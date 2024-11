Dit zijn de 10 beste dagcrèmes voor vijftigplussers

Een rimpeltje hier en daar is onvermijdelijk als je ouder wordt, en daar is absoluut niets mis mee. Integendeel, het brengt een bepaalde charme met zich mee! Wel is het belangrijk om je huid goed te blijven verzorgen. Met deze dagcrèmes voor vijftigplussers kom je stralend voor de dag.

Een natuurlijk huidverouderingsproces

Fijne lijntjes en rimpels rond de ogen en de mond, een minder strakke huid… Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Door de jaren vallen bepaalde processen in je huid immers stil: zo neemt de aanmaak van collageen, elastine en andere belangrijke bouwstoffen in je huid af, waardoor je huid minder stevig en soepel wordt.

Wondercrèmes om het huidverouderingsproces om te keren of om rimpels volledig weg te smeren, bestaan helaas niet. Maar er zijn wél manieren om je huid fris en stralend te houden: een gezonde levensstijl en een goede huidverzorging remmen het huidverouderingsproces af en kunnen je huid verstevigen, egaliseren en zelfs fijne lijntjes en vlekjes doen vervagen.

De juiste ingrediënten

Kiezen voor een dagcrème (en andere cosmetica) met de juiste ingrediënten heeft alleen maar voordelen. Je genereert meer volume en stimuleert de vernieuwing van je huid, terwijl je je huidbarrière versterkt en wapent tegen nieuwe rimpels.

Smeer bijvoorbeeld ingrediënten als retinol (verjongend), niacinamide (versterkend), panthenol (hydraterend), vitamine C (antioxiderend) en peptiden (werken als de bouwstenen van collageen). Cosmeticaproducten die alcohol, sterk schuimende of korrelige ingrediënten bevatten of sterk geparfumeerd zijn, vermijd je dan weer beter: ze kunnen je huid beschadigen en veroudering net in de hand werken.

10 dagcrèmes voor vijftigplussers

Resveratrol-Lift Firming Cashmere Cream Resveratrol-Lift Firming Cashmere Cream € 49,90 – Caudalie Caudalie pakt uit met een gepatenteerde combinatie van resveratrol, hyaluronzuur en een plantaardige collageenbooster om je huid te verstevigen en te liften. De crème bestaat uit 98% natuurlijke ingrediënten en is hervulbaar. Shop het hier.

Resculpting Lift Day Cream Resculpting Lift Day Cream € 9,99 – Kruidvat De ingrediënten in deze dagcrème voeden je huid en maken haar veerkrachtig, terwijl een zonbeschermingsfactor beschermt tegen vroegtijdige veroudering. Shop het hier.

Rich Care Rich Care € 54 – Celestetic Belgisch merk Celestetic bracht deze dag- en nachtcrème uit, boordevol ingrediënten om de huid intens te voeden en de optimale hydratatie te herstellen. De formule, rijk aan antioxidanten, vermindert ook tekenen van veroudering. Shop het hier.

Q10 Energy Anti-Rimpel Dagcrème Q10 Energy Anti-Rimpel Dagcrème € 15,79 – Nivea bij Di Deze dagcrème is verrijkt met een SPF 15 en vitamine C en E om je huid van heel wat voordelen te voorzien: bescherming, een gezonde gloed, minder fijne lijntjes en minder tekenen van vermoeidheid. Shop het hier.

Neovadiol Redensifying Lifting Day Cream Neovadiol Redensifying Lifting Day Cream € 46,95 – Vichy bij PharmaMarket De elasticiteit en stevigheid van de huid ondersteunen, zorgen voor een gladder uitziend huidoppervlak en verfijnde contouren… Deze luchtige, hydraterende dagcrème doet het allemaal. Shop het hier.

Perfectionerende Anti-Aging Dagcrème Perfectionerende Anti-Aging Dagcrème € 55,90 – Yves Rocher Yves Rochers perfectionerende dagcrème werd speciaal ontwikkeld voor de mature, droge huid. De formule, die bestaat uit 96% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, belooft de huid na een maand te revitaliseren en versterken. Shop het hier.

