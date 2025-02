Je huid ondersteunen tijdens je menstruatiecyclus: zo doe je dat

Je menstruatiecyclus doet je hormonen schommelen en dat kan heel wat effect hebben op je lichaam, en dus ook je huid. Dikwijls gaat ze van droog naar iets vetter en kunnen er puistjes opduiken in de tweede helft van je cyclus. Met de juiste huidverzorging kun je daarop anticiperen en je huid de hele maand ondersteunen.

Je huid tijdens je menstruatiecyclus

Ieders huid is anders, net zoals ieders menstruatiecyclus dat is. Er bestaat dus geen algemene aanpak voor iedereen. Belangrijk is om naar je lichaam te luisteren, je huid te observeren en bij problemen een arts, (online) dermatoloog of huidexpert te raadplegen.

Om een algemene richtlijn te kunnen geven, gaan we uit van een gemiddelde menstruatiecyclus van 28 dagen (hoewel alles tussen de 22 en 40 dagen als normaal wordt beschouwd). Je cyclus is opgedeeld in verschillende fasen die we aanduiden in gemiddelde dagen.

1. Menstruele fase (dag 1 tot 6): hydrateren

Tijdens de dagen voor je menstruatie start, dalen de hormonen oestrogeen en progesteron. Een lager oestrogeenniveau kan ervoor zorgen dat je huid tijdens je menstruatie droog aanvoelt.

Hou daarom de vochthuishouding van je huid op peil en gebruik extra hydraterende ingrediënten in je crèmes en serums, zoals hyaluronzuur. Vergeet je huid niet te beschermen tegen uv-schade met een zonnecrème of dagcrème met spf (belangrijk tijdens de hele maand). Hydrateer ook van binnen uit door veel water te drinken.

Goed om te weten: tijdens deze fase kunnen je lichaam en huid wat gevoeliger zijn. Behandelingen zoals waxen of epileren kunnen pijnlijker aanvoelen en stel je dus beter nog een weekje uit.

2. Folliculaire fase (dag 7 tot 11): exfoliëren

Als je oestrogeen weer stijgt, zorgt dit belangrijk vrouwelijk hormoon voor een betere vochtbalans. Je energiepeil gaat omhoog en je huid wordt sterker. De ideale fase om je huid te exfoliëren en te voorzien van extra actieve ingrediënten (zoals vitamine C of retinol). Belangrijk is om wel mild te blijven met je huidproducten, om je huidbarrière te respecteren en irritatie te voorkomen.

3. Ovulatiefase (dag 12 tot 19): profiteren

Je huid is op haar best! De hoeveelheid oestrogeen bereikt een piek en is mooi in balans met progesteron. Misschien merk je wel meer gloed, een gezonde glans en een betere hydratatie. Blijf trouw aan je beautyroutine, want de hormooncyclus blijft op volle toeren draaien. Ideaal om je huid te wapenen en te versterken tegen de volgende fases.

4. Luteale fase (dag 20 tot 28): reinigen

Na het bereiken van een piek tijdens je eisprong, begint de hoeveelheid oestrogeen en progesteron te dalen. Testosteron, het ‘mannelijke hormoon’ waarvan ook elke vrouw een beetje in haar lichaam heeft, krijgt meer speelruimte en dat heeft onder meer effect op de talgproductie die toeneemt.

Overmatig talg kan je poriën verstoppen, waardoor je last kunt krijgen van puistjes en acne. Ook kan je huid vetter zijn. Hecht dus extra belang aan een milde, maar goede reiniging en producten met talgregulerende ingrediënten (zoals niacinamide en salicylzuur). Vermijd te sterke uitdrogende producten of scrubs die je huidbarrière beschadigen, naar aanloop van een nieuwe menstruatiecyclus (en je weer start bij fase 1).

En ook nog goed om te weten…

De basis in huidverzorging is dagelijks reinigen, hydrateren en zonnecrème smeren. Hier ontdek je de verschillende stappen in een ideale skincare-routine .

. Naast je menstruatiecyclus kunnen te veel koffie, alcohol, suikers, slaapgebrek, hormonale anticonceptiemiddelen en stress zorgen voor een impact op je huid . Ze ontdoen je lichaam van belangrijke voedingsstoffen die je hormonen gezond houden en zorgen voor een zuivere huid. Maak dus naast keuzes in je huidverzorgingsroutine, ook de juiste keuzes in je levensstijl.

. Ze ontdoen je lichaam van belangrijke voedingsstoffen die je hormonen gezond houden en zorgen voor een zuivere huid. Maak dus naast keuzes in je huidverzorgingsroutine, ook de juiste keuzes in je levensstijl. Kwalitatieve supplementen kunnen je huid van binnenuit ondersteunen en zorgen voor meer balans. Fijne mineralen zijn bijvoorbeeld zink en selenium (goed voor je huid, haar en nagels) en koper (draagt bij aan een normale huidpigmentatie).

Bronnen: Dr. Jetske Ultee, Guud Woman

Ook over je huid:

