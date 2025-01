Iedere maand inspireren we je graag om te koken met de lekkerste groentjes van het moment. We vertellen je welke producten op dit moment op hun best zijn, wat je ermee kunt doen in de keuken, en hoe je ze het lekkerste klaarmaakt. Deze maand: seizoensgroenten in februari.

Enkele seizoensgroenten uitgelicht

1. Schorseneren

Wil je goed slapen? Eet dan schorseneren. Die hebben een ontspannende werking en bevorderen de nachtrust. Verder zijn schorseneren ook rijk aan kalium, magnesium, calcium, fosfor en ijzer.

2. Boerenkool

Boerenkool zit niet alleen vol vitamines en mineralen, maar het is ook een enorme bron van calcium. Goed als je lactose-intolerant bent of veganistisch eet!

3. Spruiten

Wist je dat een portie gekookte spruitjes (zo’n 250 gram) bijna drie keer zo veel vitamine C bevat als een sinaasappel? Zet die heerlijke kooltjes dus maar wat vaker op het menu! Je kunt met rauwe spruiten ook heel lekkere slaatjes maken. Maak je dressing dan iets rijker, bijvoorbeeld met karnemelk of zure room. Héérlijk!

Seizoensgroenten in februari

Om van te smullen deze maand:

Aardpeer

Aardappelen

Boerenkool

Groene selder

Knolselder

Koolraap

Paddenstoelen

Pastinaak

Pompoen

Prei

Rapen

Rammenas

Rode biet

Rodekool

Savooikool

Schorseneren

Spruiten

Uien

Veldsla

Winterpostelein

Witloof

Wittekool

Wortelen

Met deze tips geniet je nog meer van seizoensgroenten

1. Gevuld!

Ga voor gevulde groenten. Vul de bladeren van kolen (zoals savooikool) met rijst, gehakt of andere fijngesneden wintergroenten, overgiet ze met een lichte (kaas)saus en gratineer ze in de oven.

2. Groenten op de bakplaat

Spruitjes, wortel, knolselder, pastinaak, zoete aardappel, rode ui … je snijdt ze in stukken, legt ze met wat olie en kruiden in de braadslee en de oven doet het werk. Server met een gebraad, of lekker veggie met kaas zoals halloumi.

3. Puree, olé!

Knolselder, aardpeer, pastinaak, peterseliewortel, raapjes of zoete aardappel zijn heerlijk in puree. Maak ‘m lekker smeuïg door de groenten in even grote stukken te snijden, zodat ze gelijk kunnen garen en je niet met harde stukjes zit. Een lepeltje mosterd of pickles maakt je puree extra smaakvol.

Vier mee het seizoen!

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!