Resist Anti-Aging Dagcrème Resist Anti-Aging Dagcrème € 45 – Paula’s Choice Deze dagcrème met een SPF 30 bevat antioxidanten en gaat tekenen van huidveroudering tegen, terwijl hij de huid kalmeert. Het lichte tintje egaliseert en matteert, en kan zo ineens je foundation vervangen. Shop het hier.

Hydra-Essentiel Hydra-Essentiel € 56,50 – Clarins Verrijkt met hyaluronzuur, zal deze crème de huid intens hydrateren en voller maken. De frisse, zijdeachtige textuur versmelt onmiddellijk met de huid en doet haar soepel aanvoelen. Shop het hier.

The Rehydrating Radiance Cream The Rehydrating Radiance Cream € 32,90 – Lierac bij Farmaline Deze crème in geltextuur combineert heel wat ingrediënten en technologieën om je huid van een onmiddellijk hydraterend, stralend en vullend effect te voorzien. Ook dit potje is hervulbaar. Shop het hier.

Hyaluron Filler Dagcrème Rose SPF 30 Hyaluron Filler Dagcrème Rose SPF 30 € 45,96 – Eucerin bij Newpharma Naast een SPF 30, bevat deze dagcrème verschillende actieve ingrediënten om je huid te liften en voller te doen lijken. De lichtroze kleur gaat een doffe en vermoeid uitziende huid tegen, voor een natuurlijke, frisse teint. Shop het hier.

Voorkomen = beter dan genezen

Wist je dat sommige levensstijlfactoren het huidverouderingsproces versnellen? Roken, stress, weinig slaap, te veel suikers en uv-straling breken bouwstoffen als collageen en elastine pijlsnel af. Zorg daarom goed voor jezelf en je huid, en…

stop met roken . Vrije zuurstofradicalen zijn ontzettend slecht voor de stevig- en soepelheid van je huid.

. Vrije zuurstofradicalen zijn ontzettend slecht voor de stevig- en soepelheid van je huid. ontspan . Een te hoge hoeveelheid cortisol (o.a. veroorzaakt door stress) kan onzuiverheden en een doffe huid veroorzaken, maar ook het huidverouderingsproces versnellen.

. Een te hoge hoeveelheid cortisol (o.a. veroorzaakt door stress) kan onzuiverheden en een doffe huid veroorzaken, maar ook het huidverouderingsproces versnellen. slaap voldoende . Melatonine, het slaaphormoon, is een krachtige antioxidant die je huid helpt collageen aan te maken.

. Melatonine, het slaaphormoon, is een krachtige antioxidant die je huid helpt collageen aan te maken. beperk snelle suikers . Suiker kan acne verergeren en huidveroudering versnellen. Eet liever een gezonde portie groenten en fruit: die zitten vol vezels en antioxidanten, stoffen die de schade van je cellen omkeren.

. Suiker kan acne verergeren en huidveroudering versnellen. Eet liever een gezonde portie groenten en fruit: die zitten vol vezels en antioxidanten, stoffen die de schade van je cellen omkeren. smeer dagelijks een product met SPF, want de zon is verantwoordelijk voor 80% van de huidveroudering. Beschermen is de boodschap, om je huid zo te wapenen tegen rimpels, pigmentvlekken, verslapping en andere verouderingsverschijnselen.

En wat kun je nog meer doen?

Naast een fijne dagcrème smeren en de bovenstaande tips ter harte nemen, zijn er nog een aantal dingen die je kunt doen om je huid te doen stralen. Dagelijks reinigen, regelmatig exfoliëren en een serum met extra veel antioxidanten of vitamines gebruiken, bijvoorbeeld. Daarnaast kan een schoonheidsbehandeling, zoals een peeling, ervoor zorgen dat je huid nieuwe cellen aanmaakt, met een verjongend effect als resultaat. Meer over anti-age cosmetica lees je hier!

