met 5% vitamine C Serum met 5% vitamine C € 22,95 – Nip+Fab bij Kruidvat Shop het hier.

4. ’n Drupje gezichtsolie

Integreer in de winter ’s avonds een gezichtsolie in je huidverzorging: die helpt je huid te herstellen terwijl je slaapt. Arganolie heeft sterk hydraterende eigenschappen en werkt dus goed om een droge huid te voeden. Jojoba-olie helpt dan weer om verstopte poriën te voorkomen. Rozenbottelolie helpt om fijne lijntjes te vervagen en vermindert littekens en roodheid.

Pure jojoba-olie Pure jojoba-olie € 29,95 – Rowse bij Zalando Beauty Shop het hier.

5. Zelfbruiner: boost voor je bleke winterhuidje

In de winter zien we er allemaal wat bleker uit door een gebrek aan zonlicht. Subtiel valsspelen kan met een zelfbruiner voor je gezicht. Duw het product na het aanbrengen eventueel in de huid met een foundationkwast en vervaag richting je nek voor een naturel resultaat.

Zelfbruinende druppels Zelfbruinende druppels € 48 – Clarins Shop het hier.

Béétje valsspelen: stralende make-uptips voor de winter

Een primer met lichtreflecterende deeltjes is de perfecte voorbereiding onder je make-up in de winter. Breng aan in cirkelvormige bewegingen, laat even inwerken en dep er dan een dot vloeibare foundation overheen. Een make-upspons zorgt voor een perfecte dosering én een stralende gloed. Is je huid al vrij egaal van kleur of heb je geen zin in foundation? Dan kun je zo’n primer gerust ook zonder gebruiken. Breng dan eventueel enkel wat concealer en blush aan.

is de perfecte voorbereiding onder je make-up in de winter. Breng aan in cirkelvormige bewegingen, laat even inwerken en dep er dan een dot vloeibare foundation overheen. Een make-upspons zorgt voor een perfecte dosering én een stralende gloed. Is je huid al vrij egaal van kleur of heb je geen zin in foundation? Dan kun je zo’n primer gerust ook zonder gebruiken. Breng dan eventueel enkel wat concealer en blush aan. Met highlighter voeg je zonder moeite wat glans toe. Een crème of vloeibaar product geeft het meest naturelle resultaat, maar is minder geschikt als je een vette huid hebt. Kies in dat geval liever voor een highlighter in poedervorm. Let verder op met glitterdeeltjes: ze kunnen roodheid en fijne lijntjes net accentueren. Wil je een naturelle gloed, kies dan voor highlighters die een satijnachtige finish hebben. Breng dit aan op plekken waar je gezicht het licht vangt, zoals je jukbeenderen, binnenste ooghoeken, neusbrug en net onder het hoogste punt van je wenkbrauwen. Gebruik hiervoor een borsteltje of je vingers en vervaag de randjes voor een natuurlijker resultaat.

voeg je zonder moeite wat glans toe. Een crème of vloeibaar product geeft het meest naturelle resultaat, maar is minder geschikt als je een vette huid hebt. Kies in dat geval liever voor een highlighter in poedervorm. Let verder op met glitterdeeltjes: ze kunnen roodheid en fijne lijntjes net accentueren. Wil je een naturelle gloed, kies dan voor highlighters die een satijnachtige finish hebben. Breng dit aan op plekken waar je gezicht het licht vangt, zoals je jukbeenderen, binnenste ooghoeken, neusbrug en net onder het hoogste punt van je wenkbrauwen. Gebruik hiervoor een borsteltje of je vingers en vervaag de randjes voor een natuurlijker resultaat. Simpel, maar doeltreffend: een likje gloss op je lippen. Het vangt licht, leidt af van oneffenheden of een vermoeide blik en doet je – letterlijk – instant stralen.

Primer met stralende parels Primer met stralende parels € 9,89 – Catrice bij Kruidvat Shop het hier.

Prachtig paletje Prachtig paletje € 24,95 – BE Creative bij Ici Paris XL Shop het hier.

Mooi glossje Mooi glossje € 15,95 – Only You bij Ici Paris XL Shop het hier.

Meer tips over huidverzorging?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!